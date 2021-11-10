奇巧劇團全新製作胡撇仔系列第三號作品《二郎哮天》，由劇團藝術總監、豫劇天后王海玲和團長劉建幗攜手打造，首度將電玩遊戲中「二周目」的概念導入戲曲，由臺灣豫劇團當家小生劉建華、秀琴歌劇團新生代小生張心怡分飾兩大主角，以劇中兩位主角楊戩和哮天犬雙視角輪番搬演，一窺角色內心與天神交戰的奇幻世界，11月13日(六) 、11月14日(日)將於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

《二郎哮天》由奇巧劇團團長劉建幗編導，首度導入電玩「二周目」概念挑戰嶄新的敘事方式，「二周目」指電玩玩家首度通關後，重玩一次進入的遊玩狀態，類似觀賞影視作品的「二刷」概念。《二郎哮天》劇情描述二郎神楊戩與他的戰犬哮天，如何相遇、組隊冒險，在神、仙、妖、魔、人、鬼「六界」共存的時代探尋自我，以及締結羈絆的過程，此次演出分為〈犬之卷〉、〈神之卷〉，〈犬之卷〉讓觀眾跟隨哮天犬的腳步展開冒險，瞭解哮天的過往與悲歡；〈神之卷〉則與楊戩同行，揭開天界第一戰神的身世糾葛，觀眾可從相同故事軸線，藉由兩位主角各自的視角，感受不同故事況味。

成立於高雄的奇巧劇團由王海玲和兩位女兒劉建華、劉建幗為核心成員，致力於融合傳統及創新，希望傳統戲曲可以與時俱進，其作品最大特色在於劇種和音樂融合，打造多元且風貌不同的獨特作品，包括經典狂想《蝴.蝶.效.應》、瘋言系列《我可能不會度化你》等。

奇巧劇團近年努力打造新世代劇種胡撇仔系列，從奠基傳統深厚底蘊中開拓新局，以「文本現代化、表演生活化」的方式，希望能吸引年輕族群走進劇場。而衛武營深耕在地藝術文化連結，從委託製作二號作品《鞍馬天狗》，到此次《二郎哮天》的演出，希望能將傳統戲曲向下扎根，讓民眾看到傳統戲曲更多不同的樣貌。

從一號作品《Roseman玫瑰俠》到二號作品《鞍馬天狗》，奇巧劇團的「胡撇仔系列」皆創下票房佳績。胡撇仔戲源自日治時代皇民化運動下，當局禁止傳統戲曲，故衍生出融合多種元素的歌仔戲，此戲種相較傳統歌仔戲較不按正規演出，且常見演員穿著和服配戴武士刀的造型，演出形式十分混搭，對白更加貼近生活，載歌載舞讓演出更加通俗綜藝，而奇巧劇團善用胡撇仔戲的美學，創作出多部獨特原創戲劇，讓民眾更加了解及熱愛傳統戲曲。

奇巧劇團《二郎哮天》11月13日(六)、11月14日(日)於高雄衛武營演出，相關節目資訊可至衛武營官網（ www.npac-weiwuying.org ）查詢。



衛武營國家藝術文化中心。圖／民報資料照，陳俊廷攝