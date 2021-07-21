今年（2021）5月起，台灣的新冠肺炎疫情突然爆發，引來一陣恐慌。政府一年多來的努力，似乎將功虧一簣，因為及時的全民疫苗注射，是控制疫情的要件之一，而在這攸關生死的時刻，台灣的獨特政治實體，外交舞台上沒有名份，被排除世界衛生組織之外，也成為左右疫情的因素，連單純的疫苗採購，都變得百般複雜，途徑荊棘坎坷。幸虧美國日本及時伸出援手，尤其是日本，連續三批的ZA疫苗，在7月中，已達三百三十多萬劑，有智慧的台灣人，支持政府的政策，配合疫苗的施打，才讓台灣疫情未惡化。過去一兩個月，當政府專注疫情控制時，雖然部分人因政治目的，搞了些愚蠢的政治動作，也有存心不良的媒體，藉機發出看衰台灣的雜音；真佳在，目前感染率持續下降，讓全世界關心台灣，愛台灣的所有人鬆了一口氣。看到日本慷慨捐贈疫苗，來援助狀況危急的台灣，感覺超窩心，也想起一家日本餐廳。

外交舞台沒名份

不是因為政府笨

疫苗採購雖不順

日本美國來相贈

那餐廳名字叫「怪癖廚師」，整個餐廳的運作，只靠一個人，是老板，廚師，也是服務生，濃厚的日本腔，應該是來自日本的移民。餐廳在西雅圖北方二十多英里的木其堤喔 （Mukilteo） ，一個類似工業區的巷子內，沒有亮麗的門面，有個不到兩呎的招牌，看來根本不像餐廳。餐廳入口玻璃門上，貼著一張白紙黑字「這不是一家低俗的飯館」，如果沒有預先電話訂位，縱然餐廳有空位，也無法入座。餐廳入口立個牌子，要求顧客進門後，坐到旁邊的板凳上等候，不要站在門口。入口處除了日本國旗外，另外有兩面大旗，一面是台灣國旗，另一面是美國國旗。餐廳規矩多，菜單上寫著，你看到的就是你要吃的，不准換菜，只收現金，不收小費，五個人或五個人以上的聚餐，價格加倍。點菜之前，他會說明其他的規矩，桌上的白布巾，不能用來擦嘴巴，擦嘴巴要用紙巾，如果打噴嚏，要到廁所清洗乾淨，漂亮的杯子，只能用來喝酒喝水喝飲料，不能拿來相碰乾杯，桌上美麗的花飾，只能欣賞，不能用手觸摸。聽完那些規則，用餐時，戰戰兢兢，深怕不小心違規。

餐廳廚師有怪癖

小小門口插國旗

擦嘴乾杯有規矩

噴嚏之後廁所洗

料理的品質沒話說，價格更俗得不得了，一份四道菜的西式晚餐，價錢介於十三和二十四美元之間，有獨創的沙拉，熱呼呼的濃湯，一盤主菜，和精緻的點心。記得第一次去交關時，點完菜後，我指著台灣國旗，向廚師說我從台灣來，目前住洛杉磯，問他為何掛台灣國旗，他簡短地告訴我原因，隨後就忙著招呼其他客人。沙拉送上桌時，我一看，多樣的冷食拼盤，還暗藏花雕，真是一份用心的沙拉，想照張相留念，但又怕惹火他，先問一下比較妥當，他說「那是你花錢買的，當然可以照」，聽到這樣的答案，心底一陣爽，想得寸進尺，再增加一些留念，接著問「能不能和你合照呢？」，他板起面孔，「我從事餐飲業，不是娛樂」，話一說完就調頭，沒有一聲抱歉，我忽然覺得有點尷尬。沒有和他照相，沒有影響我的食慾，整個晚餐，口口令人回味無窮，吃了還想再吃。

西式晚餐四道菜

沙拉濃湯順序來

照相留念不空白

娛樂客官他不賣

享受完美食，將白布巾折好，放回桌上，起身要離開前，看到他在廚房內忙，大聲向他說謝謝，走到門口要出去時，他忽然從廚房跑過來，再次告訴我，店內為什麼掛台灣國旗。他說，那年日本大地震，他看到很多台灣人，出錢出力，幫忙災區重建，台灣人對日本的愛心，讓他很感動，雖然他生活於美國，日本地震和他沒有直接關係，但是對台灣人的善行，他不能不有所表示，所以他在餐廳內，懸掛台灣國旗，來表達他對台灣人的感謝。最後，他希望我能代表他，向台灣人致謝，讓台灣人知道，台灣人對日本人的恩德，許多日本人感激在心。身為台灣人，聽到這樣的話，自然地替台灣人感到驕傲，也答應他，會照辦。八年來，去過那餐廳四次，將舊文拿出來，自己先回味一下，再稍加修改，和大家分享，除了傳達日本人的真情外，也算是對日本的疫苗捐贈，表達由衷的謝意。日本除了捐贈疫苗外，還發表了嚴正的談話，將台灣的安全和日本聯結起來，聽了令人興奮，如果日本能承認台灣，和台灣成為邦交國，不知道會有多好啊。

人說廚師有怪癖

其實他的心很細

台灣恩德沒忘記

懸掛國旗來感激

匆匆，又是回到母語的時候。

感謝救災好恩情

台灣國旗擺店前

慷慨疫苗來贈送

日本真情相疼痛