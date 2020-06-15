健保署在防疫重任尚在進行中的重要時刻，卻汲汲營營進行擴大干預市場，宣布將對八大類，含人工水晶體、心臟支架、髖關節等，共三百五十二項健保差額特材，訂定收費上限，引起軒然大波。

執政黨上屆不分區立委林靜儀首先發表文章反對，抨擊鋪天蓋地的「保健品」充斥市面不受管理，有嚴謹科學研究基礎且受各國主管機關嚴格審核的醫材，卻「當賊看」；在網路上，反對意見揶揄：房價飆漲、進口車價遠高於國外，政府都視而不見，唯獨救命的醫材要予以打擊，逼使退出市場。激進反對意見，則直接批評為「醫療共產主義」。

醫界基層爆發普遍性的憤怒，各級醫療院所在第一線做牛做馬，才鞏固了台灣的防疫金身，政府對醫護發防疫獎金東折西扣，卻大方補貼計程車司機稱是防疫英雄，已經讓基層醫護感到相當不悅，如今竟然放疫未停，就磨刀霍霍，更是情何以堪。

洶洶民怨驚動蔡英文總統出面，2020年6月13日，衛福陳時中部長從善如流，決議政策將暫緩實施。

福和會讚許政府能傾聽民意，暫緩錯誤政策，但是，此次政策激起廣大民怨，並非只關於健保署一再稱「影響範圍很小」的單一政策本身，而是長期以來，健保署不斷擴大政府干預市場力道，引起諸多亂象，也讓第一線醫護極度挫折。這次事件，只是駱駝背上的最後一根稻草。

福和會也想提醒，設定上限的政策，有嚴重的失察之處，首先，就行政技術面而言，醫材發展日新月異，且價格也會一直變動，若健保署自認為是「萬能政府」，未來想要分品項分功能訂定不同價格上限，隨著人類醫療科技繼續發展，最終會面臨品項、種類、功能、價格變動多到無法管理，健保署光是每天搞清楚價格，就占據所有行政能力，其他業務荒廢，屆時不只價格將大錯亂，健保也必將出現嚴重危機。

就國家安全層級而言，福和會更要敦請府院高層再三考量。各國在各領域，都發現中國濫用國家補貼，滲透入侵搶標的情形極度嚴重，透過中國國家力量暗助壓低價格，逼使高價品不得不退出市場，正是中國企業入侵市場最常使用的惡質手段，為此，各國普遍思考制定價格下限，以排除中國勢力。

台灣身為對抗中國的第一線，台灣防疫成功最大原因，正是因為民心普遍抗拒中國，如今卻不但不設下限來排除中國製造，竟然反其道而行，想要制定價格上限，由政府親自幫助消滅高價產品，這個作法極為不智，更可能對台灣造成毀滅性的影響。

一旦設定價格的上限，排除了產地可靠性高價品的比較，中國製造的優勢將十分明顯，制定價格上限將造成各國本國原廠的醫材因為無利可圖而消失，改為中國代工廠製造，甚至中國廠貼牌產品將大行其道。

中國提出「中國製造2025」計畫時，就夢想醫材自製，隨後川普打響美中貿易戰以壓制中國，中國為了反制，更加速推動中國醫材自給，國家力量全力補貼下，如上海微創心臟支架以三分之一的價格搶市，各種骨科醫材也氾濫成災，這些中國企業生產的產品品質相當可疑，但是不計成本，半買半相送。

一旦台灣竟然自廢武功，訂定上限，把高價產品趕走，留下的空缺，中國產品勢必以各種方式，不論親自侵台，或是透過代工，或是貼牌，無孔不入，入侵台灣醫療市場，不僅傷害國民健康，當醫材全面倚賴中國，更將造成國安危機，請府院不可不察。

蔡英文總統連任就職演說中，倡言發展六大核心戰略產業，其中包括生技醫療產業，宣示：「要全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。」

總統誓言發展醫療生技產業的雄心，相當值得讚許，不過，醫療生技產業有一個特性，那就是在各國都受到嚴格的審查，例如若要打入美國市場需經FDA核可，往往需要十幾年的漫長時光，台灣企業很難撐過這樣的等待時間。因此，醫療生技產業往往都必須先仰賴本國市場的滋養，才能茁壯，而能前往國外開拓，否則，將落得只能永遠擔任代工的局面。

台廠生產規模較小，中國廠受到不當的國家補貼，並且有意識的入侵，台廠同類同功能產品價格必定遠高於中國貼牌產品，若是訂定價格管制，台廠將遭自己政府驅逐出市場，這也是為何政策消息一出，台灣醫療生技企業股票立即應聲下跌。制定上限，將使台灣醫療產業嚴重倒退。

福和會認為，尊重自由市場，始終是對國家、對醫病、對產業，都是最佳的辦法，強行干預市場的結果，絕對不會造成預想的結局，而是產生更多意想不到的害處。

台灣健保之所以能獨步全球，並非健保本身有何獨到創見，而是在健保之前，台灣是全世界醫療市場最自由的國家，市場力量造就台灣在健保之前，看病成本就遠低於歐美，醫療可近性也遠高於歐美，醫療的先進程度卻直逼歐美，累積了數十年的老本，供健保揮霍。

如今健保在控制給付總額的壓力下，不斷擠壓給付，壓榨醫護人員，台灣的先進醫療已經首當其衝，發展完全停擺，而常規醫療之所以還能持續，全靠各級醫療院所想方設法，在尚屬自由市場的部分增加營收獲利，補貼健保業務的部分，健保署卻屢屢視之為寇讎，不斷試圖擴權侵入殘存的自由市場空間，若無法納入掌控就要予以扼殺，殊不知，一旦失去自由市場的利潤補貼，健保也將應聲崩毀。

福和會在此提出建言：「讓健保的歸健保，讓市場的歸市場。」健保問題重重，健保署應專注解決健保內的問題，不應老是「吃碗內，看碗外」，人民已經有了健保的最基本保障，自費市場應任其自由發展，創造台廠能仰賴本土市場成長的空間，落實蔡英文總統發展生技醫療產業的政見，並且排除中國低價產品貼牌入侵的危機。如此，方是國家之福，全民之利。