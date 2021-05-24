楊振忠，1927年7月15日出生於日治時代台北市，自幼成績優異，台北二中畢業後考上台北帝國大學醫學專門部，在校期間對生化學特別有興趣，尤其是當時杜聰明博士在台北帝大及二次戰後的台大醫學院藥理學教室培養了許多優秀的學生從事蛇毒的研究，楊振忠對蛇毒蛋白的酵素活性作用非常著迷，在杜聰明博士南下創辦高雄醫學院時，邀請他從台大南下高雄開創新局，他在1955年欣然接受挑戰，接受高醫生化學講師的職務並於半年後獲得日本慈惠大學醫學博士學位，升任高醫生化學科副教授，由於他的研究非常傑出，很快的三年期間即升教授，並於1961年獲得美援獎學金，得以前往美國威斯康辛大學深造一年，提煉出「cobrotoxin」的不含酵素活性結晶，並將眼鏡蛇神經毒蛋白的氨基酸排序研究出來，後來在1969年他發表的研究成果廣受重視，成為毒蛇研究的免疫化學基礎，在國立清華大學的生化研究所和美國康乃狄格大學藥理學教室都有長期合作的展開，甚至也獲得美國國家衛生研究院的贊助。

在高雄醫學院，楊振中除了擔任生化學科教授及主任，他也兼任過教務主任及訓導主任，行政資歷完整，又因其學術研究的表現傑出，1964年榮獲國科會講座教授，1965年獲選「全國十大傑出青年」，是當時高醫的明日之星，學生對他的印象是西裝筆挺、英俊瀟灑、上課認真、表情嚴肅、口才流利的好老師。1967年高醫創校校長杜聰明退休離開學校後，台大魏火曜教授短期接任校長一年，就交棒給年輕的楊振忠成為第三任高雄醫學院院長。他擔任院長時仍以實驗室的研究為重，但也積極推動高醫附設醫院、熱帶醫學研究中心及三年制護專為目標，1970年終於興建了3500坪南台灣當時最大規模的綜合醫院，成為南台灣第一所教學醫院提供南部民眾更完整的醫療照顧。1973年他完成了臨危受命的院長任期後堅決請辭，也拒絕出任當時國民黨政府提供的官職，而前往清華大學接手新成立的分子生物研究所，因為他對生物化學的研究興趣仍然一本初衷，不想放棄學術領域的追求。

楊振忠任職清華期間，當選中央研究院生物組院士（1990），也曾獲頒國科會傑出研究獎和行政院傑出科技人才獎，他同時也是教育部學術審議委員、國際毒素學會評議委員，1994年清華大學退休後仍擔任榮譽講座，一生學術成就斐然，2005年1月20日逝世於新竹。他的夫人林月香女士，是東京女子醫學專門學校畢業，小兒科醫師，曾於高雄開設愛育醫院，對楊振忠不求名利專心於蛇毒蛋白研究的一生，無怨無悔的支持。在楊振中過世後，她曾舉辦「八十人生展」，將畫展義賣所得成立「楊振忠學術研究基金」，培養年輕一代科學家。林月香女士習畫近三十年，國畫及西畫皆達相當意境，到了88歲還能舉辦「醫彩人生」畫展，令人讚嘆欽佩不已！



楊振忠的夫人林月香醫師，到了88歲還舉辦「醫彩人生」畫展，義賣所得為清大還願獎學金捐款。圖／擷自清華大學網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集