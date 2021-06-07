經過一年的庚子之亂，飽受大流行疫情肆虐、蹂躪、沈寂多時的加州居民，拜疫苗全面施打之賜，終於可以走出居家隔離關卡，恢復往日車水馬龍、朝氣蓬勃的作息。北加州在去年嚴重時，矽谷所在地的聖塔克拉縣，及特斯拉汽車廠所在地的阿拉米達縣，兩者都是舊金山灣區，疫情確診氾濫指標領頭羊。聖縣人口1，918，880、確診119，245、死亡2，153；阿縣人口1，680，480、確診89，129、死亡1，269；加州人口39.7M、確診3.68M、死亡62，242。

聖、阿兩縣有許多來自台灣的移民，在過去整整一年，他們經歷了幾乎是足不出戶、深居簡出的作息。平常除了去採買生活必需品外，大多時間都留守在家；逢年過節的家庭聚會、或社團活動都幾盡停擺，學校停課、商店關門、餐飲打烊、遠距上班、航空停飛、油輪停泊、百業蕭條。那時最羨慕、當然就是台灣的正常生活及美食。有些家長更把子女遣送回台，開啟了新一輪回台小留學生潮。漸漸地人們習慣了戴口罩，社區健走；網路視訊、聯誼、上課、上班、開會、看醫，甚至舉辦連線音樂演奏會、慶典表演會，心隨境轉，隨遇而安。疫情幾乎拖垮美國社會，有些來自台灣的移民，甚至開始懷疑當初，自己為什麼選擇移民來美國、這個舉世確診人數最多、死亡也最多的國家？然而隨著疫苗的問世，施打疫苗成功壓制疫情，轉瞬間美國又回到世界龍頭老大的領銜地位，任何人在美國境內，都能享受免費施打疫苗，而且還讓您隨意挑選廠牌。經歷一年多居家隔離的日子，終於可以拿下口罩，到餐館享受美食，與親友聚會。人總是有辦法克服，任何艱巨的困難和挑戰。

至於台灣，雖然在去年初疫情剛開始，因為有武漢包機撤僑、國際鑽石公主號郵輪、寶瓶星號郵輪所造成的緊張與挑戰，所幸都能一一克服；緊接著，口罩國家隊迅速成軍，完成超前部署，自給自足後得以將口罩出口，贈送給國際有需要的國家。旅居海外各地台灣僑社，尤其是北美台灣商會，發起募捐在全美各地捐贈口罩，廣獲好評世人尊敬，台灣也贏得了國際防疫楷模，成為世界各國爭相學習借鏡的模範生。

Taiwan can help？Taiwan needs help！

然而俗話說：人無千日好，花無百日紅，早時不算計，過後一場空。正當台灣還沉醉於國際社會的讚譽，華航機師於4月底染疫，5月初捅出諾富特旅館防疫漏洞，緊接著萬華阿公店飄香，引爆台灣疫情星火燎原。台灣確診數急轉直下快速飆升，截至6月3日共計有9，974確診、166死亡。5/10：3， 5/11：7， 5/12：16， 5/13：13， 5/14：29， 5/15：180， 5/16：206， 5/17：333， 5/18：240， 5/19：267， 5/20：286， 5/21：312， 5/22：723， 5/23：456+6死亡， 5/24：590+6死亡， 5/25：542+6死亡， 5/26：633+11死亡， 5/27：667+13死亡， 5/28：555+19死亡， 5/29：486+21死亡， 5/30：355+10死亡， 5/31：351+15死亡， 6/01：327+13死亡， 6/02：549+12死亡， 6/03：585+17死亡， 6/4：474+21死亡， 6/05：476+38死亡， 6/06：343+36死亡 。截至6月6日總計有：11,298確診、260死亡。據台灣疫情指揮中心證實，自5月15日來，台灣疫情死亡率已高於全球均數。截至6月6日（台灣時間）統計的全球致死率為2.16%，而雙北卻高居2.4%。

台灣疫情在5月間，頓時出現巨大變化，確實呈現緊張狀況，也引起普羅大眾恐慌。克服疫情需要全民一致覺醒，全島一命同舟共濟，共同攜手來抗疫。人民監督政府理所當然，但如果有人要藉機興風作浪，那就該加以譴責。5月24日世界衛生大會開議前夕，台灣疫情已呈現吃緊狀況，然而在美國仍有些駐外單位還在狀況外，卻在當地僑社發動「台灣能幫忙、台灣正在幫！Taiwan can help！Taiwan is helping！」的大型海陸空活動，而不是台灣需要幫助Taiwan needs help！的訴求，真是狀況外的有夠諷刺離譜。諸如此類在國際社會，塑造出與台灣現況不搭調的活動策略，確實有待檢討改進。

不過話說回來，比照全球疫情的擴散蔓延，台灣身處抗疫最前線，與武漢疫情發源地的中國僅一海峽之隔，卻能夠撐過五百多天安穩日子，誠屬不易。更何況在中共對台，留島不留人的戰略指標下，誰知道他們對台灣早已經幹了多少，骯髒見不得人的勾檔？所有變體病毒，其殺傷力一波比一波強勁。在此全民抗疫期間，務必要全台一心，嚴防假消息、尤其要注意那些第五縱隊親共份子，他們企圖打擊醫護工作團隊士氣。指責防疫中心無能，看到台灣疫情飆升、卻拍手叫好說要開香檳慶賀，真的不是人其心態可誅。他們幸災樂禍，專門破壞台灣安寧與團結。公民社會保鄉衛土、防範不法、人人有責。

防疫形同作戰，戴口罩只能說是上半場、前端作業；疫苗才是真正決戰勝負的關鍵，唯有疫苗才能對症下藥、扼制病毒。今年3月3日，台灣購買的第一批AZ疫苗約11.7萬劑到貨。當時因媒體把AZ疫苗批得一文不值，而且疫情緩和，疫苗只用不到三成，多數人沒有願意施打。但因疫苗有時限過期就失效，所以那時在台灣打疫苗根本無人問津沒戲唱。但到5月中旬台灣疫情急轉直下，第二批41萬劑5月18日抵台時，已開始搶著要打，真是此一時彼一時。疫苗之亂隨之而起，疫苗草作到處飄舞。

何謂疫苗之亂？因為疫情飆升，人人都急著要打疫苗，但台灣目前並無疫苗庫存，因此有人高喊給我疫苗，有些人開始質疑，為何政府無法提供疫苗讓人民施打？中國國台辦說要免費提供台灣疫苗，一些親中團體呼應，跟著吶喊人命關天，責罵防疫中心草菅人命。問題是，中國疫苗在台灣有誰敢打？再說，中國是要台灣在，接受一中原則的條件下才提供疫苗。這些條件，沒有一項是台灣可以接受。其可惡之處是，台灣早已向國際各有關藥廠洽購疫苗，卻受到中國百般萬端阻擾。現在有很多有心人士，站到檯面上說可以替政府爭取到疫苗，唯獨不清楚其疫苗來自何處、由誰提供等必要文件？

大家都知道疫苗上市，必須經過三個臨床試驗階段。第一階段：測試安全性，針對少數健康志願者。第二階段：確保有效性，涉及更多人，有時包括病症患者。第三階段：調配劑量性，涉及數百數千、來自不同國家的參與者。（Phase I：Safety， Phase II：Effectiveness， Phase III：Dosing Level）正規疫苗研發，前後需要數年或超過十年時間的投入。但這次中國武漢病毒威力驚人，全球已有數百萬人死亡，世衛組織及各國疾管局都以最快速度，核准緊急使用授權（Emergency Use Authorization）。即各國醫藥管制中心以專案方式，讓未經一般流程批准的醫療產品適用於大眾，用以診斷治療、預防嚴重或危及生命的疾病。但因為EUA是用來因應緊急狀態，其藥物產品責任險，必須獲得各使用國權責單位的豁免，才會放行使用。如果疫苗或藥品，只是由有頭有臉的公眾人物拍胸脯擔保，這是無法承擔之重。因為實在沒有人能夠扛起，天價的疫苗產品責任險。

中共病毒已經造成，全球超過億萬確診、數百萬冤魂，這筆帳到底要找誰來算？它究竟是如何形成、演變、傳播？究竟是天作虐、還是人作虐，總得弄清楚；天作虐猶可違、自作虐不可活。它起源於中國武漢，是不爭的事實。是無心之過、還是有心圖謀不軌？中共早有研發生化武器犯台的企圖，我們必須睜大眼睛、嚴加防範。美國拜登總統於5月26日下令美國情報機構，及17所國家實驗室超級電腦協助，針對中共病毒起源，進行徹底調查，包括仔細檢查大量以前未經審視的數據，從而了解病毒是否從中國的實驗室洩漏，以及中共有否掩蓋病毒洩漏。唯有找出病毒源頭，才能斬草除根、對症下要防範未來。拜登的呼籲獲得，自由世界熱烈贊成與響應，我們是該將它查個水落石出。

中共再次於5月24日至6月1日召開的第74屆世界衛生大會中，阻擾台灣出席世衛大會、參與世衛組織。中國國台辦朱鳳蓮大言不慚地說：舊金山和平條約是廢紙一張。那請拿出任何效法理文件或條約，來證明其無的放矢，否則就是不學無識。聯合國2758號決議，只授權PRC代表中國；但聯合國安全理事會第530次會議，早已討論過台灣主權歸屬，並投票表決，以9比1議決，台灣從來不屬於中國。

日美雪中送炭 統派興風作浪

禍兮福所倚、福兮禍所伏。這次中國病毒在台灣發作疫苗之亂，有如一面照妖鏡，讓人看清楚那些親中促統者嘴臉。他們既愛中國、卻又不去中國住，只有會在台灣拿民主反民主；既愛中國疫苗，大可報名登記申請去中國接種疫苗呀，台灣人是沒有興趣陪您玩。生雞卵的無、放雞屎的有；真是專門在台灣找碴、是來亂的。

日本政府無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，由日本航空JL809班機於6月4日下午運抵桃園機場，當專機平安落地時，深深地觸動台灣人心，感受到雪中送炭的溫暖，台日友誼令人倍加珍惜。美國參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth， D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan， R-AK）、昆斯（Christopher Andrew Coons， D-DE）率領的訪問團，於6月6日上午7時19分搭乘美國空軍C-17運輸機，飛抵松山機場。達克沃絲代表美國政府宣布，捐贈75萬劑疫苗給台灣。台美堅定友誼溫暖人心，美國不僅是雪中送炭，而且還是及時雨，更用閃亮空軍軍機，來展示美國捍衛台灣的決心與行動。真是太令人感動！感恩！也同時奉勸中國，不要再來亂台了。

台灣人民遭受這波疫情致命無情地打擊，真是令人心痛。在痛定思痛之餘，可以趁這次疫情居家避疫時段，好好規劃思考台灣未來，要如何以嶄新面貌來定位台灣的政府。那些模擬兩可的我國或這個國家，都只是一廂情願的小聰明，在國際社會看來是不清不楚，不會被接受的。相信只要台灣人民意志堅定、沈得住氣，肯清楚大聲地定位台灣，必定能安然度過，這次疫情的挑戰。國際社會誓死要捍衛的是台灣，而不是中華民國。蕃薯不怕落土爛、只求枝葉代代湠；咱攏坐著同只船、要同舟共濟心感恩；只要留得青山在、就不會怕沒柴燒。中國霸凌、台灣天佑！同島一命、台灣加油！

中共病毒傳入台

國家安危罩島灣

霸權阻擾出頭天

凌雲壯志美日佑



同舟共濟捍衛台

島國自主美麗灣

一心結盟情義加

命理護衛火上油



日本政府無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，由日本航空JL809班機於6月4日下午運抵桃園機場，當專機平安落地時，深深地觸動台灣人心，感受到雪中送炭的溫暖，台日友誼令人倍加珍惜。圖／擷自NHK影片