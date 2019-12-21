網紅「波特王」稱呼蔡總統，遭中國合作方解約，黃志賢說「難道中國廠商沒有自由」？問題是，如果沒有政治干預的壓力，中國廠商會選擇解約嗎？黃智賢應該更深入解釋，奴隸擁有哪一種自由？圖／擷自黃智賢夜問YouTube

偶爾看看紅色名嘴黃智賢的「夜問打權」，名為打權，其實只打「台灣權」，不打「中國權」，紅色名嘴自誇正義，卻可以任那些貪腐盈滿，罪惡沖天的中國黨國官員橫行，一出口專門修理台灣，黃智賢的「愛中恨台」和台灣給她的言論自由「相映成醜」，我只能如此形容。

網紅「波特王」稱呼蔡總統事件之後，老韓說了一句「政治歸政治，經濟歸經濟」，黃智賢立刻抨擊老韓，「這樣的說法很噁心」，並且說「波特王」選擇不下跪賺錢，中國方面的合作方選擇解約，黃志賢說「難道中國廠商沒有自由」？問題是，如果沒有政治干預的壓力，中國廠商會選擇解約嗎？黃智賢應該更深入解釋，奴隸擁有哪一種自由？

談到自由，很傷感，尤其是自由民主國家人民，和極權專制國家談自由，更加傷感，黃智賢在台灣享受可以罵蔡英文，同時也可以罵習近平的自由，可是，她選擇不罵習近平，這中間是因為賺人民幣緣故，或者是因為某種政治壓力，我就不知道了。

用黑奴製造的「奴隸之酒」交換黑奴

曾經有一個笑話說，一位美國旅客來到蘇聯旅行，帶團的導遊問美國人，請問，在你們國家，生活自由嗎？這位美國佬說，我們可以自由的在公共場所，罵雷根總統，蘇聯導遊說，這也沒甚麼稀奇，我們也可以在克里姆林宮前面，罵雷根總統，這位美國佬一聽，立刻被打敗。

極權政府之下，人民的自由，是迎合掌權者的自由，連「維尼熊」都被列入言論紅線，就可以知道，中國的自由到底多寬廣了，那種自由，就好像大航海時代，被賣到加勒比海的黑奴，他們整天在甘蔗園中工作，只有白人老闆喊休息，才能自由，只有在睡夢中才有真自由，也只有進到棺材，才有永遠自由，而且，當這些黑奴在自由休息的時候，所創造出一種酒，名字叫蘭姆，自己還無法享受。

「蘭姆酒」還有另一種稱呼「奴隸之酒」，這種酒是從甘蔗中蒸餾出來的，而且不是好的甘蔗，而是榨糖之後，所剩下的殘渣，從這些殘渣中蒸餾出來的酒。

1760年，阿拉伯人發明的蒸餾器，由貿易船傳到加勒比海，這時候，歐洲殖民勢力，進入加勒比海諸島嶼，黑奴獵人頭販子，從非洲把黑奴帶到加勒比海，充當甘蔗園的工人，然後把甘蔗收成後，製成蔗糖賣到歐洲，大大發財，但是，那些只會聽命令做工的黑奴發現，白人老闆走後，他們把丟在地上的甘蔗殘渣，放到火上燒烤，可以榨出幾滴有酒精和甜味的酒，放置幾周後，等待發酵熟成，就是好喝的酒了，黑奴等待「蘭姆酒」熟成後，就偷偷把酒取出來，在夜裡狂歡，跳起故鄉的舞蹈，這是僅有的自由。但是，白人發現了黑奴的創意，最後把這樣的創意也沒收了，甘蔗榨出蔗糖後，把殘渣收回來，集中處理，蒸餾出的就叫做「蘭姆酒」，RUM英語的意思就是喧囂，因為，來往加勒比海的船隻，其中不少是海盜船，海盜會買下這種酒，在船上痛飲，喧囂整夜，還可以治療「水手病」，喝醉酒的時候，相當吵鬧，所以叫「喧囂」。

另外，殖民地的老闆，把造好的「蘭姆酒」賣給非洲獵人頭販子，用來交換黑奴，一瓶酒可以換一名黑奴，所以，這種酒就被稱為「奴隸之酒」，酒是黑奴製造的，而且用黑奴製造的酒交換黑奴，這不只是悲劇，而且殘酷，偶而，白人老闆會丟下一瓶蘭姆酒，給這些辛苦造酒的黑奴，那一個夜裡，一群黑奴會聚集一起，把一瓶酒加上水再稀釋一下，以便讓所有人都有機會分享，黑奴們會在甘蔗園中點燃篝火，大家圍在一個圈圈，一邊唱著故鄉的歌，一邊踏著腳步，一邊喝著酒，還一邊落著淚，只有那一個分享蘭姆酒的夜裡，黑奴才真正自由，但是，卻很短暫稀有，今天，中共對14億中國人的統治手法，不就是如此嗎？

享受中國給的奴隸自由？放過台灣吧！

「波特王」事件後，另一位自稱紅色同路人白狼，因為媳婦和兒子的華夏大地旅行社，涉及非法引進數千名中國統戰官員，來台趴趴走的案件，白狼說，她的媳婦來自綠色家庭，因為嫁錯家庭而被連累，請小英政府給她一條生路，此話一出，台灣基進黨的陳柏維就受不了了，大聲疾呼「為甚麼白狼不給台灣一條生路」？這句話的確振聾發聵，統戰黨官到底在台灣埋下多少木馬，以便等待屠城，我們無法得知，但是，不循正常管道入台，顯然其中必有鬼，這些今日擔任中共侵吞台灣內應的紅螞蟻，難道沒想過，台灣拒統民意高達70%，主張台灣獨立民意超過50%，如果台灣真的被中共強行拿下，有多少台灣人必定成為流亡難民，甚至走回香港同樣街頭抗爭命運。

中台兩國可以成為好鄰居，維持禮尚往來，互不侵犯，中共卻不為，每天只想著要把台灣強娶進門，為祖國增加奴隸的人口，這樣的意義到底是甚麼？

針對白狼媳婦事件，黃智賢把政府反紅色滲透，保護國安的作為，一律打成破壞人權，傷害中台間的感情交流，台灣人也應該有權利告訴黃智賢們，你選擇享受中國給妳們的奴隸自由，但是，請給台灣完全的自由，拜託，放過台灣吧。