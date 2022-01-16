台灣過去主要貿易港有府城、鹿港、艋舺三個港，從中國進口很多用品，為了和走私偷渡貨物分別，所以三港稱為「正港」，私貨就不是正港貨。示意圖／現今台北港全貌。擷自維基百科，公有領域

頂港、下港、正港

很少人知道台灣是海洋國家，不管是對外貿易或國內貿易全部由海線，因此留下頂港、下港、正港名稱，台灣南北鐵道在清末劉銘傳留下殘骸，日本人來台才努力貫通，1908年，南北正式通車，從高雄到基隆，海上交通才逐漸被鐵道取代，1917年，為了輸運南北貨物，加開發竹南到彰化的海線鐵道。

從荷蘭治理台灣，到鄭王朝治理時代，台灣一直是農耕為主，百工百業製造品必需仰賴中國進口，因此創造出進口商職業，進口商又稱「郊商」，取得政府執照在港口附近建立商行，這是郊商由來，因為郊商的工作就是赴中國買賣貨物，對人力需求越來越多，逐漸形成特殊地盤，來自不同中國移民地區，常常搶食頭，爭地盤打架，稱為「頂下郊車拼」，在淡水、艋舺、鹿港屢見不鮮。

荷蘭到鄭氏時代，台南府城是全台最大貿易港，人口最多，郊商最活躍，所以稱一府，荷蘭時代，鹿港是荷蘭商人出口鹿皮到日本和中國使用最多的港口，所以稱二鹿，鹿皮是日本戰國時代武士盔甲的原料，到清治時期，位於淡水河中段的艋舺，才發展開來，所以稱三艋舺，艋舺後來因為河道淤淺，慢慢轉移到上游的淡水或八里，八里是目前台北港所在，過去府城、鹿港、艋舺三個港，從中國進口很多用品，為了和走私偷渡貨物分別，所以叫「正港」，私貨就不是正港貨，可見當時走私偷渡相當嚴重。

我上台北讀大學，北部人喜歡稱呼南部人是下港人，同樣，南部人叫北部人是頂港人，這是清朝治理台灣，才出現的稱呼。

清廷治理台灣，在雍正時期，1731年，把台灣分成南北兩半，以大甲溪為界，淡水同知（縣長）官府搬到新竹，管理頂港，大甲溪以南到高屏溪的港口，就稱為下港，過去，高屏溪仍可行船，最遠可到旗山，很多中國潮汕廣東地區移民都走高屏溪入台，進入美濃，高樹，至今還留下里港的地名。



旗後教會之馬雅各銅像（左）及馬雅各醫生記念碑（右）。示意圖／擷自網路，民報合成

馬雅各創立台灣首座西式醫生館

生活在南台灣，想在疫情期間放空自己，讓小腳在海水中解放，旗津是個好地方，這裡有喝小酒的美式沙灘酒吧，衝浪客喜歡在此徘徊，或者是整條攤街隨你挑選，從渡輪碼頭起頭的台灣小吃，不想走路的話，還可以坐上古早的三輪車，如果你是背包客，中州海灘還有規劃完整的露營區。

來旗津，不要忘了尋找老台灣，走向星光隧道前往秘境途中，有一個馬雅各醫生記念碑，許多人知道基督長老教會，也知道台南新樓醫院是記念馬雅各醫生，卻很少人知道馬雅各最早因緣是在高雄。

1865年，來自蘇格蘭的醫生傳教士馬雅各，從旗津登岸，旗津俗稱旗后，因為旗山只有海拔48公尺，最早聚落在山後興建，所以稱為旗后，數百年前，高雄港是一個瀉湖，道卡斯平埔族在此捕魚，也有中國漢人因為獵捕烏魚來到此地，並在旗后定居，1866年，馬雅各在旗后興建打狗教堂，也就是旗津長老教會的前身所在，1867年，馬雅各在教堂前面，興建第一座西醫館，可惜，1868年，台灣發生排洋暴動，西醫館被暴民縱火焚毀，這座西醫館地址的地上物，目前是台灣機械公司的船塢。

馬雅各因為排洋事件打擊，決定離開高雄前往台南，並且在台南衛民街和北門街附近，興建最早的新樓醫院，到了1871年，馬雅各離台，返回英國，接替的彼得生醫生為了擴大服務，才在看西街興建新樓醫院，把舊的醫院和新樓合併。

1883年，馬雅各再度來台，但是中法戰爭爆發，馬雅各只好返回英國，在英國期間，馬雅各編輯台語聖經，並上街宣揚：要求英國政府不應該賣鴉片給台灣人，毒害台灣人身體。

1900年，日本治台時期，馬雅各第二個孩子馬雅各二世，也從醫學院畢業，派到台南新樓醫院服務，這個醫療宣教家庭與台灣因緣很深。