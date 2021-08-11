美國眾議院外交委員會少數黨2021年8月發表的有關新冠病毒起源和武漢病毒所的調查報告封面（局部）。圖／擷自VOA

一位名叫威爾遜·愛德華茲（Wilson Edwards）的瑞士生物學家在中國大出鋒頭。他的大名接二連三的出現在包括《人民日報》在內的中國官方媒體和社交媒體上，批評世衛組織的新冠溯源工作在美國施壓下可能被政治化。瑞士駐北京大使館發表聲明說，根本就不存在這樣一位瑞士生物學家，隨後，這些報導突然間就都消失了。

隨著拜登總統對新冠病毒起源的情報審查90天期限即將到來，中國官方媒體正擴大其溯源陰謀論敘事，攻擊美國等其他國家的行動也愈演愈烈。

中國的《人民日報》、中國國際電視台等官方媒體和社交媒體上最近頻頻出現了有關一位瑞士生物學家的新聞，引起了瑞士駐北京大使館的關注。這些報導援引這位名叫威爾遜·愛德華茲的生物學家在社交媒體上的貼文稱，世界衛生組織最近成立的「新型病原體起源國際科學諮詢小組」是美國施加政治壓力的結果。但問題是，瑞士駐北京大使館發現，查無此人。

瑞士大使館先是在其官方推特帳號上發布尋找Wilson Edwards的「尋人啟事」。推文說，「如果你存在，我們很想認識你！」

8月10日，瑞士駐北京大使館在推特上用英文和中文發表聲明說，「過去幾天內，多家媒體發布了有關一位瑞士生物學家的新聞。我們感謝大家對我們國家的關注，但瑞士駐華大使館必須遺憾地指出，這是一條錯誤的新聞。」

聲明指出，瑞士沒有任何登記姓名為「Wilson Edwards」的公民；在生物學界沒有以該名字署名的學術文章；發表評論的臉書帳戶在2021年7月24日剛剛開通，至今僅發帖一條，帳戶好友只有三位。該帳戶可能並非以網絡社交而開設。

瑞士駐華大使館懇請「或許是無意間轉發了該新聞的媒體和網民」即刻刪除並刊登更正聲明。

隨後，《環球時報》、《人民日報》和中國國際電視台這些官媒上有關這位生物學家的報導的頁面就都消失了。

不過，英國廣播公司（BBC）駐華記者麥迪文（Stephen McDonell）注意到，「瑞士最著名的生物學家威爾遜·愛德華茲」還存在於中國國際電視台的多種外國語言版本的報導中。他在推文中貼出了這篇報導的西班牙語和法語版。

美國之音注意到，中國環球電視網（CGTN）一篇有關這位「瑞士科學家」的英文報導已經從其網站上被刪除了，但是官方英文報紙《中國日報》（China Daily）轉載的這篇CGTN文章暫時還可以看到。

這篇8月6日發表在多家中國官媒的造假新聞說，「瑞士伯爾尼的生物學家威爾遜·愛德華茲（Wilson Edwards）在社交媒體上透露…...世界衛生組織內部人士和一些科研同行抱怨說，只要他們支持第一階段溯源工作的研究結論，就會受到來自美方以及某些媒體的巨大壓力，甚至是恐嚇。」

這篇新聞說：「7月16日，世衛組織向其成員國通報了第二階段新冠溯源工作計劃，愛德華茲認為這是美國施壓的後果。」

瑞士駐華大使館週二聲明說，「第一，瑞士沒有任何登記姓名為『Wilson Edwards』的公民。第二， 在生物學界沒有以該名字署名的學術文章。第三，發表評論的臉書賬戶在2021年7月24日剛剛開通，至今僅發帖一條，帳戶好友只有三位。該帳戶可能並非為網路社交而開設。」



瑞士大使館在其官方推特帳號上發布尋找Wilson Edwards的「尋人啟事」。推文說，「如果你存在，我們很想認識你！」圖／擷自推特