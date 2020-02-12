陸委會選擇在此時此刻開放中配子女來台，在時機上大有問題，主委陳明通已成眾矢之的，他自己捅樓子，砸爛了陸委會的招牌。圖／民報資料照

第一次武漢包機事件發生時，社會各界對陸委會的表現，都很不滿意，現在又上演開放中配子女來台，引起更大的爭議，這把火不知道要延燒到什麼時候才會停止，無論如何，陸委會主委陳明通已經成了眾矢之的，他自己捅樓子，砸爛了陸委會的招牌！

陸委會選擇在此時此刻開放中配子女來台，在時機上大有問題，看看網路上「群情激憤」，就可以看到民意的趨勢：「嫌台灣欠缺破口？」、「中國已經燎原，陳明通偏偏要給台灣引進星星之火？」、「全世界的門都逢中即閉，關都來不急了，你偏偏要開？」、「這種防疫的節骨眼，萬一摧毀台灣的防疫，就算你跳樓自殺都不能謝罪的。」

台灣社會「群情激憤」，民意沸騰，大家考量的是國家安全與人民的生命安全，陸委會的決策，讓社會產生普遍的危機意識，因為面對武漢肺炎疫情風暴，政府相關單位毫無能力檢測中國入境者是否帶原，也無能力防杜疫情擴散，甚至沒有能力拯救被感染者倖免於難，陸委會究竟憑什麼做這樣的決定？恐怕不是「婦人之仁」這四個字可以形容的？

陸委會宣稱將以專案處理中配子女來台，加上「在中國無親屬可以照顧」這個門檻，只是讓這件事顯得荒謬，網路上猜測聲音四起，紛紛揣測各種不同的可能性。

第一種可能，這些跟父母分離的中配小孩，是不是婚生子女，有可能是中配在婚前與中國男子生下的孩子。這些人既不是與台灣人結婚的婚生子女，也沒有台灣的居留權，可是在中國沒有親屬可以照顧，為什麼就變成台灣的責任？

第二種可能，小孩不辦台籍身份證，是因為非婚生子女？還是幾十年兩岸交流留下的後遺症？台灣人跑到中國與小三生的小孩？官員繞來繞去的說法，没有人能理解他到底在說什麼？這些小孩怎麼只有2000個？難免讓人產生這方面的「聯想」。

政府的一項政策，引起人民反感，「說文解字」去做理解，說明這個政策一定大有問題，政府一方面禁止中生來台，另一方面卻又突然開放中配子女入境，政府一方面擔心台灣防堵策略可能失效，另一方面卻為防疫工作打開一道破口，政府官員決策邏輯錯亂，步驟不一，已讓社會產生嚴重的信心危機。

武漢肺炎疫情散播後，世界各國禁航中國和中國客機入境數已超過100個國家，台灣做為最危險的防疫前線，應該要謹慎處理，如履薄冰，陸委會這個決策，最後要如何收拾呢？