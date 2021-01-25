翁姓富商的案件，涉及四十位司法人員與他接觸，這種司法燈塔，是照亮了邪惡，讓正義躲在暗角裡哭泣，是燈塔下最黑暗的諷刺。示意圖／Pixabay

翁姓富商的案件，涉及四十位司法人員與他接觸，收受襯衫及參加飲宴，有無金錢賄賂，檢察官應分案調查。至於提供法律意見，使用奧步，讓他得以三億元債務脫身，並陷害忠良致死，應研究有無再審可能及時效有無超過。也應修法，放寬司法人員不當接觸案件當事人或律師，為再審原因，而非目前承辦案件法官受有罪證明或受懲戒處分，要件太嚴格，不符合需求。

有一首歌叫做〈街燈下〉，有兩段歌詞，街燈下一片荒漠，街燈為誰明亮。街燈就像司法，就代表正義，像燈塔照亮四週黑暗，帶來一片光明。不管是街燈或燈塔，都說它最明亮，代表正義光明，給人希望。司法要帶來光明正義，也象徵光明正義。如果給邪惡的人明亮，司法終究會破產。

司法沉淪 正義在暗角哭泣

如果正確且贏得信賴的判決，當然一片光明，問題是如果當事人透過律師或關係，運作司法人員，包括飲宴、送禮或行賄，甚至與承辦法官吃飯飲酒，這種判決，造成該輸的反而贏了，該贏的反而輸了。這種司法燈塔，是照亮了邪惡，讓正義躲在暗角裡哭泣。所以說，燈塔下最黑暗，就是這種道理。此外，代表司法燈塔的司法人員，要照亮別人，自己也要清明，如果有狗屁倒灶的黑色交易，不也是燈塔下最黑暗的諷刺嗎？

有件全台灣最大的祭祀公業，管理人不管怎麼搞，不管民刑事都沒事，就像翁姓富商一樣，長袖擅舞。像這麼大的案件，法官不會動心嗎？會平常心判決嗎？有些法官躲在司法獨立及自由心證的保護傘下，為非作歹，曝光的比例不高，因而心存僥倖。

司法院及法務部除了移送監察院或檢察官外，也要清查，相關人員承辦的大案件，有無啟人疑竇之處。讓躲在燈塔下的交易曝光，還給當事人真相正義，才能照亮司法，避免司法燈塔下最黑暗成為諷刺，影響裁判品質及人民對司法的信賴。