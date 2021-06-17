台灣有一個比疫情更可怕的敵人，就是中共。中共以疫苗逼統，統派群起響應。示意圖／擷自總統府、FRANCE 24 English影片，民報合成

5月中台灣的疫情突破防線，本土傳染擴散，親共的政客與媒體帶頭起哄，引出一些商界、學術界、宗教界人士響應，把台灣帶入混亂狀態，執政黨的民意支持度隨著大幅下滑，充分的暴露台灣最脆弱的一面。

堅守一年多拒疫情於境外，台灣是抗疫的模範生。一個多月前被攻破防線，造成本土傳染。但是與世界各國比較起來，台灣的疫情還是很輕微，而且政府的工作表現非常好，疫情已經慢慢控制下來。我們要問的是，疫情當前大家都應該團結在政府的領導下才對，為什麼會那麼快就亂起來？

其實台灣最大的問題在於，台灣有一個比疫情更可怕的敵人，就是中共。台灣的處境艱難，幾十年來中共沒有一天不思考如何統一台灣，在香港事件爆發後，「和平統一」已經破功。而「武統」的能力不足，只能喊口號。但是中共的「逼統」策略，對台灣可能造成嚴重的挑戰。

中共以疫苗逼統 統派群起響應

所謂「逼統」就是逼迫台灣接受「與中國統一」，成為中國的一部份。而策略上採取漸進式，一步一步的進逼。在馬英九時代，與中共簽訂的「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」就是逼統的一個好例子。接下來馬英九計劃要與中共繼續簽「服貿協議」與「貨貿協議」等，讓「台灣經濟」一 步接一步成為「中國經濟」的一部分，那麼台灣還逃得過「被統一」的命運嗎？很幸運地，「太陽花學運」打破了馬英九的陰謀，讓台灣逃過一刼。

這次的疫苗事件，藏匿著「以疫苗逼統」算計。中共在國際上盡力阻止台灣得到外國的疫苗，逼迫台灣接受中國製的疫苗。加上潛伏在台灣內部的「統派勢力」群起而出，在「假消息」、「花言巧語」、「似是而非」的攻勢下，群眾被煽動了，終於造成了全台混亂的狀態。假如台灣政府撐不住，接受中國的疫苗，造成兩岸一家親的事實，台灣人的心防被攻破，被統只是遲早的事。

在這關鍵時刻，藍營政治人物與紅色媒體趁機出來鬧事，是可以預期的，但是遠離世事的寺廟、腰纏萬貫遊走兩岸的商人，受人尊敬的中研院院士也出來參一腳。再者，一些本土性的政論節目，也完全轉向成為攻擊政府的急先鋒。這些表現證明，統派的潛伏勢力相當龐大，他們興風作浪的能力非常強大。如果在緊要關頭，群起作亂，確實會對台灣造成很大的傷害，這一點大家必須警惕，絕對不可忽視。

欠缺敵我意識 人民難辨是非

我們也必須檢討，為什麼台灣人民容易被煽動。我們觀察的結論是因為，台灣人沒有「危機感」與缺乏「敵我意識」。儘管國際媒體一再報導，台灣是全世界「最危險的地方」，因為中共很可能武統台灣而爆發戰爭。但是大多數的台灣人不以為然，民調顯示近8成民眾認為近期中共不可能犯台，毫無「危機感」。這也可能與執政黨為了安定人心，刻意淡化「危機感」有關，但是主要的因素來自於歷史的演變。

近二、三十年來，在美國的牽引下，中國進入自由世界的貿易體系。台灣也跟隨著採取「大膽西進」策略，大量的資金、人才、技術流向中國，這期間兩岸經貿往來相當頻繁，兩岸人民交流也相當熱烈。結果造成台灣政府面臨尷尬的局面，雖然中國一再宣稱絕對不放棄「統一台灣」的企圖，在國際上也一再打壓台灣，近幾年還加上軍機軍艦繞台，但是台灣政府一直不敢說「中國就是敵國」。人民更是迷惑，一方面要賺中國的錢，如賣電子產品、農產品、接待陸客等，一方面又怕中國打過來。在這種情況下，一般人民搞不清楚中國到底「是友或是敵」，自然就談不上「危機感」與「敵我意識」。

在缺乏「敵我意識」的狀況下，自然不會去追究「疫苗事件」的背後是，中共的魔手在推動「以疫苗逼統」的算計。如果民眾都缺乏「敵我意識」台灣就很危險，很容易被中共及國內的統派煽動而造成混亂的局面。進而導致國民黨再度執政，或是中共趁機攻打台灣，那就是台灣的悲哀。

缺乏「危機感」與「敵我意識」也會影響到法官的判案。舉例如下：

法官沒有危機感 拒絕採用國安法

二個月前媒體報導，新黨青年軍王炳忠等4人，被控接受中國國台辦資助約500萬元，幫助共諜周泓旭在台發展組織，被依違反《國安法》起訴，但台北地院審理後，判王炳忠等人全部無罪，（註：共諜周泓旭涉嫌吸收一名外交人士未遂，2019年台灣高等法院依國安法判處1年2月有期徒刑）。根據報導，判案的法官們認為，目前「台灣沒有具體危險」，而拒絕採用「國安法」，這是「判無罪」的主要依據。

法官們沒有「危機感」，自然就缺乏「敵我意識」，不把中國當敵國，進而把「幫助共諜發展組織」視為民間交流活動，而判王炳忠等人無罪。法官們認為「台灣沒有具體危險」也等於質疑「國安法」的必要性。民進黨政府辛苦制訂的法案，就此破功了。

作者指出，新黨王炳忠等人拿中共的錢在台灣發展組織，法官居然判決無罪，凸顯出法官們沒有「危機感」，不把中國當敵國，進而把「幫助共諜發展組織」視為民間交流活動，而判王炳忠等人無罪。圖／擷自公視新聞影片2021.4.28

美中關係惡化 中國被孤立

三年多前，美國終於看清楚中共的真面目，中國與自由世界交往的目的在於，取代美國成為「世界霸主」。於是美國政府探取斷然措施，把中國從「戰略伙伴（友國）」轉變為「戰略對手（敵國）」。接著採取一連串的措施對付中國，如加關稅、驅逐軍方背景人士出境、關閉休士頓領事館、大擧捉捕中共間諜，催促美國企業退出中國、聯合全球先進國家圍堵中國等。美中已經進入全面對抗的局勢，將持續數年一直到勝負分明為止。

根據最近的發展，美國在圍堵中國的策略已經取得重大成果。美國已經成功的聯合世界上主要國家共同對抗中國，包括五眼聯盟、印太四方聯盟、七大工業國G7、北大西洋公約組織等。自由世界正在與中國切割，北京已經陷入孤立。在這種情況下，台灣也必須順應潮流，對中國採取「切割政策」，鼓勵台商回流，儘力避免兩岸交流，最重要的是指明「中國是敵國」。

希望蔡總統帶領台灣走出中共的打壓與霸凌

目前台灣極需強而有力的領導統御，率領台灣人民對抗中共「併吞台灣」的企圖。執政者就是要明白的告訴人民，「中共就是敵人」，「中共所控制的中國就是敵國」，才能讓台灣人民有「敵我意識」。有了敵我意識才能「鞏固台灣人民的心防」，在混亂時期才能「辨別是非」。

蔡英文總統第二任期已經過了一年，還剩下三年，是應該要認真考慮「歷史定位」的時刻。希望蔡總統能擔起責任，帶領台灣走出中共的打壓與霸凌，而明確指出「中國是敵國」是必須踏出的第一步。