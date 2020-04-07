第二，在經費預算上節省。過去公家機關最為人詬病的就是預算編列不夠實在，甚至浪費公家預算，造成人民很大的負擔。所以，很多人指私立醫院、私人醫療院所就不須政府公家編預算也能存活並做的很好。那為什麼市立醫院還要公家編列預算。因此，每次我們市立醫院在預算上都減少10％，因為我自己擔任過立委審查過很多預算，所以我知道哪些部分可以省。

尤其在組織精簡，我是全台灣第一個將市立醫院整併的衛生局長。過去高雄共有8家市立醫院，我將之整併成4間。能這樣推動的原理很簡單，每個醫院若規模不大，經營就很困難，只有幾十床或一兩百床的醫院，當前在台灣根本「活不下去」且一定會虧損。因為醫院規模雖然不大，但儀器設備樣樣要買。另外，以職務而言，八家醫院就要有八位總務主任、八位人事主任甚至八位政風室主任，其實根本是多餘。所以，我倡導整併。以「性病防治所」與「慢性病防治中心」等而言，原本已無功能。如性病而言，任何一家泌尿科或婦產科都可看診。何況性病防治所，僅有一個醫生，若要做公共衛生如愛滋病措施，可由各衛生所護理師，就其轄區就能做其性病防治的宣導或家訪。我發現性病防治所一個月看不到30個病人，平均一天只看一個，工作人員每日很「閒」，這就是浪費。

至於「慢性病防治中心」就是過去的「結核病防治中心」，過去結核病需要被隔離且治療時間很長，所以須有此單位，但當前醫學已很進步，任何一個胸腔科的醫生都能看結核病人，且病人在家都能治療，所以，跟不上現代醫療腳步的公家機構都應該進行裁撤。所以，我將高雄市立醫院與所機構「能合併就合併，能裁撤就裁撤」。

所以，凱旋醫院是精神科的專科醫院、市立中醫醫院；綜合醫院合併剩下兩間，大同醫院與婦幼醫院併成聯合醫院；旗津醫院規模小，根本請不到醫生，將其民營化委由「阮綜合醫院」經營，當時新蓋的「小港醫院」，我也主張要民營化。因這些合併計畫為市府省下很多預算，而這也是議會一直希望衛生局達成的目標。事實上，我不僅達成目標，還比議會所要求「做得更好」！不過這當中也發生很多料想不到的困擾，或說讓人啼笑皆非的處境。

堅持原則推動醫院整併

例如：要將「性病防治所」與「慢性病防治中心」裁撤，當然原單位的人，就會調到較大的市立醫院，讓他們更能發揮專長，但竟有議員為此來施壓或關說，希望我們「不要裁撤」，因為「那些人」是過去他所「介紹」。眾所皆知人人都想找「錢多，事少，離家近」的工作，公務員亦然。而且公務員做久也會有怠惰的心態，結果當我們想要裁撤這些事少的單位，將原有的人轉調到較忙碌的單位，做更多業務，當然也會遭致反彈，甚至會找民代來施壓或說關說。

其實，我想要裁撤這些單位，在議會也遇到阻力，甚至有議員借題發揮，對我進行很多不合理的質詢。例如質問我人事調動是否有收紅包？許多是無中生有的言語，其實是他們有私心。當然，我在擔任衛生局長任內就發覺台灣公家機關要改革，確實不是那麼簡單。我在議會也常因此和議員有很大的衝突或爭執。不過，我當然都堅持我的原則並完成我要做的工作。

另在預算部分，也是同款。我自己做過立委深知有些民代不認真看預算書，因為預算書很枯燥乏味。我之前擔任立委所參加的教育委員會，單就每個國立大學就都有預算書，還有教育部本身、中研院、國科會、國家音樂廳也屬於教科文預算……算起來共幾百本的預算書要審核，哪有立委會全部詳讀看完？較認真的立委會去關注他所特別在意的預算，畢竟也要認真看預算書，才會知道編列實不實在，與是否灌水？與哪些地方浪費？所以，我擔任衛生局長總是盡力節省預算，因此，能刪的我都先刪，因此每年各局處送預算，只有衛生局預算逐漸減少。

我自認是最盡責任的公僕，總是盡力替人民省預算。所以，我很自豪的說：「在我擔任四年局長任內所編列的預算送到議會，從來沒有被刪一毛錢」。有次議會審預算，議員們都還沒看，竟突然有議員提案要把所有單位不管任何局處的材料費統刪15％。就在議長議事槌就要敲下去前，我立即舉手說：「報告議長，衛生局的預算不能刪」，議長一聽便笑出來，因為首次聽聞有局處首長指「預算不能刪」。我說：「衛生局的材料費就是要替小孩子打疫苗的經費，高雄市一年有多少幼童要打疫苗，統計數字都很精確！衛生局編列的預算若被刪15％，就代表明年有15％幼童無法打疫苗。我請問議會，被刪15％倒底是要哪一區的幼童不打疫苗？或是看是哪一位議員的主張，是否讓那一區的幼童不要打疫苗？議長聽完，認為有道理，也表示衛生局預算不能刪。

陳永興擔任高雄衛生局長期間工作成果回顧之一。圖／擷自陳永興《愛河沉思錄》

預算不灌水替人民守荷包

我認為擔任一個行政首長，自己編列的預算要非常了解。不能以過去如何編，今年（盲目）增加10％、15％，送入議會時再被刪10％、15％，不應是這樣因循苟且的工作！自己應控制並能減列預算，送出時所有的預算用途都知道，不合理的狀況就要據理力爭！並讓議會知道每筆預算的用途，如裝假牙、打疫苗……讓議員們在清楚後能接受與支持。針對預算編列，我認為自己是一個很盡責任的衛生局長。

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