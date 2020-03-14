中國外交部發言人趙立堅在推特上指責美軍將病毒帶進武漢，還隱匿疫情，美國政界群起譴責。美國國務院星期五(3月13日)召見中國駐美國大使崔天凱表示抗議，抨擊中國公然散佈虛假信息。美國總統川普則在白宮的記者會上說，「他們知道它(病毒)是從哪裡來的，我們都知道它是從哪裡來的。」

美國之音報導，趙立堅星期四在他的推特帳戶指責美國政府隱瞞真相，要求美方解釋，並說病毒可能是美軍帶到武漢。推特在中國是禁用的。星期五，中國外交部發言人耿爽在北京沒有正面回答他的同事趙立堅提出的指稱。耿爽說：「中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。」

報導指出，趙立堅鬥志不減繼續在推特上繼續傳播冠病毒源自美國的說法，他轉發了拉裡·羅曼諾夫為加拿大陰謀論網站全球研究寫的一篇英文文章。這篇文章說: 「日本、中國和臺灣報導病毒來源。」雖然這種「一中一台」式的表述明顯不符合中國外交部要求，但這沒有妨礙2月末上任的發言人趙立堅大力推薦並鼓勵人們轉推這篇文章，這是因為文章的主題是：「病毒是源自美國嗎？」

BBC中文報導，美國國務院直接稱這篇推文是「公然散佈虛假信息」。CNN也報導，美國助理國務卿斯蒂爾韋爾（David Stilwell）「提出了嚴正交涉」，而中國駐美大使崔天凱則極力為己方辯護。

川普今天被媒體問及此事時，他表示，「我確實讀了一篇文章，但是我不認為那篇文章有代表性，從我跟習主席的交談來看，當然不代表習主席。」「他們知道它(病毒)是從哪裡來的，我們都知道它是從哪裡來的。」

對於趙立堅並將病毒甩鍋給美軍，美國密蘇里州的共和黨參議員霍利則稱趙立堅是「小丑」，隨後就被趙立堅屏蔽了。霍利的推文說：「我高興地報告，這位中國外交部小丑把我遮罩了，因為我敢於挑戰他有關美國要為新冠病毒負責的明目張膽的謊言。事實是，中國共產黨在這個病毒上對本國公民和世界說了謊。他們要負責。」