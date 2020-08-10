洪博學新書「一個人的行腳」」將在本月11日下午三點在台大校友會館與陳永興醫師《我的人生交響曲〜人生七十自述》舉行台北首場聯合發表會。洪博學在該書封面語「一個人的行腳故事，就好像緩慢地喝著一杯燙嘴的咖啡，不要急，慢慢喝，慢慢看…….」

「一個人的行腳故事，就好像緩慢地喝著一杯燙嘴的咖啡，不要急，慢慢喝，慢慢看…….」

曾任報社總編輯、現任民報專欄作家洪博學新書「一個人的行腳」將在本月11日下午三點在台大校友會館與陳永興醫師《我的人生交響曲〜人生七十自述》舉行台北首場聯合發表會。洪博學在該書自序結語說：「希望這本書增加你咖啡中的幸福味道。」

資深媒體人洪博學筆名愚庵，他的文學最品獲獎無數，曾獲華航旅行文學獎、高雄市文學獎、台南文學獎、澎湖文學獎、黑面琵鷺生態文學獎、西灣文學獎…。

洪博學指「一個人的行腳」，可以視為旅行的書，也可作為修行、獨處的體悟。該書紀錄他在山中六年隱居的生活，親身體驗重新學習認識台灣這塊土地，與住在這塊土地上人的情感連結，從一步一步地行走、領悟感受這塊滋養我們養分的土地的生活種種。他相信讀者看完該書可以增加很多新知與人生哲學思考

洪博學也有感的說：「每一個人在當前如何增進獨立的技巧，進而避免外來的誘惑，放下內心貪念或固執等各種困擾我們生活的環境，都是該書的生活領悟。」

「這塊土地還有很多不為人知的歷史典故，甚至動植物的新知與故事」洪博學指台1號、台20號等台灣主要幹道都是他在生活故事的來源，他也希望這本書「一個人的行腳」，可以讓更多人重新認識台灣。

101年的冬天，威尼斯即將沉沒的傳言滿天飛，洪博學在該書自序說：「我坐在聖馬可廣場的咖啡座上，手上拿著一杯拿鐵，看著廣場上灑落一地的彩帶，毀壞的面具，這是嘉年華剛結束的幾天，狂歡後的廣場還未清理，天上還飄著細雨……細雨落在廣場，但是遊客遊興未減，這個咖啡座是全歐最早有咖啡的地方。詩人、文學家都曾來此朝聖，也是詩人雪萊最鍾愛的地方，而屋內的牆壁上就寫著：「坐下來，喝杯咖啡吧」

「坐下來，喝杯咖啡吧」這句話，寫在威尼斯聖馬可廣場旁邊波特加咖啡廳的牆上，旁邊有海明威波特萊爾….許多文人的簽名。…..

※附件：『一個人的行腳』出版前/寂寞，貧窮，專心寫作 /洪博學

首先要感謝春暉出版，讓這本書有機會面世，說不定，這是我最後一本實體書籍了，尤其是這個虛擬時代，電子書正統治整個世界。

寂寞，貧窮，專心寫作，這幾個字曾經刻在意大利鄉村，一家隱秘的修道院，中世紀所謂天主教的改革者，為了突顯清貧和絕俗，以對抗當時腐敗的教廷，而進行的自我修練方式，這些字是修道士鼓勵自己的座佑銘，而現在，這幾個字對現代的作家而言，也應該同樣受用。

首先要感謝春暉出版，讓這本書有機會面世，說不定，這是我最後一本實體書籍了，尤其是這個虛擬時代，電子書正統治整個世界。

寂寞，貧窮，專心寫作，這幾個字曾經刻在意大利鄉村，一家隱秘的修道院，中世紀所謂天主教的改革者，為了突顯清貧和絕俗，以對抗當時腐敗的教廷，而進行的自我修練方式，這些字是修道士鼓勵自己的座佑銘，而現在，這幾個字對現代的作家而言，也應該同樣受用。

如此說來是有原因的，這個世界上恐怕找不到幾個像羅琳女士如此好運氣的作者，如果不是電影發現了她，現在她還窩在倫敦的郊區寫她的哈利波特，無人問津，不是文筆給她福報，而是電影。像最近爆紅的九把刀這樣的作家，不會有幾個人有如此運氣，他作夢都想不到，寫了幾本書之後，卻靠著一部電影「那些年，我們一起追的女孩」，真正的嚐到名利雙收的滋味。富而有名，幾乎是所有文字工作者的共同夢想。

作家這樣的職業其實是很難定義的，我們應該如何衡量一個人必須寫幾本書才是一個作家？這個問題很難下答案。

曾經當過教皇的約翰‧保羅二世，一輩子只寫一本書，你說他不是作家嗎，很抱歉，他書尚未寫好，出版社已經抱著六百萬美元在羅馬教廷的門口排隊，準備要交給他了，結果他寫完了「跨越希望的門檻」，這本書問世之後没有人知道賣了幾本，或者說根本沒有人想知道他到底賣了多少本，因為重點不在於銷售，而在於出版。

許多名人總是在他退休時向大眾宣佈「我他要寫書！」如果他在位的熱潮消退，就算寫了書，還是沒人想看。探秘是購書者的心理，因此許多一輩子不拿筆的名人也趁火紅時加入作家的行列，市場上正充斥著這樣的書籍，這種一書作者算是作家嗎？

根據兩千年美國作家協會的統計，美國社會每五百人中就有一人一生中都有可能寫一本書，所以走在紐約大道，不要小看路上匆忙的行人，這裡頭作家可能不少，但是能叫出名號的，卻少之又少。

台灣也是如此，加上近年來加入寫作的網路作家，恐怕走在路上，被掉落招牌匝落的就有一位作家。

但是，只靠寫作是很難維持起碼生活的，因為品味和閱讀人口這幾年正在下降，而新的視聽工具逐漸取代書本，更何況印一本書等於傷害一棵樹，環保人士正在大聲呼籲。

從收入來看，美國的年平均收入是兩萬七千美元，大部份的專職作家年平均收入是一萬三千元左右，如果是兼職收入，年稿費都不超過五千美元，所以清貧生活是免不了的，但是貧窮卻是作家基本的原動力，寫「憤怒的葡萄」和「人與鼠」獲得諾貝爾文學獎的史坦貝克，在他成名之前也是大窮人，為了寫作，他幹過礦工，百貨公司售貨員，船上的伙夫。

死亡挑時間，出書也要挑時間，最近在坊間可以看到「石油世紀」這本書的譯本，作者丹尼爾‧尤金花了七年才完成，出書時是一九九零年，出書後沒有幾天伊拉克入侵科威特，這本書一下子洛陽紙貴，美國甚至亞歐洲，想了解石油，不能不看這本書，此書為他賺進幾百萬美元的收入，如果不是這場戰争，這本書恐怕還只有圖書館看得到。

寫作的門檻很低，有筆有紙，或一台電腦就是生財工具，但是投資軟體才不簡單，這門事業沒有公式，只有靈感，更糟的是，網路和電腦興起後趕走了紙張文字，作家可以謀生的場域正在減少，因為情況嚴峻，所以許多國家都祭出文學獎鼓勵文創，美國的國家圖書獎每年舉辦，徵選文創，獎金一萬美元，和台灣各縣市文學獎差不多，這些獎金可能使一位作家一年不餓肚子都很困難。或許有人說，事情不會如此悲觀，在日本，閱讀人口很多，作家賺錢的人不少，其實是錯的，寫半輩子推理的松本清張，是少數中的少數，日本電車上看書的人都以動漫和通俗小說居多，真正的作家一樣寂寞。日本社會步入蕭條的二十年以來，買書率和閱讀率都大不如前了，至於台灣更不用說，一版初刷五千本，能賣出去就要謝天謝地了，十三億人口的中國就更不用說，那邊的作家都要來台灣討生活了，只是語言不同變成障礙。

每個行業都有辛酸，寫作一樣，但是能擁抱理想而奮鬥的人是天下最幸福的人，台灣先輩作家鐘理和筆耕至死方休，一生不改其志，他的寫作就是他一生的救贖，精神和靈魂之說也許飄渺，但是只有寫者能留下靈魂的痕跡，如果說靈魂是風，文字就是追風的手了。

寫到這裡，我突然想起，寫「從異鄉看見台灣」的胡慧玲。有一次她到了古巴，海關見她護照蓋滿各國的入境章，好奇問她作何職業可以跑這么多國家，胡慧玲想了很久，就說：「我是一位作家」，，結果登機後受到全機的禮遇。我在想，我也應該到古巴一遊，因為世界上很難找到這樣的地方了，在古巴，聽說海明威的故居還保留著，如果是台灣，連一條以成名作家命名的街道都找不到，但是這也說不定，那一天彰化會出現一條「九把刀」街，作家們一起努力吧。

洪博學