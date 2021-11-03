朱立倫坐上國民黨主席大位，意氣風發，賣力投入北中兩個立委罷免案，加上四大公投議題，仗著有中共央視背後鼓動，企圖一股作氣，搞垮民進黨政府，沒料到中二區罷免基進黨立委，遭到小黨頑強抵抗，投票後，綠營快速整合，推出補選人選，反而預設的嚴家王子復仇記，居然陷入觀望，顏家觀望有其道理，因為如果國民黨不鬆口，顏家自己請纓參戰，勝敗就必需自負，顏家更猶豫的是：目前局面對王子復仇不見得有利，一旦自己請纓出陣又戰敗，對顏家打擊，肯定比國民黨還嚴重。

朱立倫不鬆口，原因很多：其一，找不到戰將，就算有，在顏家地盤，沒有顏家點頭，也不敢出頭，其二，依照國民黨傳統，如果黨中央決定徵召王子出馬，到時候，顏家肯定向國民黨要糧草軍馬，已經財政困頓的國民黨，要投資多少，恐怕才是大問題，最近的民調顯示：就算王子出陣與民進黨預設的林醫師對戰，王子還是落在下風，這才是朱立倫心中的痛，中二區補選，國民黨陷入困境，走陳來林，未來在萬華推動罷佐案，成或不成，國民黨都很頭大。

國民黨黨內已經開始檢討戰場搞太多，有點力不從心，當初所謂戰鬥藍，只出一張嘴，國民黨要人力支援時，才發現兵馬太少。

為了推動四大公投過關，國民黨天才議員想出夜宿凱道49天，製造賣點，還可以凝聚國民黨決心，帳篷一搭，這才驚覺搭帳篷容易，找人到凱道睡覺很難，第一夜，朱立倫到場分發消夜，鼓舞士氣，拿點心者還有不少人，等到真正要躺平，小猫只剩兩三隻，聽說今年寒流會提早報到，請小猫們帶好禦寒衣物。

核四公投藍營中央地方不同調

朱立倫找議題反政府，已經飢不擇食，黨內大員對議題本身充滿歧見，黨內也不事前整合，就把台灣人當作健忘的一群，以核四來說，朱立倫和侯友宜兩人長期主任新北，理解新北市民意反核四，自己也多次表態反核四，如今突然改變態度，請問如何自圓其說，有骨氣的政客早就退黨自清了。

如果台灣的非核理想，必需從停止核四開始，那麼補充不足電力，又要兼顧降低空污，燃氣發電和發展綠能，是唯二選擇，如同魚與熊掌，台灣人無法在藍色天空和綠色藻礁兩者全要，除非台灣地下自己冒出天然氣，環保問題多數時候是選擇題，而不是公投的是非題，但是政客總是把他操作成是非題，當初，台中市長選舉，國民黨盧秀燕操作空污問題，拿到市長大位，盧市長應該出來表態，台中到底要什麼？否則空污無法解決，市長連任肯定出問題。

進口美豬也是一樣，美牛和美豬同樣在飼養過程加入瘦肉精，用量也有國際監督下的標準數據，全世界都進口食用，所以馬政府也不得不通過進口萊牛，國民黨也應該說明：既然萊牛可以吃，為何萊豬就不能吃？而且還故意貼上毒豬標籤，傷害美國人感情，AIT孫曉雅都出面說：「我們全家都吃美豬」，國民黨主席是否應該出面說明：「台灣人生命比美國人昂貴的理由」。

要反對含有瘦肉精的肉品進口，不是不行，但是，至少要以科學數據說服人民，而不是把非理性恐懼極大化操作，把台灣人當作傻瓜。

中共央視越出面力挺朱立倫的戰鬥藍，中共目的就是搞亂台灣，台灣人越反感，朱立倫所帶領的國民黨就越危險，如今，朱立倫沒有勇氣和央視劃清界線，他陷入進退維谷的窘境，是可以預料的。



作者指出，朱立倫和侯友宜兩人長期主任新北，理解新北市民意反核四，自己也多次表態反核四，如今突然改變態度，該如何自圓其說。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成