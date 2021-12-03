11月28日，共機二十七架次騷擾台灣，遠東集團被中共割韮菜之後，12月1日「雙城論壇」視訊照樣舉行，上海書記照唱：「兩岸一家親，共圓中國夢」，讓人聽了想吐，而冒著被中共制裁壓力，力挺台灣的立陶宛，以及三國議員，目前尚在台灣訪問，面對「牆國」來的超級壓力，立陶宛議員說：「我們做了中共討厭的事，我們做對了」，但是，國民黨和主辦論壇的柯市長，正在做老共喜歡的事，無膽關門也就算了，還不敢藉此機會，抗議中共割台商韮菜，也沒有對共機騷擾表態，柯文哲說：「中台不能沒有窗口」，一副為台灣扛重責樣子，他卻忘了，兩國溝通窗口，因為政治衝突，關關停停又開啟，根本是常態，只有不懂政治的人才說：窗口永遠不能關，這種假裝握握手，暗中「幹動酸」的鬧劇，到底要演幾次？

君不見，疫情在中國漫延期間，老共防疫員不只是把確診者關家門而已，還進一步從外面釘死，等待病患死在家裡才開門，證明門或許會關，但是沒有永遠不開的門，台灣必需果斷關門，才能明白告訴中共：「我不爽」，否則老共總是誤會台灣人喜歡挨揍。

從國共論壇一路下來，中台論壇名稱數不完，每年拜拜吃不完，似乎從來沒人反省，花大錢辦這類論壇，目標是什麼？效果在那裡？關係有改善還是更壞，原因很簡單，牆國人假裝沒有施暴，挨打的人內心委屈又不敢說，這種論壇和高立委遇到恐怖情人施暴，有什麼兩樣？請問：到底誰的腦袋有問題？有這種市長，奉行基督精神，打不還手，那麼有遠東集團這種企業，挨揍還感謝也就不奇怪了。

把遠東集團揍一頓後，共媒再度透露：還有12家台商企業正等待被揍，其中還包括鴻海、信大水泥，當台灣人為台商肉票處境，擔憂時候，被割韮菜的徐老闆卻說：「他更擔心台灣逢中必反」，解讀此話，就是被割韮菜感覺很爽，那我們真的白擔心了，但是，徐老闆後面加了一句話：遵照國際和美國的一中原則，這話挾美自重，恐怕更是激怒老共。

不過，老共找上非台獨的中國人下手，此舉讓人很納悶，看到柯文哲笑臉迎賓，也讓我突然醒悟，原來中國人膝蓋比較軟，所以跪更快，因此老共先挑中國人企業家下手，原因或許在此，「財訊」老謝說：既然被老共針對了，就閉嘴，沒料到徐老闆還侃侃而談，說話比不說話還糟糕。

美國彭博社也發文表示：中共此舉有害經濟發展，卻忘了習近平的鐮刀不會只割一半，在習近平眼中，中國人企業和台灣人企業，全屬中國，把外資收回國營是遲早的事情，就像收回香港，也像打擊阿里巴巴，馬雲起初沒看懂，越是頑強抵抗，死得越快，所以，中共找具有代表性的遠東下刀，只是要傳達一個訊息：「你的就是我的，你不走，就走著瞧」。

聰明的台商早就明白，萬物有時，有生有滅，台商外商在中國好日子已經結束，連高科技晶片發展，台灣人才都可以被全面掃地出門，原因很簡單：台灣人忠誠度被質疑。

晶片發展尚且如此，請問：還有什麼企業不能被中國取代，習近平現在先下馬威，建立風向，聰明的台商還可以便宜賣廠，拿錢走人，你若堅持在中國，即便你拋心挖肺，拿到中國人身份證，台灣人原罪還是寫在臉上。

只有賭性堅強的台商，還存著投機心理認為：中國仍然好投資，習近平不會永遠在位，現在看起來，投機要落空，因為，習近平正向永久執政道路邁進，習近平政策緊急左轉，已經越來越明顯。



作者指出，11.28中國以27架次解放軍機騷擾我國南方海域，而12月1日「雙城論壇」視訊竟仍照樣舉行，這種論壇和高立委遇到恐怖情人施暴，有什麼兩樣？。示意圖／擷自國防部，民報合成