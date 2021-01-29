「萬興宮」位於高雄市前金區的「清水祖師廟」建廟迄今，約二百七十年。高雄地方聞人商界要角徐政朝約半年前接任萬興宮主委，年近80歲的他說，從阿公時代至今家族三代都在「萬興宮」服務，接任主委，很光榮，也歡喜！

徐政朝曾任高雄發展聯誼會會長，被視為力挺謝長廷「翻轉高雄」開啟綠營執政的大將之一，他也是高雄市進出口商業公會常務理事，協豐冷凍廠總經理。徐政朝說，公司現在都交給年輕人在管理，自己較閒就有餘力來參與社會服務。

「萬興宮」又有「前金廟」之稱，有別於其他廟宇，萬興宮用現代的3D彩繪藝術呈現在廟前的階梯上，讓信徒和遊客不只能來這邊拜拜，還能拍照打卡，也成為婚紗攝影的熱門景點。

此外，萬興宮中門的門神尉遲恭、秦叔寶及兩側門門神均由第一位獲得薪傳獎的民間彩繪師潘麗水老師製作，畫像栩栩如生：文昌帝君的鬍鬚會增長顯神蹟，令人嘖嘖稱奇！宮廟內外融入名家作品藝術美學，多次被旅遊網列為造訪高雄必訪廟宇之一。

尤值一提的是，當前因應科技數位潮流，萬興宮創新點燈電腦科技化，信徒點燈可利用科技系統進行安燈記錄查詢。

農曆年即將來臨，初六則是清水祖師誕辰、接續初七平安宴，還有元宵系列活動，徐政朝說，因應武漢肺炎疫情，歡迎大家來「萬興宮」行旅走春，保平安！

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