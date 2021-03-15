邱垂亮教授在2020-04-06民報專欄 〈不合憲──中華民國在台灣〉 ，一文說：「我不是憲法學家，我從政治學看問題。憲法學上的爭論，就由我敬佩的李慶雄教授去處理吧！」但是您還沒有回台灣訂正，「是許慶雄教授不是李慶雄教授」。如今 2021-03-13 逝去，很遺憾。

次日，邱垂亮教授又在2020-04-07民報專欄 〈回應許慶雄教授─還是要公投正名制憲〉 ，一文中指出：

謝謝許慶雄教授給我《民報》專欄〈不合憲──中華民國在台灣〉的評論。值得深思，進一步討論。

許教授原文很短，全文如下：



中華民國憲法清楚地寫著，台灣是一個中國之下的自由地區，而且是民主自由化之後台灣人自願制定。

如果台灣自己要維持「中華民國憲法體制」，外交上自以為是一個中國的政府，給國際社會的認知，就是台灣自己認定、自我主張是中國的一部分。



外交部每年編列500多億外交預算，都是用來維持一個中國的外交政策，收買這些邦交國承認，在台灣的中華民國政府是代表全中國的合法政府，要求承認台灣的總統是13億中國人的國家元首。中華民國台灣政府的外交決策者，表面上反對一個中國，主張台灣是獨立國家，實際上卻仍然執行一個中國的外交政策，危害台灣的國家地位至今。



中華民國是政府不是國家，中華民國的政府名稱，目前還是被北京政府繼承，在聯合國使用中。中華民國一直沒有退出聯合國，中華民國退出聯合國不是事實。中華民國一直由北京政府代表。



台灣從未主動、積極、持續地宣布獨立或主張是新國家，所以世界各國及國際組織依國際法法理，當然不可能承認台灣是國家，這與中國的反對，並無必然關係。



我（邱垂亮）的反應如下：



1、（許慶雄）教授一定有所本，但我不知，中華民國憲法哪裡寫著，台灣是一個中國之下的自由地區，而且是民主自由化之後台灣人自願制定？

我（許慶雄）回應邱垂亮教授這項疑問，並互勉：

「邱垂亮教授您好，好久不見，見解不同，但是一起繼續為台灣獨立建國打拚，必然會成功！」

邱垂亮教授還在療養中時，也問候邱垂亮教授：

「您好！一定要看到台灣共和國建國成功！一起繼續為台灣獨立建國打拚！」

非常遺憾！台灣共和國的建國還未能如願！