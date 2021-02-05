美國總統拜登星期四（2月4日）訪問美國國務院並發表他上任後的首次外交政策講話，強調本屆政府將注重與盟友的合作。圖／擷自美國國務院flickr

美國總統拜登星期四（2月4日）訪問美國國務院並發表他上任後的首次外交政策講話，強調本屆政府將注重與盟友的合作。他在演講中稱中國是美國「最嚴峻的競爭者」，表示美國將在人權、知識產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。

拜登在演講中說，中國是美國最嚴峻的競爭者，給美國的繁榮、安全和民主價值都帶來了直接挑戰。「我們將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，頂回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」，拜登說，「但是我們做好了準備，在符合美國利益時與北京共事。」

拜登強調，要更好的競爭，美國必須先處理好國內問題，之後與盟友聯手，在國際社會佔有一席之地，並重建美國的信用與道德權威。

他演講的主軸落在與盟友的合作上， 「美國回來了，外交回來了，」拜登強調。

在全球議題上，拜登說，現在世界面臨諸多危機，從新冠疫情、環境危機到核擴散問題，這些挑戰都需要各個國家攜手來共同應對。他稱美國的同盟「是我們最偉大的資產」，美國將與夥伴再次肩並肩地站在一起。

「這必須從外交開始，並根植於美國最珍貴的民主價值觀。捍衛自由。推動機會。維護普世權利。尊重法治。以尊嚴對待每一個人」，拜登說。「過去兩星期來，我與很多我們最親密的盟友的領導人通了話—加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、韓國和澳大利亞—以開始重新養成合作的習慣，並重建過去四年來由於忽視和濫用而萎縮的民主同盟的肌肉。」

國務院是拜登首個到訪的聯邦機構。拜登對國務院工作人員表示感謝，並讚揚他們是「傑出的人才」。外界認為，拜登在訪問五角大廈或是聯邦調查局之前訪問國務院是為了傳達了一個重要的信息，那就是他的政府將注重外交工具和外交人員，其外交政策的核心是與盟友合作，並「以身作則」地修補美國在國際社會的聲譽。

川普政府高官向拜登進言

在拜登宣誓就職的那一天，北京宣布制裁28名川普政府官員，前國務卿蓬佩奧名列其中。

蓬佩奧週四在接受福克斯新聞網採訪時說，「這些制裁只有一個目的，就是向拜登政府發出信號，如果你還是要保護美國、保護美國領土、保護美國的就業、美國的財富，你就會受到懲罰」。

蓬佩奧在採訪中說，前任總統川普採取的強硬政策，特別是在貿易和防止中國在美國境內滲透的做法，扭轉了數個世紀對於美中接觸政策的共識。他敦促拜登政府繼續對中國的強硬政策。

另一方面，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）也在本週三（2月3日）發表離任後的首次公開演說，希望拜登政府不要跌入中國的談判陷阱。

博明周三在佛羅里達國際大學國際公共事務學院（The Steven J. Green School of International and Public Affairs）舉行的一次論壇上說，中國在談判時非常善於採取拖延政策，而在川普政府時期，美方一個重要的策略就是不允許中國把談判的時間拉得過長。

「對於美國來說，我們要對中國施壓，盡快解決中國正在進行的那些危害於我們的國家安全、繁榮和民主的事情，」他說，「所以，不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期的、正式的中層談判。」

在川普政府之前，美中進行了多年的戰略經濟對話（US-China Strategic and Economic Dialogue），但是在解決貿易不平衡方面並沒有取得顯著的成績。