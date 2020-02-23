在台商及海基會努力下，滯留武漢的血友病童媽媽10日已拿到藥劑。圖／取自姚人多臉書

沒搭上第一批武漢包機的血友病童，經過海基會、高醫及台商的幫忙，順利在10日「千里送藥」成功，近日救命藥再度告鑿，血友病童母親再度向外求救，希望能儘快啟動武漢包機「救救孩子」，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日表示，2月20日已經開了4劑，可以用到3月28日。

一名血友病童，過年前隨母親赴中國湖北省荊門市探親，後因爆發武漢肺炎封城，迄今無法返台，血友病童領有台灣身心障礙證明，屬極重度，每週需打一劑雙特異性單株抗體藥物，以防出血維持生命，中國沒有該新款藥物，此藥劑為台灣新藥，台灣健保規定「患者每次只能拿2劑針劑」，加上這種藥物無法於中國取得，最後向海基會等單位求救，本月10日由各單位及多位台商跨海「千里送藥」，先送2劑針劑應急。

但病童母親發文感謝各界幫忙，卻對台灣政府隻字未提，還分享「喜歡共產黨」文章，「我喜歡共產黨，因為她肯做事，70年過去，看得出來，中國共產黨不停撥亂反正，反觀台灣，愈來愈亂」，遭網友圍剿。

現傳出救命藥再度告鑿，病童的母親相當焦急，昨晚透過「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」發表聲明表示，先前合力送來的2劑都已用完，孩子將在28日進入待藥危險期，令人焦急，希望促成母子早日回台就醫。

聲明強調，「以人為本是普世價值，況且我們是血濃如水的同胞」，期望沿襲首次武漢包機模式，盡快促成後續包機返台。

對此，海基會發言人蔡孟君回應，我們持續與家屬保持聯繫，視情提供必要的協助；高醫大附設中和醫院今天指出，患者父親日前已代為取藥，暫無針劑用藥問題。

陳時中也在記者會上表示，20日已經開了4劑給他的家人，預計可以用到3月28日。