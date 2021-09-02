2021.8.29教宗方濟各在梵諦岡聖彼得廣場主持祈禱會。圖／擷自Vatican News

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在星期三（9月1日）播出的一次訪問中，為去年續簽的《梵中主教任命臨時協議》辯護，強調梵中對話的重要性。教宗說，「不容易的對話也好過毫無對話。」

教宗是在接受西班牙人民廣播網（COPE）採訪時，作上述表示的。

羅馬教廷2018年與中國政府簽署為期兩年的《梵中主教任命臨時協議》，協議規定中國主教的人選雖然由北京提出，但是教宗對人選擁有最後的任免決定權。協議還讓雙方建立正式的對話管道。去年9月，為期兩年的協議到期後，在是否延續的問題上引發很大的爭議。

包括前美國總統川普（Donald Trump）和前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的許多批評者都曾試圖說服教宗放棄這項協議，因為他們認為，這項協議損害了教宗的道德權威。

蓬佩奧去年9月有關這項協議的一些說法甚至引發一場小小的外交危機，因為梵蒂岡認為蓬佩奧干預了其主權之內的事務。

教宗當時力排眾議，堅持將這項梵中協議續簽兩年。

教宗在接受西班牙人民廣播網採訪時，將梵蒂岡與中國的對話比作冷戰時期教廷與東歐國家的對話，而這些對話最終為東歐國家的教會贏得了很多自由。

「中國（問題）並不容易，但是我確信我們不應該放棄對話，」教宗說。

「你可能在對話中被欺騙，你也可能犯錯，都可能，但是還是要這麼做。自我封閉絕不可行，」教宗表示。

反對梵中協議的人中，保守派天主教團體的反對態度最為強烈。

「目前為止我們在中國獲取的成果至少是對話，有一些具體的事項如新主教的任命等慢慢地……但這些措施也可能受到質疑，」他說。

教宗把與北京的關係比喻為梵蒂岡已故樞機主教卡薩羅利（Agostino Casaroli）1960年代開始的與蘇聯控制下的東歐國家發展關係的那些「微小措施」的政策。

曾經服務過3位教宗的卡薩羅利是梵蒂岡一位出色的外交官。他與東歐共產國家達成的協議不僅在當時給這些國家的教會爭取到喘息的空間，而且為1989年柏林牆倒塌後全面發展與這些國家的關係播下了種子。但是他與這些國家達成的協議在當時卻遭到一些人的批評。

教宗說，「慢慢地，慢慢地，他收穫到外交關係的好處，最終意味著可以任命新主教，並照顧上帝虔誠的子民。」

教宗在訪問中，否認了他最近因為進行大腸炎手術而考慮辭職的媒體傳言，強調辭職的念頭「從來沒有在我腦海中出現過」。