守護國門的檢疫犬隊由訓練師、領犬員與檢疫犬組成。資深訓練師王世宗，搭起領犬員與檢疫犬互信橋梁，協助找出團隊問題並進行修正，是讓邊境檢疫工作能順利運作的重要角色。王世宗說，一隻檢疫犬的訓練平均得花兩到三個月的時間。圖／林冠良

喜歡狗的王世宗，畢業後第一份工作就是進入檢疫犬隊服務。2005年他從領犬員做起，是國內第一批培訓的領犬員。他持續精進職能與參與培訓，6、7年前成為檢疫犬訓練師，作為支援邊境檢疫的強力後盾。

挑選適性良犬 從玩中學

訓練師的首要工作，就是挑選合適的犬隻。王世宗分析，由於檢疫犬的任務時常需要靠近人群，因此「溫和親人」是挑選的第一條件。再者，從事檢疫的場所包含機場與港口等吵雜的地方，犬隻要「個性穩定又大膽」，才不會被行李轉盤或噪音影響。同時，犬隻也要具備「愛玩、愛吃」的特質，才能透過食物獎勵，訓練牠學會正確的檢疫技能。

「訓練的最終目的，是讓狗狗聞到違禁物品後就坐下。」王世宗表示，訓練過程像在跟狗玩遊戲，例如將蘋果放在紙箱中，一旦牠成功找到正確紙箱，就給予食物當做獎勵。訓練也分難易等級，藉由不同程度與階段的訓練，檢疫犬逐步掌握檢疫技能。



王世宗帶著檢疫犬嗅聞紙箱，檢查內部是否藏有違禁品。圖／林冠良

黃金三角 築起檢疫防線

訓練好的檢疫犬需由專業人員帶領進行檢疫，「要將訓練時記錄下來的狗狗特性告訴領犬員，有的狗狗得要拉高音調跟牠說話，有的在餵食時要一次給牠一大把零食。」王世宗解釋，訓練師必須從旁觀察領犬員跟檢疫犬之間的默契，協助兩者磨合。

領犬員只要在執勤時回報檢疫犬異樣，王世宗就必須到機場或貨運站等現場瞭解狀況，「像是有領犬員反應狗狗執勤過程會試圖抓箱子，到現場才發現原因是貨物堆疊太高，狗狗對嗅聞標的物產生障礙，所以才會想要去抓東西，把箱子堆低，狗狗的異常行為自然就消失了。」諸如此類的情況，仍要訓練師、領犬員及檢疫犬相互溝通觀察，才能讓檢疫工作配合無間。



早期國內檢疫犬以米格魯數量佔多數，之後陸續加入拉布拉多與米克斯等品種。圖／林冠良

從基本做起 嚴守環境安全

訓練檢疫犬的場所擺放著各種大小的紙箱、行李箱，王世宗牽引著檢疫犬Josh開始日常訓練，只見檢疫犬到處穿梭、嗅聞，最後在一個紙箱前坐下，果然順利在紙箱中發現藏匿的蘋果。王世宗說，檢疫犬須能分辨出像是蘋果、柑橘、梨子、臘肉和鴨肉等5種基本味道，才能結訓。

近年來因媒體上報導非洲豬瘟，訓練師與領犬員在桃園機場的執勤現場，不時也會聽到旅客加油打氣的聲音，這讓王世宗備感溫馨。但他也強調，其實不只是豬肉，舉凡蔬果、植物、種子與所有肉類都不能攜帶入境，雖有檢疫犬隊把關，旅客也要有自覺地拒帶違禁品，才能讓國內環境更加安全。



生鮮蔬果、臘肉、多肉植物都是常在機場發現的違禁品。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：69