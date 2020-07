美國佛羅里達州聯邦眾議員約霍說,美國將與任何支持自由、人權民主的國家站在一起,「如果中國選擇跨越那條界線,那必定會有後果」,他提出《防止台灣遭侵略法》就是要為民主台灣對中國劃下一條清楚、不能跨越的紅線。

眾議院外委會亞太小組資深共和黨眾議員約霍星期三(7月29日)正式提出《防止台灣遭侵略法》(Taiwan Invasion Prevention Act),明確化及強化一旦台灣遭到武裝攻擊時美國對防衛台灣的承諾,以便對中國對台灣可能採取軍事行動劃下紅線。此前約霍已經在十多天前的一個電視專訪中預告他將提出這個法案。

在提出法案後,約霍在一個推文中說,「今天,我提出《防止台灣遭侵略法》,為我們與台灣的防衛關係提供戰略清晰。這個法案對中國設下一條清楚的紅線,那就是台灣的未來必須以和平方式來決定。」

約霍也在他的辦公室發出的聲明中說,有鑑於中國在香港、南中國海及中印邊界引發的緊張,這個立法對中國解放軍針對台灣的咄咄逼人行動採取了一些重要步驟。「由於這些挑釁,越來越清楚的是中國共產黨正在快速走向實現它的領土野心,無視於國際社會的譴責或強烈反對。」

約霍說,美國原先為避免北京攻擊台灣並鼓勵和平關係而實施的對台政策「已經明顯的失敗了」,解放軍快速的軍力擴張以及在台灣海峽日漸增加的挑釁,加上中國共產黨公然的威脅,「他們對台灣的意圖已經非常清楚,美國必須立即行動,為台灣劃設一條中國絕對不能跨越的清楚紅線。」

作為一個有2400萬人口的活躍民主社會,約霍說,美國有義務堅定地支持台灣並鼓勵台灣與中國回到一個和平的關係。」

在提出法案前一天,美國之音在台灣駐美代表處捐贈口罩的儀式中問約霍,他如何看待蓬佩奧上星期被認為是正式宣告美中冷戰開始的演說,以及這是否為美國對台政策帶來一些機會,約霍在答復中說,這就是他提《防止台灣遭侵略法》的目的。

約霍說:「我認為在我們應該有一些清晰的對台灣的立場。已經有太長的時間,我們對台灣在政治和外交上採取模糊立場。台灣在世界上的角色是什麼?我認為所有人都知道我站在哪裡。這是為什麼我們要提出《防止台灣遭侵略法》。我們與川普總統站在一起。我們與蓬佩奧國務卿站在一起。我們將與任何支持自由、人權的民主國家站在一起。」

「如果中國選擇跨越那條界線,那將會有後果。這不是我們的選擇。這是中國的選擇。他們不能對台灣做他們對香港做的事。我們的法案說,必須與台灣有和平協商。不過如果他們選擇要侵略台灣,我們的法案授權《使用軍力授權法》(AUMF, Authorization for the Use of Military Force)來防衛性地保護台灣。我們不想要這麼做。再一次說,這不是我們的選擇。這是習近平和中國共產黨。這不是中國人民。它是共產黨,以及一個威權政府。我們會堅定站穩立場。」

《防止台灣遭侵略法》指出,美台自1979年來在強化彼此的防衛關係上有顯著的進步,而中華人民共和國自1979年急劇增強其軍事能力,中國解放軍近來在台海及周邊的軍事活動更顯示了對台灣安全的清楚威脅;因此國會意見認為,中華人民共和國近年來增加使用軍力,以壓倒性力量的威脅來控制和挑釁台灣,美國的政策在於視任何以非和平手段決定台灣前途的作為,包括抵製或禁運,是對西太平洋和平安全的威脅,也是美國的嚴重關切。

法案在授權使用美國武裝部隊的條款中說,總統得到授權在總統認為必要及適當的情況下使用美國武裝部隊及採取其他措施,以確保台灣免於遭到以下3種狀況:

1)中華人民共和國軍隊對台灣軍隊的直接武裝攻擊;2)中華人民共和國軍隊佔領台灣的有效治理(effective jurisdiction) 領土;3)台灣軍隊人員或台灣有效治理領土的平民的生命遭受危險,當這些人員被殺害或有被殺害的迫在眉睫的危險時。

國會意見也認為,在法案生效後,總統應該在最快時間內發表一個公開宣示,表明美國的政策是要確保台灣免於遭到中華人民共和國前述行動;美國的政策也要求中華人民共和國正式放棄使用或威脅以軍事力量統一台灣的任何企圖。

法案給予總統的授權有效期是自法案生效後5年,國會意見認為,在此條款下使用軍力授權應該由接下來的國會立法重新授權。

除了防範台灣遭到中國的侵略外,這個法案還有一個「其他事項」條款,涵蓋範圍包括美台地區安全對話、雙邊貿易協定、聯合軍事演習及相關行動、美國對防衛台灣的支持、總統或總統代表的高級別互訪,以及台灣總統對美國國會聯席會議發表演說等條文。