李登輝走了，台灣社會的台灣認同或中國認同，鬥爭卻沒有隨著落幕，只是社會認知已經翻轉，台灣人認同現在變成多數，這一切都要感謝李登輝。

李登輝出生時候就是日本人，使用日本身分證，他的父親是大清國人，等到太平洋戰爭結束，李登輝又被強制使用中國身分證，他的一生就是台灣人悲劇的寫照。

台灣民主之父人生落幕

2020年7月30日晚間，被成為台灣民主之父的李登輝走完波瀾壯闊的一生，享壽98歲，他曾經自許是帶領台灣走出中國陰影的摩西，聖經裡的摩西，帶領猶太人對抗埃及法老王，李登輝則對抗中國紅色政權，他和日本作家司馬遼太郎對談，感嘆生為台灣人的悲哀，這句話道盡台灣四百年來，被外來殖民政權擺布的命運。

如今，台灣企圖擺脫紅色中國的併吞威迫，成為新而獨立的國家，前景還是充滿不可測的因素，但是，他執政12年，漸進式的「去中國化」，擺脫黨國體制，為台灣新興民族打下基礎，如今，台灣社會中，已經有70%的人自認自己是台灣人，10%的人自認是中國人，另外有20%的人兩邊擺盪，變成名符其實的中台人，這樣的改變足足走了30年，30年前，情況剛好相反，只有10%的人，自認自己是台灣人。

中共國台辦用台灣的民主先行者，卻是中國民族罪人，批判李登輝，台灣的「中國統派」對李登輝一片罵聲，用語低俗，氣急敗壞，這種事可以料想得到，如果沒有李登輝對台灣主體教育的倡議，今天，多數台灣人依然自認是中國人，當中國經濟崛起之後，台灣順理成章，會被中共併吞，李登輝的先見之明，阻擋了必然發生的中國併吞台灣悲劇，有人認為只要併吞那天到來，台灣又會發生另外一次中國人屠殺台灣人的228事件。

1949年，國民政府退據台灣之後，國民政府在「去日本化」的目標之下，台灣成為大中國化的洗腦實驗區，在兩蔣威權黨國教育之下，所有人被迫以自己是中國人自居，台灣是「好的中國」正在對抗壞的紅色共產中國，這是當時台灣人對整個世界的理解，但是，李登輝改變這樣的宿命觀，台灣可以對抗紅色中國，但是，台灣人應該還原自己台灣的本色，這是李登輝給台灣人最大的禮物。

實踐台灣寧靜革命

歷史學者把李登輝執政的12年，稱為後威權時代，李登輝也坦承以台灣當時的惡劣環境，沒有掌握國民黨的權力，就無法推動改革，從1988年接任總統職位到2000年卸任，並且完成總統直選，政權和平轉移，被世界稱為寧靜革命，到現在，國民黨內很多人認為李登輝暗中幫助陳水扁登上大位，對李登輝不諒解，但是，真相如何，只有當事人知道，國民黨的下台，對台灣的政黨輪替畢竟是好事，否則讓國民黨百年執政，台灣的民主進程將拖延好幾年。

很多老兵罵李登輝，其實，他們應該感謝李登輝。1987年，小蔣對於開放老兵回中國探親，仍然猶豫不決，小蔣擔心老兵走了，就不會想回來，李登輝告訴小蔣，無須擔心，李登輝對共產黨認識很深，而且相信老兵不會留在中國，結果李登輝鼓勵下，小蔣才開放探親，事後證明李登輝是正確的。

黨外時代，反國民黨力量爆發，1986年，黨外宣布要組成政黨，小蔣陷入兩難，從後來陸續出現的史料，有兩種版本說法：第一，小蔣對黨外的編聯會和公政會，秘密組黨的事情早就掌握，而且和當時副總統李登輝交換意見，李登輝認為台灣民主化，是唯一對抗共產黨的武器，因此，培養反對黨，是國民黨的責任。這些話打動小蔣，所以，所謂民進黨秘密組黨10人小組，一言一行，早被情治單位掌握，當天在圓山飯店的會議，也是小蔣默許，否則，圓山飯店是何等重要的地方，以民進黨創黨10人小組的社會地位，根本不可能有辦法租到圓山飯店開會。當天開會，總統府官邸警衛隊在第一線指揮，並且全程錄音，終於在戒嚴之下，突破所謂「黨禁」，民進黨成立，把台灣民主化推進一步，這裡面有小蔣開明，更有李登輝的努力。第二種版本來自當年小蔣秘書王家驊，王家驊說，小蔣在民進黨成立當天才知道，而且非常震怒，但是，卻沒有命令逮捕，是因為其中有李登輝的周旋。不管是哪一種版本，都是李登輝幫助民進黨成立，讓台灣的民主化推進一步。

今天，台灣被譽為華人最成功的民主國家，李登輝功不可沒。可笑的是，有人在得來不易的民主自由空氣下生活，享受言論自由的謾罵，卻歌頌起共產獨裁的偉大，這種行為不只是矛盾而已，這些人是忘掉歷史的人，更是忘恩負義之輩，為了中國併吞台灣大夢，可以如此無恥，真的可悲。

李登輝終於走了，他並非強人，卻懷抱上帝給台灣的恩典，但是，台灣的「出埃及記」，尚未完成，台灣同胞仍須努力。



20110430於終止動員戡亂２０周年紀念研討會，左起：李登輝、蔡英文、張炎憲。圖／擷自李登輝基金會