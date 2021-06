經過一年的庚子之亂,飽受大流行疫情肆虐、蹂躪、沈寂多時的加州居民,拜疫苗全面施打之賜,終於可以走出居家隔離關卡,恢復往日車水馬龍、朝氣蓬勃的作息。北加州在去年嚴重時,矽谷所在地的聖塔克拉縣,及特斯拉汽車廠所在地的阿拉米達縣,兩者都是舊金山灣區,疫情確診氾濫指標領頭羊。聖縣人口1,918,880、確診119,245、死亡2,153;阿縣人口1,680,480、確診89,129、死亡1,269;加州人口39.7M、確診3.68M、死亡62,242。

聖、阿兩縣有許多來自台灣的移民,在過去整整一年,他們經歷了幾乎是足不出戶、深居簡出的作息。平常除了去採買生活必需品外,大多時間都留守在家;逢年過節的家庭聚會、或社團活動都幾盡停擺,學校停課、商店關門、餐飲打烊、遠距上班、航空停飛、油輪停泊、百業蕭條。那時最羨慕、當然就是台灣的正常生活及美食。有些家長更把子女遣送回台,開啟了新一輪回台小留學生潮。漸漸地人們習慣了戴口罩,社區健走;網路視訊、聯誼、上課、上班、開會、看醫,甚至舉辦連線音樂演奏會、慶典表演會,心隨境轉,隨遇而安。疫情幾乎拖垮美國社會,有些來自台灣的移民,甚至開始懷疑當初,自己為什麼選擇移民來美國、這個舉世確診人數最多、死亡也最多的國家?然而隨著疫苗的問世,施打疫苗成功壓制疫情,轉瞬間美國又回到世界龍頭老大的領銜地位,任何人在美國境內,都能享受免費施打疫苗,而且還讓您隨意挑選廠牌。經歷一年多居家隔離的日子,終於可以拿下口罩,到餐館享受美食,與親友聚會。人總是有辦法克服,任何艱巨的困難和挑戰。

至於台灣,雖然在去年初疫情剛開始,因為有武漢包機撤僑、國際鑽石公主號郵輪、寶瓶星號郵輪所造成的緊張與挑戰,所幸都能一一克服;緊接著,口罩國家隊迅速成軍,完成超前部署,自給自足後得以將口罩出口,贈送給國際有需要的國家。旅居海外各地台灣僑社,尤其是北美台灣商會,發起募捐在全美各地捐贈口罩,廣獲好評世人尊敬,台灣也贏得了國際防疫楷模,成為世界各國爭相學習借鏡的模範生。

Taiwan can help?Taiwan needs help!

然而俗話說:人無千日好,花無百日紅,早時不算計,過後一場空。正當台灣還沉醉於國際社會的讚譽,華航機師於4月底染疫,5月初捅出諾富特旅館防疫漏洞,緊接著萬華阿公店飄香,引爆台灣疫情星火燎原。台灣確診數急轉直下快速飆升,截至6月3日共計有9,974確診、166死亡。5/10:3, 5/11:7, 5/12:16, 5/13:13, 5/14:29, 5/15:180, 5/16:206, 5/17:333, 5/18:240, 5/19:267, 5/20:286, 5/21:312, 5/22:723, 5/23:456+6死亡, 5/24:590+6死亡, 5/25:542+6死亡, 5/26:633+11死亡, 5/27:667+13死亡, 5/28:555+19死亡, 5/29:486+21死亡, 5/30:355+10死亡, 5/31:351+15死亡, 6/01:327+13死亡, 6/02:549+12死亡, 6/03:585+17死亡, 6/4:474+21死亡, 6/05:476+38死亡, 6/06:343+36死亡 。截至6月6日總計有:11,298確診、260死亡。據台灣疫情指揮中心證實,自5月15日來,台灣疫情死亡率已高於全球均數。截至6月6日(台灣時間)統計的全球致死率為2.16%,而雙北卻高居2.4%。

台灣疫情在5月間,頓時出現巨大變化,確實呈現緊張狀況,也引起普羅大眾恐慌。克服疫情需要全民一致覺醒,全島一命同舟共濟,共同攜手來抗疫。人民監督政府理所當然,但如果有人要藉機興風作浪,那就該加以譴責。5月24日世界衛生大會開議前夕,台灣疫情已呈現吃緊狀況,然而在美國仍有些駐外單位還在狀況外,卻在當地僑社發動「台灣能幫忙、台灣正在幫!Taiwan can help!Taiwan is helping!」的大型海陸空活動,而不是台灣需要幫助Taiwan needs help!的訴求,真是狀況外的有夠諷刺離譜。諸如此類在國際社會,塑造出與台灣現況不搭調的活動策略,確實有待檢討改進。

不過話說回來,比照全球疫情的擴散蔓延,台灣身處抗疫最前線,與武漢疫情發源地的中國僅一海峽之隔,卻能夠撐過五百多天安穩日子,誠屬不易。更何況在中共對台,留島不留人的戰略指標下,誰知道他們對台灣早已經幹了多少,骯髒見不得人的勾檔?所有變體病毒,其殺傷力一波比一波強勁。在此全民抗疫期間,務必要全台一心,嚴防假消息、尤其要注意那些第五縱隊親共份子,他們企圖打擊醫護工作團隊士氣。指責防疫中心無能,看到台灣疫情飆升、卻拍手叫好說要開香檳慶賀,真的不是人其心態可誅。他們幸災樂禍,專門破壞台灣安寧與團結。公民社會保鄉衛土、防範不法、人人有責。

防疫形同作戰,戴口罩只能說是上半場、前端作業;疫苗才是真正決戰勝負的關鍵,唯有疫苗才能對症下藥、扼制病毒。今年3月3日,台灣購買的第一批AZ疫苗約11.7萬劑到貨。當時因媒體把AZ疫苗批得一文不值,而且疫情緩和,疫苗只用不到三成,多數人沒有願意施打。但因疫苗有時限過期就失效,所以那時在台灣打疫苗根本無人問津沒戲唱。但到5月中旬台灣疫情急轉直下,第二批41萬劑5月18日抵台時,已開始搶著要打,真是此一時彼一時。疫苗之亂隨之而起,疫苗草作到處飄舞。

何謂疫苗之亂?因為疫情飆升,人人都急著要打疫苗,但台灣目前並無疫苗庫存,因此有人高喊給我疫苗,有些人開始質疑,為何政府無法提供疫苗讓人民施打?中國國台辦說要免費提供台灣疫苗,一些親中團體呼應,跟著吶喊人命關天,責罵防疫中心草菅人命。問題是,中國疫苗在台灣有誰敢打?再說,中國是要台灣在,接受一中原則的條件下才提供疫苗。這些條件,沒有一項是台灣可以接受。其可惡之處是,台灣早已向國際各有關藥廠洽購疫苗,卻受到中國百般萬端阻擾。現在有很多有心人士,站到檯面上說可以替政府爭取到疫苗,唯獨不清楚其疫苗來自何處、由誰提供等必要文件?

大家都知道疫苗上市,必須經過三個臨床試驗階段。第一階段:測試安全性,針對少數健康志願者。第二階段:確保有效性,涉及更多人,有時包括病症患者。第三階段:調配劑量性,涉及數百數千、來自不同國家的參與者。(Phase I:Safety, Phase II:Effectiveness, Phase III:Dosing Level)正規疫苗研發,前後需要數年或超過十年時間的投入。但這次中國武漢病毒威力驚人,全球已有數百萬人死亡,世衛組織及各國疾管局都以最快速度,核准緊急使用授權(Emergency Use Authorization)。即各國醫藥管制中心以專案方式,讓未經一般流程批准的醫療產品適用於大眾,用以診斷治療、預防嚴重或危及生命的疾病。但因為EUA是用來因應緊急狀態,其藥物產品責任險,必須獲得各使用國權責單位的豁免,才會放行使用。如果疫苗或藥品,只是由有頭有臉的公眾人物拍胸脯擔保,這是無法承擔之重。因為實在沒有人能夠扛起,天價的疫苗產品責任險。

中共病毒已經造成,全球超過億萬確診、數百萬冤魂,這筆帳到底要找誰來算?它究竟是如何形成、演變、傳播?究竟是天作虐、還是人作虐,總得弄清楚;天作虐猶可違、自作虐不可活。它起源於中國武漢,是不爭的事實。是無心之過、還是有心圖謀不軌?中共早有研發生化武器犯台的企圖,我們必須睜大眼睛、嚴加防範。美國拜登總統於5月26日下令美國情報機構,及17所國家實驗室超級電腦協助,針對中共病毒起源,進行徹底調查,包括仔細檢查大量以前未經審視的數據,從而了解病毒是否從中國的實驗室洩漏,以及中共有否掩蓋病毒洩漏。唯有找出病毒源頭,才能斬草除根、對症下要防範未來。拜登的呼籲獲得,自由世界熱烈贊成與響應,我們是該將它查個水落石出。

中共再次於5月24日至6月1日召開的第74屆世界衛生大會中,阻擾台灣出席世衛大會、參與世衛組織。中國國台辦朱鳳蓮大言不慚地說:舊金山和平條約是廢紙一張。那請拿出任何效法理文件或條約,來證明其無的放矢,否則就是不學無識。聯合國2758號決議,只授權PRC代表中國;但聯合國安全理事會第530次會議,早已討論過台灣主權歸屬,並投票表決,以9比1議決,台灣從來不屬於中國。

日美雪中送炭 統派興風作浪

禍兮福所倚、福兮禍所伏。這次中國病毒在台灣發作疫苗之亂,有如一面照妖鏡,讓人看清楚那些親中促統者嘴臉。他們既愛中國、卻又不去中國住,只有會在台灣拿民主反民主;既愛中國疫苗,大可報名登記申請去中國接種疫苗呀,台灣人是沒有興趣陪您玩。生雞卵的無、放雞屎的有;真是專門在台灣找碴、是來亂的。

日本政府無償提供台灣124萬劑AZ疫苗,由日本航空JL809班機於6月4日下午運抵桃園機場,當專機平安落地時,深深地觸動台灣人心,感受到雪中送炭的溫暖,台日友誼令人倍加珍惜。美國參議員達克沃絲(Ladda Tammy Duckworth, D-IL)、蘇利文(Daniel Scott Sullivan, R-AK)、昆斯(Christopher Andrew Coons, D-DE)率領的訪問團,於6月6日上午7時19分搭乘美國空軍C-17運輸機,飛抵松山機場。達克沃絲代表美國政府宣布,捐贈75萬劑疫苗給台灣。台美堅定友誼溫暖人心,美國不僅是雪中送炭,而且還是及時雨,更用閃亮空軍軍機,來展示美國捍衛台灣的決心與行動。真是太令人感動!感恩!也同時奉勸中國,不要再來亂台了。

台灣人民遭受這波疫情致命無情地打擊,真是令人心痛。在痛定思痛之餘,可以趁這次疫情居家避疫時段,好好規劃思考台灣未來,要如何以嶄新面貌來定位台灣的政府。那些模擬兩可的我國或這個國家,都只是一廂情願的小聰明,在國際社會看來是不清不楚,不會被接受的。相信只要台灣人民意志堅定、沈得住氣,肯清楚大聲地定位台灣,必定能安然度過,這次疫情的挑戰。國際社會誓死要捍衛的是台灣,而不是中華民國。蕃薯不怕落土爛、只求枝葉代代湠;咱攏坐著同只船、要同舟共濟心感恩;只要留得青山在、就不會怕沒柴燒。中國霸凌、台灣天佑!同島一命、台灣加油!

中共病毒傳入台

國家安危罩島灣

霸權阻擾出頭天

凌雲壯志美日佑



同舟共濟捍衛台

島國自主美麗灣

一心結盟情義加

命理護衛火上油



日本政府無償提供台灣124萬劑AZ疫苗,由日本航空JL809班機於6月4日下午運抵桃園機場,當專機平安落地時,深深地觸動台灣人心,感受到雪中送炭的溫暖,台日友誼令人倍加珍惜。圖/擷自NHK影片