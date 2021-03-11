美國國會參眾兩院兩黨議員星期三（3月10日）宣布再次推出法案，擬設立讓美國聯邦政府僱員在台灣留學和工作的制度。另一方面，參議院外交委員會主席說，參議院最早可能在4月就一項範圍廣泛的法案進行表決，這項法案將應對中國在經濟、科技、軍事和民主人權價值觀等各個方面所帶來的挑戰。

幾位議員重新推出的法案名為《台灣研究獎學金法》（Taiwan Fellowship Act）,這部法案以美國和日本之間的曼斯菲爾德研究獎學金為模本，擬建立一個兩年研究交換項目，讓美國政府的行政、立法和司法所有三個分支的僱員在台灣學習、生活和工作。

法案在眾議院的發起人是眾議院外交委員主席、民主黨人貝拉（Ami Bera）和眾議院外委會成員、共和黨人夏伯特（Steve Chabot）。法案在參議院的發起人是參議院外交委員會亞太與國際網絡安全政策小組委員會主席、民主黨人馬基（Ed Markey）和參議院外委會成員、共和黨人魯比奧（Marco Rubio）。參議院的共同發起人還有兩位民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）和沙欣（Jeanne Shaheen）。

魯比奧參議員在一項聲明中說：「隨著北京繼續在外交上孤立台灣，我自豪地重新推出這項重要的兩黨兩院努力......這一項目將邁出一大步，推動美國促進印-太地區自由與開放的努力。」

馬基參議員在聲明中說：「通過在台灣一個部委或民間機構進行密集化浸入式的語言、文化和政治培訓，美國公務員將建立持久的職業關係和專長，遠遠超出在台灣度過的每一屆研究時間。在中國試圖孤立台灣，使其無法為應對我們的全球挑戰而進行有意義的合作之際，迅速通過《台灣研究獎學金法》將邁出關鍵一步，發出信號，表明美國回來了，並且堅定致力於維持我們與台灣的伙伴關係並與印-太地區重新接觸。」

「美國與台灣共有一個密切的伙伴關係，這種夥伴關係根植於我們對民主與法治的共有承諾，」貝拉眾議員在聲明中說。「這一交換項目將讓美國的政策制定者有機會在台灣生活和工作，賦予他們更好的知識，了解地區歷史、文化和政治動態。這種經歷和人際關係對培養聯邦政府的明日台灣專家以及幫助制定美國印-太外交政策來說至關重要。」

夏伯特眾議員推出的得到兩黨議員支持的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）在2018年由川普總統簽署生效。夏伯特在聲明中說，那部法案「促進高層對話。這種對話幫助我們兩國取得共識，解決我們的分歧，並應對共同挑戰。在工作層級也是同樣道理，建立關係的最好方式就是讓我們的人員與他們在台灣部委的對口人員肩並肩地工作」。

《台灣研究獎學金法》曾在去年6月推出，但是在上屆國會的立法進程中沒有取得進展。

另一方面，參議院外交關係委員會主席、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）星期二說，他希望參議院最早能在4月就一項範圍廣泛的應對中國挑戰的法案進行表決。

路透社報導說，梅南德茲參議員在一次電話會上對記者們說，他正在與共和黨人就這項法案進行磋商，兩黨在很多問題上都有共識。

梅南德茲說，這項方案將涉及與中國的經濟競爭以及技術等問題，而且還將涉及人道與民主價值觀，包括中國對維吾爾穆斯林的打壓、對香港民主的鎮壓以及在南中國海咄咄逼人的行為。

參議院多數黨領袖舒默上個月曾宣布，他已指示議員們撰寫一部法案，反制中國的崛起。目前國會兩黨普遍存在針對中國政府的不滿並支持採取強硬立場。



參議院外交關係委員會主席、民主黨參議員梅南德茲（Sen. Bob Menendez, D-NJ）。圖／擷自PBS News hour影片