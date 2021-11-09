武漢病毒爆發後，美國人對中國產生惡劣印象，但根據卡特中心最近調查，仍有近40％中國人，對美國有好印象。示意圖／擷自網路，民報合成

紅色名嘴黃智賢用統一後大家可以發財，很顯然無法吸引台灣人，又改口台灣人抗中，不接受統一，是被洗腦變成親美所造成的，把台灣人拒絕被併吞和洗腦與親美兩件事互為因果，可見此女邏輯思考不一般，不讀書也不知史，更不值一辯，但是，把台灣人親美說成台灣人被洗腦，既違反歷史，也違背事實，不得不用此文駁其謬誤。

我是戰後嬰兒潮出生的，戰後的台灣百業待興，物質缺乏，因為美援才活下來，美援救了台灣，甚至使台灣人忘記戰爭時，台灣曾遭美軍轟炸，所以我自小親美，熱愛美國文化，國小時自學英文，夢想有一天在美國生活，這種想法來自親身感受和家訓，我從不認為我被洗腦了才親美。

讀國小時，附近的教堂讓我最早認識美國，我常去做禮拜，從教堂取回半袋麵粉，讓整個家庭免於挨餓，長大後才知道麵粉是美援，美國人擔心老蔣拿到錢購買武器，打反攻大陸戰爭，特別弄了美國在台顧問團監督老蔣，美援用食物發放，防止國府拿美元用來打戰，這是那個時代的真相，我的母親把麵粉袋洗淨曬乾後，製成內褲，我從小穿麵粉袋內褲，我的弟弟，祖父也穿過，祖父常說：要感恩老美啊。

美國介入中國事務最深

長大後讀了歷史才知道，美國是西方列強中，介入中國事務最深的國家。

中共的成長起源蘇聯共產國際擴張，孫文拿蘇共錢打二次革命，但是，多數中國人討厭俄羅斯，因為歷史上列強對中國人欺壓，俄羅斯比老美還惡劣，美國人雖然也算列強之一，至少留下可以啟蒙的清華大學，二戰後，美國取代英國，成為第一強國，所以，國共內戰可以看出來，毛蔣兩黨都親美，希望拿到美國支持，老共後面有美國左派撐腰，例如史諾（Edgar Parks Snow），史沫特萊（Agnes Smedley）這些左派記者，在國際上幫老共大外宣，甚至還有美國國務院內左派官員，在內戰調停時，同情老共，站在老共這邊，也因此，造成麥卡錫主義對左派共產黨的清洗。



二戰後，美國有親共的史諾（Edgar Parks Snow）（左），史沫特萊（Agnes Smedley）（右）等左派記者，在國際上幫老共做大外宣。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

戰後，美國圍堵紅色擴張，主要針對蘇聯，如果不是老共加入韓戰，搞不好美國會更早和中共國建交。

韓戰爆發挽救國民黨在台灣的流亡政府，使老共斷了和美國建交可能，老共才開始反美帝，中共國從親美走向反美，才是因為洗腦作用，即便如此，在武漢病毒後，美國人開始對中國產生惡劣印象。但是，根據卡特中心最近調查，仍有近40％中國人，對美國有好印象。

所以，老共從親美到反美，才是真正被洗腦，而國民黨知道不親美無法存活，這種想法更務實，國民黨在台灣用假民主，真獨裁欺騙老美，美國人不會不知道，只是睜一隻眼閉一隻眼，台灣內部從黨外到組黨，對抗國民黨，背後都有美國保護痕跡，所以民進黨當然親美，簡單說，不管是台灣人或內戰失敗來台的移民，基本上都是親美派。

美國與中共國建交，並未拋棄台灣，到了公元兩千年，中國經濟軍事崛起，台灣開始有少數人轉向親共，就像那些退伍將軍，以致於黃安之流藝人，以及為老共當傳聲筒的名嘴，學者，只要翻翻這些人的歷史，都曾經讚美美國，大搖青天白日旗，支持民主自由，這些人轉變如此巨大，原因是什麼？大家心知肚明，所以我要問：「請問到底是誰洗了誰的腦？」