香港泛民組織「民間人權陣線」今（1）日發起元旦大遊行，重申「五大訴求，缺一不可」，數十萬人擠爆。圖／擷自立場新聞直播影片

香港泛民組織「民間人權陣線」今（1）日發起元旦大遊行，重申「五大訴求，缺一不可」，數十萬人上街，雖然獲警方發出不反對通知書，但遊行過程中仍爆發衝突，在灣仔有滙豐銀行分店遭破壞，高等法院門外被噴上「法治已死」，警員出動催淚彈、胡椒噴劑等驅散人群。

民陣今天發起「毋忘承諾，並肩同行」元旦大遊行，民陣發表宣言表示，今天是2020年的第一天，但他們講不出新年快樂。日前有民調反映，2019年是香港人1992年來最不快樂的一年，昨夜凌晨時份，市民高喊「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」，換來的是一發又一發的催淚彈。

聲明指出，以大遊行迎接2020年，除了要提醒香港人和國際社會，不要習慣政權打壓之餘，更是為了展示香港人齊上齊落、並肩同行的決心，「我們已有六6000多位手足被捕，百多位在還柙當中」，未來一年實在有太多工作需要努力，縱然區議會取得可觀戰果，社區戰線仍須打穩；縱然黃色經濟圈與工會戰線備受注目，但各行各業仍要在被打壓的艱難中匍匐前行，街頭行動一旦鬆懈，就會被政府視為秋後算帳的時機。

民陣呼籲全港市民，在新一年，穩守四大戰線：參與遊行集會、發展工會力量、撐黃色經濟圈、抓緊機會投票，與不仁不義的政權抗爭到底，「毋忘承諾，並肩同行，五大訴求，缺一不可！」

「毋忘承諾，並肩同行」元旦大遊行，由銅鑼灣維多利亞公園出發，步行到中環遮打花園，灣仔、金鐘、銅鑼灣均現密集人海；遊行隊伍途經灣仔軒尼詩道，與警方爆發衝突，警方向人群施放催淚彈，一度冒出火燄，示威者以傘陣組成防線，與警方對峙；灣仔修頓球場的滙豐銀行分行被破壞，分店外的圍板遭噴漆塗鴉，下午4時許警方到場施放胡椒噴劑驅趕市民，其中有多名手持警棍、身穿黑衣的便衣警，也有蒙面的疑似警員持長槍戒備，有多人被制服。

民陣召集人岑子杰表示，下午約5時半收到警方通知，要求終止遊行及集會，立即解散，對此，民陣發表緊急聲明，強烈譴責警方腰斬遊行，民陣指出，警察在盧押道的拘捕行動引發警民對峙，當時場面漸變溫和，防暴警察及後亦準備撤退，卻隨即向人群投擲催淚彈，激化矛盾，同時威逼遊行腰斬，更要求民陣30分鐘內疏散迫爆港島的數十萬市民，大批防暴警察更在地鐵站及各疏散路線截查、挑釁市民，成圍捕之勢。

民陣強調，今天是新一年第一個合法遊行，警方卻藉詞腰斬，充份顯示政府「旨暴製亂」，無意回應市民訴求，更嚴重侵犯市民參與和平集會的權利，民陣警告香港政府，尊重浩蕩民意，落實五大訴求，缺一不可，否則香港人絕對不會放棄，社會也因警暴不會回復平靜。