2001年5月18日前國科會副主委謝清志博士奉命成立「南科高鐵減振專案小組」，南科減振獲得改善，卻讓他因此受到6年的司法折磨，他把整個過程寫成《謝清志的生命振動》一書。圖／擷自網路，民報合成

高鐵行經南科造成振動的問題，從李登輝執政時期持續到扁政府時代，國科會做出「車橋共振」的結論，讓興建的高鐵面臨安全疑慮。為了解決南科與高鐵兩方爭議，苦思無解。

園區公會2001年5月建請交通部等政府單位對高速鐵路行經台南園區所引發之低頻振動值，控制在距高鐵200公尺地區達48db以下標準，以免影響園區廠商產品良質，及穩定廠商投資意願。（2013年9月出版《園區推手卅年》第276頁）

2001年5月18日謝清志博士（前國科會副主委）奉命成立「南科高鐵減振專案小組」，最後南科減振獲得改善。由於政治惡鬥及檢察官濫權，發生了「南科減振案」。當年檢方以「南科減振是個不需要施作的工程，且推論到「圖利」，偏離事實，相當荒謬。

減振效能讓南科與高鐵雙贏

2006年5月24日謝博士被檢方收押禁見，7月21日300萬元交保。2008年7月30日，台南地院一審判決謝清志及9名被告全部無罪，2012年7月12日更一審判決謝清志無罪定讞，謝博士受到6年的司法折磨。當時謝博士與「南科減振工程」得標廠商堅持完工（2006年10月31日），讓創意工法發揮減振效能，南科與高鐵雙贏，確保南科晶圓產業的生存與發展，令人欽敬。

2008年10月《謝清志的生命振動》出版，李遠哲院士在推薦序「造好我們的家園」結語指出，「謝清志經過牢獄訴訟走出光明之後，能夠把這段辛酸史以生動的文筆傳達給在這塊土地上掙扎的人，他讓我們瞭解到，除非我們意志堅強，否則我們是無法走出黑暗，迎接光明的。」

該書第264頁記載，當時立法委員江昭儀（領有美國會計師執照）指出，「南科減振工程採購案就是美國一般研發案的採購作法，合理也不違法，不能用傳統台灣的工程採購案來看待。」

在「南科減振案」發生15週年之際，重新檢視其冤曲的發生，除了檢察官作為政治惡鬥的工具之外，台北高等行政法院及行政院公共工程委員會，對於「研發性採購案」與「傳統工程採購案」的認知有所偏差，加上「本位主義」作祟，而導致冤案的發生，值得警惕。

依7月20日自由時報A3報導，專家：政府補助研發，奠定國安疫苗里程碑，蘇益仁認為，以往發展疫苗因政府採購法而無法於過程中預先提供資金；此次政府預先補助、預先採購，成為引導業者能夠持續研發的動力，也開啟一個成功範例。康照洲也持相同見解。本人認為此乃「研發性採購案」的特點所使然，值得重視。這也印證了法律規範是產業研發往前方的拉力，而不是來自後方的推力。