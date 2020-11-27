根據一項美國民意調查，79% 的共和黨支持者認為，這次大選是一場舞弊選舉，79%數字，意涵著5600萬的川普選民不承認拜登政府，就算拜登上台，已經無法團結美國。

超過70%認為選舉舞弊

在這些川粉裡面，幾乎都認為中共介入美國大選相當嚴重，也有30%的民主黨人認為，大選有舞弊情況，證據顯示，幾十年的紅色滲透下，美國官僚機器已經千瘡百孔，兩黨的官僚系統，也有不少被收買的人，也難怪川普一上台就頻頻換人，否則，選舉舞弊手法不會如此複雜多樣化，作弊行為搞到太招搖，太不像話，丟臉到國際。

川普支持者支持川普訴訟，畢竟美國還是法治國家，而選舉訴訟也是對美國法院的試煉，如果這次選舉敗壞至此，政客還可以輕易過關，那麼美國已經無可救藥，未來，只要政客沒有良心，就可以透過高科技左右選舉結果，美國民主將徹底被摧毀，世界上會高喊獨裁專制萬歲。

賓州剛剛計票結束，立即爆出百萬選票的資料被遺失，顯然這是預防東窗事發的掩蓋行動，幕後的影武者也擔心被抓到把柄，目前的美國社會真假訊息，相互流竄，可以說是超乎想像。

24日，最新的消息說，剛剛手工驗票結束的喬治亞州州務卿，以及州長被告上法庭，包威爾律師已經掌握共和黨籍的州長，以及州務卿收取中國聯想企業回扣金流，喬治亞州在這次選舉中購買使用「多米尼」的投票機器，而且是從中國企業手上購買，是否涉及犯罪，本案將會在法庭上攻防，喬治亞州共和黨籍州長，也是第一個跳出來背書說，選舉沒有舞弊的人。

美國主流媒體最近報導，替川普打官司的包威爾，宣布脫離川普團隊，是內部分裂，川普也已經證實，主流媒體又說，川普的訴訟出問題。其實，真實情況並非如此，川普最近同意聯邦總務署交接進行，原因是莫菲受到很多威脅，身心俱疲，所以川普要她放手，不只莫菲被威脅，川普律師團也收到很多威脅，可見，操控這次大選的幕後影武者，對於川普緊追不放，已經感受危險，開始使出邪惡招數。川普表示，訴訟時間足夠，可以在就職之前分出高下，看起來，川普仍然信心滿滿，尤其是共和黨在眾議院和參議院的選舉，已經超越民主黨，可以預期的是，就算拜登當總統，也無法為所欲為，只能當個跛腳總統。

在這次大選政變之中，拜登只是被視為不礙事的木偶而已，如果拜登因為醜聞弊案下台，真正的白宮主人是激進左派的賀錦麗。



川普支持者支持川普訴訟。圖為2018.1.30川普在美國國會聯席會議上報告。圖／擷自白宮flickr（資料照）

戰場在聯邦最高法院

包威爾離開團隊的真正原因是切割川普，因為包威爾的控訴案，集中在刑事犯罪方面，估計目前拿到的證據顯示，民主黨和共和黨官僚，不少人涉及犯罪，川普屬於共和黨人，自己人告自己人，比較難看，所以把這一部分刑事案件切割獨立，包威爾律師所代表是美國人民，而不是川普。

第二條路線是林伍德律師團隊，在各州發起的訴訟案，這些訴訟案既多而且複雜，證據證人相當龐大，但是，州法院的層次不影響大局，真正的大局是朱利安尼的聯邦控訴案，這是憲法層次的控訴案件，最後，決定誰是美國總統的案子，還是會到聯邦最高法院手上，這才是川普能否翻盤的訴訟。

為了阻擋川普的法律訴訟案，主流媒體已經急了，25日，《紐約時報》的高手出招，專欄作家佛利曼轉寫了一篇抨擊川普文章，認為川普堅持不認輸，打官司不是為了翻盤，主要目的是拖垮美國經濟，讓拜登上台無法施展理想，誠如我過去的專欄所寫，建制派重回白宮擁抱主流媒體，這才是美國左派媒體的目的，所謂「自由左派」已經被紅色滲透了。

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