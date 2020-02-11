全國齊心防疫當下，趙少康卻接二連三引戰，早前斥責衛福部長陳時中「不該落淚」，認為會引起恐慌，現在又稱防疫成功是「蔡英文運氣不錯」，引發一陣撻伐，時代力量立委王婉諭(小燈泡媽媽)直接在臉書開嗆趙少康的發言令人傻眼又很無知，並表示，「防疫不是靠運氣！關鍵防疫時刻，請不要再噴無謂的政治口水！」

王婉諭表示，還記得不久前，國民黨吳敦義先生才批評蔡總統是「衰尾查某」，現在看到趙少康宣稱，台灣武漢肺炎病患比日韓少，是因為蔡英文運氣好，真的令人傻眼！這種無知的發言，在此時關鍵的防疫時刻，對台灣一點幫助都沒有。

王婉諭強調，防疫不是靠運氣，趙少康口中說的好運，是由多少第一線醫療人員、多少第一線防疫官員，甚至是全台灣人民一同努力、守護的？

她強調，從數據上來看，台灣的疫情對比起亞洲各國，也都在穩定的控制範圍中，近日也開始傳出有病例痊癒的好消息，我們要對台灣的醫療系統有信心。

她說，若真有好運，這些好運，也是由無數個正確判斷，和無數醫療人員的辛苦行動等，所組合而成；若真有好運，也是我們運氣好，有這麼多專業的防疫人員，一起守護台灣。

王宛諭指出，台灣真的不需要更多這種無謂的口水、謾罵，尤其是在現在艱辛的防疫期間，更需要凝聚全台人民的共識，一同為防疫努力。武漢肺炎這一役，不只是政府及醫護人員的事，無論立場，你我都應該謹慎看待、齊心備戰。