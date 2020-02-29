武漢肺炎疫情，是中共「以疫促獨」，逼著台灣人想獨，時機到了，以行動告慰228在天之靈；不脫中，台灣要如何抗中？圖／林世昌

中國之所以對台灣予取予求、軟土深掘，就是因為台灣人沒有強悍的國族意識。擺盪的國家認同，一次又一次地錯失大好時機。台灣就是台灣，國家方向不能再混沌下去 。讓國民黨各縣市首長主持228紀念活動，很諷刺！韓國瑜還把228講成823？把謝雪紅講成了王雪紅？無心至此，根本污辱了228遺族。而中樞也年年辦大型紀念活動，其實要紀念228英烈，告慰228遺族，應拿出行動，而不只是辦活動。紀念！台灣人要等建國成功後，好好以尊嚴的儀式，告慰台灣先烈們的在天之靈。

眼前蔡政府應積極處理轉型正義，尤其是司法改革，這是去殖民化的最後一哩路。武漢疫情讓台灣國家認同凝聚，228在天之靈一定希望疫情緩解後，蔡政府思考為啟動正命、制憲的新國家建構工程作準備。相信這是228菁英們在天上對蔡政府的期待。

連國民黨新生代也覺醒，不脫中，台灣要如何抗中？

中共處理國內疫情擴散的手段，荒腔走板、漠視人命至為野蠻落後，官僚體制的不中用，根本紙老虎一隻而已。台灣人對中共長期打壓之憤怒，已讓許多中間選民覺醒，據台灣民意基金會民調，認同自己是台灣人的高達83.2%，是中共「以疫促獨」，台灣人順勢「以疫謀獨」又怎樣？

國際民航組織瘋狂封鎖台灣帳號、將台灣航班列為中國台灣省之航班計之，疫情爆發以來，台灣因一中屋頂下所受的種種恥辱，台灣人認同一邊一國者越來越多，甚至也包含國民黨的新生代：如市議員李柏毅於政論節目「台灣向前行」公開提到：「疫情減緩後蔡政府其實應該召開憲政會議，未來台灣是就叫台灣或叫中華民國台灣都好。」他清楚表明若中華民國走不出去，就修改憲法啊！

另外，而曾擔任過立委的民進黨現任新北市議員王淑慧更公然譴責自家民進黨：我不選立法委員，就是覺得國會在搞假的，這民進黨政府要負責！王淑慧是2018年東奧正名運動極少數曾公開相挺的有擔當、有良知的民進黨公職，勇於反省。

武漢肺炎疫情讓台灣國家認同出現曙光，國人漸漸明白：不脫中，台灣要如何抗中？

台灣又何必還在「一中屋頂」下自取其辱？

其實蔡總統執政以來是最堅定的「維持現狀」派，抗中卻不去中、脫中，這也是台派對蔡政府有所微詞之處。然而中國及統派人士還是步步侵壓，既然總統再怎麼努力也無法維持現狀，現狀也步步改變中，那麼蔡政府何不硬起來？

美國除全面斷航外，並宣布不再接受中港澳信件包裹，全球也有70多家航空公司已取消或削減往返中國的航班。美國郵政總局（USPS）表示不再接受中港澳的信件包裹。習近平當權以來，捨棄鄧小平「韜光養晦」路線，致中國已成世界公敵，疫情當前還面子第一，被孤立是自作自受，台灣得掙脫「一中屋頂」以免自取其辱。

還不效歐美等國般全面斷航、斷郵？

防疫關鍵，全民抗疫，全國上下該同心打拼，此時更看清了馬英九和吳斯懷等親中人士的本質，寧願當中國的馬前卒！馬英九掌握過國家機器，不會不知防疫如同作戰草率不得；吳思懷曾任陸軍中將，不會不瞭解軟弱招致敵人踐踏的「以戰止戰」之基本兵法。國內的親中紅媒旺報更可笑地刊登：台灣應向中國學習防疫。他們口徑一致地舔中做內應。

記得第一批由武漢回台包機中就有一家7口已定居武漢，全家占了7個機位的名額，搬家避難回台。部分台商事業在中國，繳稅在中國，娶妻、生子定居在中國，心當然也在中國；有病時才回台灣來找健保。清明將至這一批批的台商，將可能陸續回台；還有5條航線至今仍有台商來去，這越來越重的負擔，已衝擊了著台灣的防疫體系，再不斷航，未來醫護人員、醫療資源足以因應嗎？有限資源下，萬一爆發社區傳染，負壓病房能容得下？蔡政府應效美國般全面斷航、斷郵，以維護真正心在台灣、定根台灣的人民之安全。

盤點籌碼，就是「以疫謀獨」擘劃國家未來

從去年初習近平的一國兩制台灣方案到香港反送中運動後，緊接著非洲豬瘟、武漢肺炎疫情……是中共「以疫促獨」，逼著台灣人想獨，時機到了，以行動告慰228在天之靈，何不盤點一下其實籌碼很多，每一項都正踩到中國的痛腳。

過會再次過半，可先從《兩岸人民關係條例》修法，改兩岸為兩國；而華航正名更是刻不容緩、護照封面該拿掉CHINA、新版身分證去CHINA就是清清楚楚的定位台灣國民身分，2020東奧用台灣隊參加，脫去一中框架，凝聚「台灣國家共識」，為啟動正名、制憲邁向新國家做準備！

終有一天我們建國後能以盛大儀式告慰228在天英靈。