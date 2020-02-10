滯留武漢的血友病童在台商及海基會努力下，病童的媽媽今天凌晨已經拿到藥了。圖／擷取自姚人多臉書

沒搭上第一批武漢包機的血友病童終於拿到藥了，在台商及海基會努力下，血友病的針劑已經交到媽媽手中。海基會副董事長姚人多今(10)天凌晨在臉書PO文感謝，消息一出，短短時間近6000人按讚，網友說：「好溫暖！這就是台灣人...」「關鍵時刻，總會有勇敢有充滿愛心的台灣人挺身而出。」

姚人多PO文指出，剛剛(凌晨)，荊門台商協會的簡俊男會長，已經成功把血友病的針劑交到媽媽手中。這個千里送藥的計畫能夠辦得到，要感謝很多人的努力，尤其是那些台商會長們。長沙的飛機停飛之後，我們詢問簡俊男會長，能不能到鄭州幫小孩拿藥。鄭州跟荊門有500多公里，簡俊男會長知道情況後說，「如果需要，跑一趟鄭州我也可以。」

姚人多說，有了他這一句話之後，我們啟動了這個千里送藥的計畫。由於時間緊迫，昨天晚上問同仁要如何從高雄把藥拿上來。同仁知道之後，志願說要跑一趟。

姚人多也要特別謝謝華信航空把藥帶上飛機。飛機抵達鄭州後，鄭州台協派了專人跟華信拿藥，隨即上高速公路一路飛奔。由於中國大陸疫情管制的措施，河南的車子無法開到外省，於是簡俊男會長跟鄭州台協約在兩省交界的休息站交接。拿到藥後的簡會長同樣一路直奔荊門。晚上12點多抵達，把藥劑交給媽媽。然後簡俊男會長還要再開120多公里才能回到他家。

姚人多感性的說，真的要特別跟簡俊男會長說謝謝，在電話那頭，他只很酷的告訴我，「不用謝，這是我應該做的。」

姚人多說，「我知道這一次疫情，台商的形象，因為一些人做了不該做的事，說了不該說的話，受到了很大的傷害。」不過，在他的心目中，絕大多數的台商會長都像簡俊男會長這樣，出錢出力，只要同胞有難，絕對義不容辭。簡俊男會長是這樣，還有許許多多在中國大陸的台商會長們也是這樣。

文末，姚人多再度致謝，他說:「謝謝你們，我滿滿的感謝，獻給那些在中國大陸這麼困難的情勢下，依然盡心盡力幫助國人的台商兄弟姊妹們。」