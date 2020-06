美國國會眾議院外交事務委員會共和黨人針對新冠病毒起源及爆發過程公佈階段性的初步調查報告,內容詳細列舉自2019年12月底以來有關新冠病毒疫情的重要事件,指出中國共產黨政府如何隱匿新冠病毒疾病(Covid-19)訊息以及世界衛生組織在其中所扮演的角色和功能。報告呼籲對中共早期隱瞞疫情的行為展開國際調查,並要求世衛組織總幹事辭職。

眾議院中國工作組主席、外交事務委員會首席共和黨委員麥考爾(Rep. Michael McCaul, R-TX)率領的調查小組,6月15日發表了《關於Covid-19全球大流行病起源包括中共與世衛組織角色問題的少數黨中期報告》(The Interim Minority Report on Origins of COVID-19 Global Pandemic including the Roles of the CCP and WHO)。

「幾個月來的調查清晰地顯現,中國共產黨對新冠病毒、特別是在疫情爆發初期時的掩蓋,在讓原本可能是一場地方流行病轉變為一場全球大流行病的過程中起了重大作用」麥考爾眾議員在聲明中說。

這項初步調查結果可被視為是美國議員們呼籲就新冠病毒疫情大流行病展開調查以來由國會方面出台的首份官方報告。

報告指責世衛組織忽視病毒人傳人警告、延緩宣布國際關注突發公衛事件

除了上述提到病毒在早期已出現人傳人的跡象之外,報告還指出,台灣衛生福利部疾病管制署官員在12月31日曾發電郵給世衛組織,對中國網路上出現的「至少7起不明肺炎」的消息表示擔憂。

台灣疾病管制署在電郵中稱,自網路上得知,在中國武漢市爆發至少7起非典型肺炎。中國慣稱薩斯(SARS)為「非典型肺炎」。

報告提到,除了至少「7起病例」的說法與李文亮醫生在微信群組中所發布的信息吻合之外,台灣衛生官員的電郵還警示病患已進行隔離治療,由此研判該等病例有人傳人的可能。

報告說,世衛組織僅以一份書面聲明回覆台灣政府的電郵。聲明稱,台灣的擔憂已被轉發給其他專家,但為了其他成員國的利益,有關消息不會發佈在他們的內部網站上。

根據眾議院共和黨公佈的這份調查報告,世衛組織一直到今年1月4日才公佈其對武漢爆發疫情所掌握的資訊。同一天,香港大學感染及傳染病中心總監何柏良也公開警示,病毒在人際間傳播的可能性很高。

報告提到,無論是2003年的薩斯病毒,還是2019年新型冠狀病毒,還是造成此次全球大流行病的真正成因,仍有許多懸而未決的疑問。已經有些事實可以確定—「毫無疑問的是,中國共產黨在此次疫情中積極從事掩蓋活動,目的在於混淆數據、隱藏相關公共衛生信息並打壓試圖向世界發出警告的醫生和記者。」