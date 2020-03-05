陳永興說：「我的台灣意識是在大學時代開始產生。我知道自己以後要作一個甚麼樣的「台灣人醫生」的台灣意識」，約在我高醫大四、大五期間台灣退出聯合國。「當時還是黨國威權的戒嚴年代，還沒有所謂反對黨，我已開始邀請當時黨外人士還有鄉土作家要來高醫演講」。(圖/陳俊廷)

「我的台灣意識是在大學時代開始產生。我知道自己以後要作一個甚麼樣的「台灣人醫生」的台灣意識」。陳永興說：「當時還是黨國威權的戒嚴年代，還沒有所謂反對黨，我已開始邀請當時黨外人士還有鄉土作家要來高醫演講」…

當時國民黨教官掌控校園學生，所以要辦活動還要送教官審核獲准才能舉辦，但若教官不准，陳永興強調說：「我也一定要舉辦，所以就在學校旁邊借場地來辦；辦刊物過去要送教官審查，但我認為這是言論自由，就不願意送審，也因稿件不送審當然教官就不悅要將我記過退學。我雖然受到打壓與阻力，但並未影響我以後堅定要走之路的決心。」

約在我高醫大四、大五期間台灣退出聯合國。因為退出聯合國讓很多台灣人想到台灣不代表中國，聯合國承認的是中華人民共和國，所以開始有台灣文學與中國文學的論戰。在之前，根本沒有人在談台灣文學。也因此在鄉土文學論戰中有些作家的作品開始被很多人重視，如黃春明與王拓。陳永興指其邀黃春明到高醫演講自此成為很好的朋友，黃春明甚至參與我們在霧台的「山地服務團」，也寫了很多原住民的小說。黃春明對他也有很大的影響，

陳永興說：「我的覺醒算是很早，因為國民黨戒嚴時期，很多台灣學生還不會去思考台灣前途的問題，很多都是因為留學在海外看到了台灣看不到的所謂禁書，例如：彭明敏教授的《自由滋味》，描述他如何逃亡以及台灣自救宣言的出現，有些則是看到吳濁流《無花果》等文學作品，或王育德的作品《台灣．苦悶的歷史》描述日治時期台灣人的苦悶，還有美國駐台副領事柯喬治（George Kerr）所寫的《被出賣的台灣》等描述二二八等書。他很幸運，還未出國就已覺醒，在讀高醫時就知道作一個台灣囝仔，或說作為唸台灣醫學的知識份子咱過去的前輩是如何打拼，也知道他們如何受迫害、受打壓致使理想未實現，我們應該延續他們未竟之志。」

從大學看《大學雜誌》、《台灣政論》與康寧祥、黃春明、陳少廷…等人接觸後，加深對台灣歷史關心，再去看日治時期台灣前輩，尤其台灣醫生如何參與社會、組織團體，不論是辦報紙、演講、寫文章等，陳永興說：「在高醫學生時代慢慢地我知道自己以後要作一個甚麼樣的《台灣人醫生》的台灣意識」

※完整內容詳閱【影音】與【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(３) (4)

※【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(３)

https://www.peoplenews.tw/news/738a9f86-aa7d-4b61-b5d0-2681b1136af9

※【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思(4)

https://www.peoplenews.tw/news/ff6a2750-ea7e-4073-82fc-41d53301d049

※【醫病平台】黃春明罹癌仍牽掛寫作 妻：老爺車了，要慢慢跑、快快寫

文／林美音（病人太太） 2020-01-13

「前言」2014年9月底，剛過了炎熱的暑假，春明準備好要帶領「黃大魚兒童劇團」去金門演出的前一天，突然病倒了，全身無力，連起床的力氣都沒有，他想先找好友陳永興醫師（當時任職羅東聖母醫院院長）看病拿藥，以免耽誤前往金門演出的行程。經過看診的結果，陳院長説：「不能走！馬上住院再做更詳細檢查。」當然，第二天劇團如期前往金門演出，團長病倒了，不能同行。現在，必須嚴肅面對住院做進一步的檢查，住院五天詳細檢查出來，果然是令人談癌色變的癌症——淋巴癌。陳院長親自告訴我們這個檢查结果，一時被嚇住了，真不敢相信，平時很少感冒、生病，還算粗壯的人，怎麼會得癌症呢？春明自己也嚇了一跳，怎麼會這麼嚴重呢？他自己摸摸左胸口處，有一個微凸的腫塊，按一下還會疼痛。在這個關鍵時刻，我只想不能拖延，要盡快治療⋯⋯

https://www.peoplenews.tw/news/4617ab41-bb25-46c9-b951-627b353aa685

※澎恰恰改編黃春明小說，拍電視電影《眾神的停車位》