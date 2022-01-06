此趟阿里山之行，一抵達就利用下午兩小時時間，從阿里山賓館到沼平火車站與沼平公園漫步於阿里山詩路。

1976年11月阿里山發生火災燒毀沼平火車站周圍的店舖、住宅、與旅社。當時政府將受災戶安置現在阿里山車站附近，進而形成現在阿里山商圈。沼平車站重新規劃為自然公園，即今日的沼平公園。

林務局嘉義林區管理處早在2014年10月25日，在阿里山國家森林遊樂區舉辦「阿里山詩路入口意象」揭幕活動。當天活動現場嘉賓雲集，向明、鄭愁予、隱地、李魁賢、林煥彰、陳填、蕭蕭、白靈、渡也、路寒袖等當代詩人均以作者身份齊聚現場，並帶領遊客同遊詩路，當日林管處更設置茶席、酒席、咖啡席、沿途充滿詩語、茶香、醇酒、咖啡，伴隨著中阮、琵琶樂聲，讓阿里山詩路增添文學風采，與會的詩人更詩性大發，紛紛再為阿里山留下一首首動人詩章。

阿里山的歷史上，詩人前前後後見證阿里山文學地景，詩人從不同視角書寫阿里山的歷史、山水、風雲、花草、美景、生態等等，以詩歌見證阿里山的美與璀璨，留下阿里山永恆的詩歌饗宴。



阿里山詩詞步道說明地圖。圖／陳順勝

在阿里山詩路，15位現代詩人以阿里山為背景創作詩歌，並打造成詩碑座落於阿里山國家森林遊樂區沼平公園內，成為全台最高的「詩路步道」；包括1934年嘉義舉行台灣全島詩人大會，以〈阿里山曉望〉、〈諸羅春色〉、〈觀櫻會〉為題，是「阿里山國立公園協會」推動阿里山成為國立公園的活動，時隔80幾年，再次集結當今文壇詩人於嘉義，詩詠阿里山，重現80年前詩歌史上的一場文學盛筵。



鄒族詩人高一生之詩文石碑。圖／陳順勝

阿里山詩路緣起由行政院農業委員會前主任委員的陳武雄先生提到阿里山「在世紀水災之後，忍辱創新、大破壞，大建設。我們已了無遺憾，只有旅客沒來遺憾，遺憾沒來」，阿里山詩路是繼阿里山自然美景「日出、雲海、神木、晚霞、鐵路」五奇之外，人文藝術的新意境，專屬阿里山的森林文學步道，亦是現代詩歌傳奇，景緻變遷，惟有詩文能夠不朽。



作者於阿里山沼平公園。圖／陳順勝

這次我站在沼平公園內詩詞步道內，讓人透過詩人的文字重新體驗阿里山，「喧嚷的蟲鳴嘎然凝神，白耳畫眉振翅滑入森林的懷抱，清朗的啼聲在阿里山充滿故事的蒼鬱森林裡，當文字的「詩」結合自然的森林綠意後，芬多精的禪意與負離子的愛戀就瀰漫催化了。樹間鳥語啁啾，走在雲端的櫻之道上，遠眺塔山的雲霧，聽秋風落地的花語，在林間曲徑上尋找詩人的足跡，阿里山正是秋天楓紅的季節。」此趟我以日本進口的櫻餅配咖啡做為對阿里山與日本櫻花行的回憶！



在沼平公園內詩詞步道內，讓人透過詩人的文字重新體驗阿里山。圖／向明、路寒袖詩文。陳順勝提供

到阿里山不要以為看阿里山五奇為滿足，那只是俗套，是到阿里山必備的生活內容。行程一定要以附加主題增加自己的旅遊創新，旅遊學上我發明新名詞稱為阿里山plus，您可以附加歷史的考證、地質地景的探觀、阿里山詩路、阿里山古鐵道的健行、攀岩、古隧道的巡禮、原住民生活與美食……等等，增加阿里山旅遊的知性內容！



到阿里山不要以為看阿里山五奇為滿足，行程一定要以附加主題增加自己的旅遊創新。示意圖／陳順勝