高雄市選委會今宣布，罷免第三屆高雄市長韓國瑜二階連署已通過門檻。時代力量高雄黨部主委陳惠敏呼籲高雄市民，無論支持或反對，都請出來投票！唯有出來投票，才能真正讓憲法保障的參政權中的罷免權，有真正的實踐。

高雄市選委會今7日(二)宣布，罷免第三屆高雄市長韓國瑜二階連署，有效份數為377,662份，已通過門檻22萬8,133份，高雄市選委會明將報給中選會做後續處理。預期第三階段投票，投票日約在6月中旬。

時代力量高雄黨部主委陳惠敏呼籲高雄市民「出來投票！」她指出，這是所有高雄市民意志的展現，而站在台灣民主發展史上前所未有的關鍵時刻，她要呼籲所有高雄市民，無論支持或反對，都請出來投票！唯有出來投票，才能真正讓憲法保障的參政權中的罷免權，有真正的實踐。

陳惠敏說，回顧整場罷免連署的過程中，也遭受到過不少質疑，例如：「罷免就是政治報復，既然已經沒選上總統了，市長就讓他繼續做下去嘛」、「不喜歡他就下次不要投他就好了，做人要厚道」、「罷免就是肯定之前執政者都是對的」、「罷免就是為了要改選」、「支持罷免是忽略之前執政者的錯誤或還沒下落的弊案」、「你們支持罷免就是小綠啦」、「你們不出來罷免就是國民黨啦」、「罷免不理性啦」等等，但從一個高雄市民的角度出發，從一個長期爭取憲法保障人民權利的台灣人的角度出發，這些表面看似有道理卻並不通的理由，根本上都弄錯了一件事情：

政治上，罷免與之後補選或政治競爭有關；但憲政秩序上，我們需要真正得以施行、有具體實踐感的憲法生活。「人民作主」不是寫在立法理由或動員投票時的漂亮話，它是需要一步步在日常生活履踐並自我提醒的現實。

陳惠敏指出，高雄市民在投票時只需要考慮一件事情：「這是否是一位適任的市長？」和前人和後人，通通沒有關係。同時這也不是在否定公務體系的運作。高雄市民的要求很簡單：「基於憲法保障，進行第二次（不信任）投票」。

不過，陳惠敏也對近年來新型態的政治操作表示憂心與不同意：對於收費或自主（基於政治目標至上、手段不重要的）側翼粉絲團這幾年來甘於用片面（甚至造假）、抹黑、夾帶不實的攻擊手法，帶風向，把政治對手當作是仇敵的作法。她指出，這都是在弱化民主，削弱台灣民主的行為。此與自我洗腦或宣稱的愛台灣，距離愈來愈遠。我們不可以這樣便宜地愛台灣，因為這樣的台灣，並不可愛。

她最後也說，罷免一位高雄市長，並不是否定仇恨一個人，而是否定他的市長適格。我們正在寫歷史，絕不是樹立仇恨，而是樹立典範。我們要的是正常國家的憲政秩序與生活。呼籲「高雄市民，出來投票！」，而時代力量高雄黨部接下來也會進行街頭宣講等活動，鼓勵大家出來投票。

今另值一提的是高雄市議會國民黨團在今日的程序委員會中，以人數優勢將市政總質詢時間延後，即原訂4/16開議日無限期延長，視疫情狀況再決定開會日期，如此，直到罷韓投票前，不一定能看到韓國瑜赴議會備詢。