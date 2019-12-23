法國總統馬克宏未來卸任後將放棄總統特有退休金，為法國逾半世紀來第一人。前公平會主委、高雄市第三選區(左楠)無黨籍立委候選人⑵湯金全舉美國第28任總統威爾遜（Thomas Woodrow Wilson，1856年12月28日－1924年2月3日）在卸任後回歸老本行律師工作，自謀生活到其去世為止從來沒有再拿人民的一分一毛錢，湯金全認為，這才是民主國家的典範。

湯金全強調：我主張下架「卸任總統副總統禮遇條例」。

第一、總統一任四年這是和人民法律上的契約，期限任滿就要下來，回歸平民

身分一如也再無刑事豁免權，既是平民就要自謀生活，人民沒有需要再付錢給卸任正副總統。

湯金全舉美國 總統威爾遜在第二任末期因眼睛視網膜破裂、不僅眼盲最後還四肢癱瘓，生活很悲慘。但在其卸任總統後，他還是要靠自己去謀生。

反觀台灣的總統在選舉後，個人已獲得好幾億的補助款。惟卸任後就是一介平民，難道還需國家來養，這些攏是人民的錢。他以其律師見解認為這不符合法律體制，也不符合公平正義的原則。湯金全強調，咱如要建立一個真正民主的國家，美國總統威爾遜就是學習典範。

此外，實際上，台灣現行「單一選區兩票制」大黨恆大、小黨恆小甚至已被收編、被摸頭。兩大黨在國會根本無人會提下架「卸任總統副總統禮遇條例」，因為兩大黨在目前不公平選制下，代表兩大黨的總統參選人，都有機會勝選總統。就個人選後補助款攏已「越選越有錢」。他認為這已妨害台灣民主正常發展

湯金全說：「我是無黨參選，如人民給信任支持其進入國會，他將提案下架「卸任總統副總統禮遇條例」。讓台灣民主能在往前更進步。

※湯金全簡歷：歷任法官、檢察官、律師、大學講師、高雄市議員、立法委員、法部部政務次長、高雄市副市長、行政院公平交易委員主委，從黨外參與民主運動到籌組創建民進黨，被視為本土清流，清廉低調的性格，政壇少見，且從無負評。此次以無黨籍參選高雄市第三選區(左營/楠梓)，抽籤號次⑵。

黨外街頭律師湯金全從事反對運動，當時被稱為勞工人權律師，1988年底，擔任全國第一個勞工罷工運動（抗議美商高雄海陸貨櫃公司（APL）薪資過低案，兩百多名勞工集體罷工三天（1988.11.18～20））法律顧問，並且代表勞工與資方協商，讓資方低頭讓步，成功爭取勞動權益。