四大公投終於落幕，誠如小英總統所言：台灣沒有贏家，因為在政黨操作下，四大公投成為藍綠基本盤的對衝，從結果而論：民進黨贏了，執政黨穩住執政方向，持續走向親美抗中，堅定加入國際社會，所以黃安在北京發文說：結局很簡單，台灣人拒絕被統一。

中共在這次公投，持續扮演反指標角色，干預台灣政治，尤其是反萊豬議案，廢話太多，但是中共卻忘了：自己也是萊豬最大消費國。

四大公投案由國民黨與民間提出，這四大議題本身就充滿政治性，從早期民調看來，國民黨感覺四大公投都可能過關，藉此挫敗民進黨信任，所以從最先預估支持兩案，兩案開放，最後演變成押注全黨之力的大對決，也逼迫執政黨必需跳出來，為執政政策辯護，否則就是執政失職，反萊豬提案人是林為洲立委，在戰敗之後，林為洲也立即辭去黨職，比起朱立倫還在指責民進黨，林為洲風度還算不錯，國民黨公投戰敗的結果，反而變成明年地方選舉的變數。

深藍和戰鬥藍認為：黨內最大諸侯侯友宜選擇不沾鍋，是國民黨戰敗主因，但是，選擇不沾鍋，還有盧秀燕和林姿妙，把公投演成政黨對決，企圖把反核四的侯友宜和林姿妙逼上梁山，順便把支持三接的盧秀燕，逼成反三接，再笨的政客也不能自打嘴巴，自毀前途，所以，三人選擇不沾鍋有理，真正戰犯其實是朱立倫決策錯誤，可以贏的棋下輸了，或者不應該全敗的局，搞到全敗，問題是黨內反省仍然空白。

但是，認真來看，民進黨也沒贏，從四成投票率算來，民進黨在四大議題，不同意都拿下四百萬票以上，只有重啟核四案，民進黨票數比國民黨多了5%，其他三個議案，民進黨只贏了3%，所以，並沒有大勝的欣喜，直接說：如果是兩黨基本盤的對決，兩黨基本盤正在接近，而不投票或所謂中間派，觀望派的版圖，正在擴大，這對台灣都不是好現象。

從多次民調看來，民進黨基本盤應該在30%上下，而國民黨基本盤在20%上下，這次公投，國民黨並未降低，民進黨卻出現退步，在大動員下居然還有六成選民未投票，過去傳統的藍天如花東、金馬，仍然維持藍天，變成綠營無法改變的地方，幸好，這些藍色老巢票數不多。

值得欣慰的是：台灣第一次公投獨立舉行，選前宣講時間足夠，也提升公民審查議題的水平，所以會出現非固定全部同意或全部不同意的票數，很顯然，選民有自己看法，不完全跟隨政黨腳步，這都是很大進步。

如果把四大公投視為明年地方選舉前哨戰，或2024大選的練兵，或許還太早，從投票行為來看，政黨支持者徑渭分明，國民兩黨其實都有各自隱憂，事實上也無法完全預測，因為公投是選議題和選舉人，兩者還是有本質不同，比較可以評估的是政黨信任度，政黨提案會受到公投影響，國民黨敗了，人民會怪罪政黨挑戰政策，浪費資源，這個黨會帶給人民更多不信任感。



第一次未綁大選的全國性公投順利落幕。示意圖／擷自公視新聞影片