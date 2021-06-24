晁金名（Csaszar George）修士， 1908年7月18日，生於匈牙利的布達佩斯，父親是貧困的工人，養了9個小孩，每天早出晚歸拼命工作，初中畢業他就到鐘錶工廠當學徒，當時認識了老闆當神父的兒子，引起他對傳教工作的興趣，25歲的時候他加入了天主教的耶穌會當修士，發願要為天主做工服務困苦的窮人，並且被派去學護理，受訓的時候和同為匈牙利出身的葉由根神父在同一家醫院學習。1939年31歲的他被教會差派到中國從事宣教的工作，當時已經爆發中日戰爭而烽火遍地，他從河北又轉到蘇州、上海，一路躲避日軍的侵襲，還得要照護許多的傷患和貧病老弱的民眾，沒想到戰爭結束，共產黨佔領了中國，開始迫害外籍傳教士，他也被囚禁到1956年才被驅逐出境，隨著其他耶穌會士撤退到台灣。

來到台灣後，晁金名落腳嘉義的鄉下朴子，他先在朴子天主堂開起施藥所，免費提供貧窮病患藥品，後來耶穌會在朴子、東石、布袋、鹿草一代開設平民診療所，派葉由根神父負責看診，而藥品的配發則由他負責。他透過國外的天主教會募集藥品，每次外國寄來都超過200公斤的藥箱，工程非常浩大，但他都做得非常仔細！他更善於自己調配藥物、藥膏，許多民眾對他調製的咳嗽藥、胃藥都覺得非常有效，經常一大早就來排隊，等領到藥才安心的去下田工作。晁修士不只善於調劑，還會作營養師的工作，他發現病人貧窮買不起奶粉，造成小孩子營養不良，他會以米麩代替加入維他命，免費分送給病患補充營養。又因他從小學習修理鐘錶有一雙巧手，竟然會自己製造克難的保溫箱，救了不少早產兒。後來葉由根神父創設了鹿草的「聖家貧民醫院」，他在幕後協助藥品的募集、發配還有許多行政雜務，是葉神父的得力助手。1974年葉神父被調往新竹服務之後，「聖家貧民醫院」就由他負責繼續經營，他不只負責藥局還得要協助處理急診病人，甚至幫忙病患的轉診，他還得募款維持醫院的運作，包括聘請醫師來看診，而這家醫院對貧困病人維持免費的服務，當然在財務上會有極大的負擔所以撐到了1983年台灣經濟起飛，鄉下醫療資源也改善了，他才不捨的結束了院務！

雖然貧民醫院關門，但晁修士的送藥服務並沒有結束，他仍然對國內外的團體提供寄送醫療器材、藥物、衣服的善舉。1996年他在整理藥品完工的時候，突發心臟病逝世，回到天主的懷抱，要出殯的時候，友人發現他的衣服、鞋子都破舊不堪，只好向別的神父借衣服、鞋子幫他入殮，這位一輩子照顧窮人的修士堅持了一輩子的神貧信仰，真的令人感動和尊敬！2006年晁修士被追頒第十六屆「醫療奉獻獎」！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集