習近平推出「新時代文明實踐」之後，把全面洗腦顛覆歷史，推向更高峰，過年前，公安立馬抓捕新疆教育廳兩位高級官員，還有兩位出版教科書的出版社負責人沙伊木，那斯爾，這兩人也被判處無期徒刑，理由是：這些人對1944年三區革命的歷史認知錯誤，過去，新疆三區革命歷史，被視為中共在國共內戰中最大勝利，中共奪下新疆後，背後有了蘇共依靠，聲勢如虎添翼，現在這段歷史卻是文史禁忌，因為，毛澤東喊出：「邊疆包圍中央，鄉鎮包圍城市」的革命計畫，慫恿蒙古、新疆、台灣、西藏等地區人民反抗國民黨，並且許諾只要推翻國民黨就可以獨立，這計畫成功之後，老毛開始後悔了，因此，設下陰謀圈套，請蘇聯特務暗殺新疆獨立領袖阿合買提江，哈斯木等人，事後用墜機死亡理由欺騙世人，1947年，台灣的228獨立革命，也是邊疆包圍中央一環，台灣228反國民黨事件，動機不是為了統一而是追求獨立，結果也被中共竄改歷史，說成為了統一，老毛擅長借刀殺人，事後又不認帳，這段新疆維吾爾革命真實歷史，只要存在一天，中共政權就無法在新疆安穩，所以，新疆官員與出版社寫出真歷史，下場就是被關進監牢。

暴力洗腦手段，長期以來就是老共維穩的政策，國民黨對台灣也不遑多讓，以至於到現在，還是有人自認是中國人，可見洗腦的清洗作用大於科學。

至死無悔的洪秀柱，就是其中之一，但是，洪秀柱沒有自欺欺人，她真的是中國人，父親是浙江餘姚人，1946年，洪父跟隨國民黨政府移入台灣，她追求的中國崛起之夢，純屬她的自由，但是，她不應該把被併吞說成統一，更不需要把她的夢，凌駕到每一個台灣人頭上，更沒必要把個人的國家認同歸屬，連結到台灣土地上。

洪秀柱赴北京冬奧，用過氣政客身分，為她受國際杯葛的祖國雪中送炭，接受中共統戰頭子汪洋摸頭，台灣人褒貶不一，但是，國民黨發言人替她說項，卻是漏洞百出，國民黨說：台灣社會的台灣人認同高達60%，有10%自認中國人，還有30%雙重認同，所以，等於有四成民眾具備中國認同，台灣社會不應該禁止這些聲音，算術是這樣算的嗎？30%雙重認同，就算正確，但是，台灣社會抗拒被中國併吞，卻高達90%，反過來看，剛好證明「雙重認同者並不支持被併吞」，簡單說就是，即便我自認是中國人，也不願意和中國同一國，所以正確的說法是90%的台灣人，不想加入中國夢的行列，如果習近平還有點理智，就應該接受更文明的方法處理台灣問題，別動不動就要武力侵略台灣，更不要把土地與個人國家認同，糾纏在一起，處理10%的滯留台灣的中國人，其實不困難，因為中國土地夠大，好心一點，把台灣土地留給90%台灣人，中台兩國只要在歸化法之下，變賣財產，拋棄國籍，就可以快樂地，光榮地，投入祖國懷抱，就像陳竹音一樣，不是嗎？何必把這樣的問題搞到大動干戈?血流遍地呢？

馬偕醫院的林媽利對台灣血緣研究早已經證實：除了1949年移民入台的中國人，具有漢族血統以外，85%的台灣人祖先是平埔人，更正確說，平埔人是被清帝國賜漢姓的假漢人，而台灣人其實是被冠上中國國號的假中國人。

從1895年日本治台之後的歸化政策中，經過兩年緩衝期，只有4500人自認自己是唐山人，要回中國居住，1905年，日本對台灣進行第一次戶口普查，所憑據就是大清國移交給日本的戶籍名冊，當時，台灣總人口共304萬人，80%說台語，66%女性綁小腳，其中有兩百萬人，在大清帝國戶籍名冊上標示熟番，可見大清國很清楚知道，這些人不是漢人，但是，這些人受調查時，卻對日本戶籍人員說：自己是漢人，而真正漢人才20萬，可見，歷經212年大清國統治，漢化政策下，這些說台語的熟番假漢人，其實真實身分是漢化平埔族，而高山族則標示生番，人口80萬人，難道經過50年日治之後，這些平埔假漢人突然轉性，就變成漢人了，而且在二戰之後，還被強迫領了中華民國身分證，變成堂堂正正中國人？這段台灣人進化的無頭公案，充滿弱勢民族在強權之下，背叛自己的悲哀。

要證明自己是否假漢人，只要看看自己的家庭中，過年時間是否有敬拜地基主的文化儀式，就可以分辨了，漢文化中並沒有這種敬拜家中地基主的文化，這些文化是平埔人專有，在公廨敬拜祖靈中轉化而來，「地基主」的南島語言稱為「祖靈」，與印尼或菲律賓塔加洛話相通。

林媽利的科學研究擺在桌上，總是有人視而不見，寧願被政客洗腦，宣揚自己是中國人，這種族群認同自由也就罷了，但是，話說回來，躺在不同的眠床編織不同的夢，也是屬於個人自由吧，那些編織中國夢的朋友們，北京路很寬，慢走不送，請你們高抬貴手，別搶著要把我的眠床送給老共，我寧願做那一隻脫隊的，自由的鴿子。