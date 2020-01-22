黃華去年在台北火車站靜坐，發動自決創國行動，陳師孟曾前往關心，兩人就台灣未來前途，廣泛交換意見。陳師孟曾提到，如果他的監委任期屆滿，或是他有一天不做監委，他願意與黃華到台灣各地，從事自決創國的活動。圖／民報資料照

在2020總統大選，蔡英文總統以超過800萬票當選連任，並且再度贏得國會多數，在這個勝選的氛圍中，竟然傳出「當頭棒喝」的消息，監委中色彩最鮮明的陳師孟，表達請辭之意，在不做監委以後，陳師孟的下一步要怎麼走呢？

陳師孟在本月18日於部落格「尖尾週記」發表文章，批評司法院長許宗力一味對法官袒護「惜惜」，簡直已經到了病態的地步，而蔡英文總統則置身事外。這就是他請辭的最主要的原因，司法體系官官相護，没有是非，要許宗力負起司法改革的重責大任，根本是緣木求魚，不可能做得到的事，陳師孟的請辭，就司法改革而言，是亮起了紅燈，台派人士對蔡英文的信任感，又是雪上加霜！

但就陳師孟而言，不做監委，反而是海濶天空，他可以做真正的自己，走出自己想走的路：

其一：黃華去年年中在台北火車站靜坐，發動自決創國行動，陳師孟曾前往關心，兩人就台灣未來前途，廣泛交換意見，陳師孟曾提到，如果他的監委任期屆滿，或是他有一天不做監委，他願意與黃華到台灣各地，從事自決創國的活動。

黃華結束靜坐活動後，自決創國行動没有進一步的進展，可是在呂秀蓮前副總統進行連署參選總統時，發揮很大的作用，當初加入自決創國連署的人士，有不少人因為認同呂秀蓮的理念，也參與連署活動。

其二，在政壇上，陳師孟一直被歸類為陳水扁前總統的人馬，做過台北市副市長、中央銀行副總裁、總統府秘書長等職位，他從政以來，始終一以貫之，「不忘初衷」，他一直受到扁的高度肯定與信任，而他也從來没有忘記扁的知遇之恩，戮力表現。

陳水扁擔任「澆水園丁」的一邊一個行動黨，雖然在2020大選失敗，令扁大失所望，在第一時間內宣布「退出政壇」，也在一周內召開重要幹部開會，指示立即處理解散事宜，扁做此決定，代表他對政治事務的「斷捨離」，決意放棄過去，重新出發。

一邊一國日前召開工作小組會議，決定即日起解散，可是「待日後時機謀定而動」，為將來的動向，留下明顯的伏筆，如果阿扁真的還有「謀定而動」的未來，陳師孟會是一個「活棋」，扮演折衝樽俎的角色。

其三，在馬英九執政期間，陳師孟號召群眾，成立「綠色逗陣」，一方面募資，在快樂聯播網，開設節目，另一方面在台灣各地舉辦群眾聚會，宣揚理念，雖然在蔡英文於2016年當選總統後，「綠色逗陣」節目功成身退，可是「綠色逗陣」轉型成為社團形式，持續下去，固定召開演講會，陳師孟請辭監委後，「綠色逗陣」將會延續下去，陣容可能會擴大。

在蔡英文高票當選，民進黨又得到國會過半數的情況下，監察院的未來，將會是「民進黨說了算」，陳師孟卻決定請辭監委，成為轟動一時的事件，但是陳師孟的政治生涯是否因而會走到盡頭？可能未必如此吧！