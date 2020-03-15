中共「紅色納粹」極權政府，利用暴力和謊言，封鎖人民嘴巴，顛倒真假是非，比起當年納粹黨，有過之而無不及，傳出有任大砲稱呼的中國地產老闆任志強（圖）也被關押，這隻烏鴉的失蹤，象徵中共正走向更集權的國度。圖／維基共享資源

中共網控之下，就算人民遭受瘟疫毒害，怨氣沖天，但是，為了保命，萬馬齊喑，現在，最後一隻烏鴉也失蹤了。

中共因為封殺言論自由，惹出了「武漢瘟疫」擴散全世界，造成全球數兆美金的經濟損失，歐盟形同崩解，全球化建構搖搖欲墜，這還不包含遭病毒攻擊，死亡人命的代價，現在，為了遮掩自己犯下的罪行，中共只好持續用更強烈的手段管制輿情，旅美異議作家余杰稱，中共是「紅色納粹」，事實上，這個紅色極權政府，利用暴力和謊言，封鎖人民嘴巴，顛倒真假是非，已經到了歷史以來最高的境界，比起當年納粹黨，有過之而無不及，現在傳出，有任大砲稱呼的中國地產老闆任志強，也被關押，這隻烏鴉的失蹤，象徵中共正走向更集權的國度。

任大炮被失蹤 最後一隻烏鴉

3月13日，北京傳出任志強被失蹤，後來證實已經被軟禁在蟒山市的紀委培訓所，老任畢業於人民大學法學碩士班，曾經擔任華遠地產老闆，北京市政協委員，父親任泉生曾經擔任商業部副部長，算起來，也是一位紅色官二代，也因為這樣的身分，老任經常批評中共政府，美中貿易戰爭，老任抨擊習近平否定韜光養晦，把美中關係搞爛，禍害中國經濟發展，言詞相當犀利，所以有大炮稱呼，中共礙於老任的家世，只好強忍下來，這一次不忍了，事件起於3月10日，老任寫了一篇文章名為：「沒穿衣服，卻一心要當皇帝的小丑」，明眼人一看，就知道文章直指習近平，中國境內爆發「武漢瘟疫」這種大事，習近平隱瞞疫情，闖下大禍，卻沒有反省自責，把喪事當作喜事辦，把謊言當作遮羞布，還召集黨國幹部歌功頌德，封殺所有真相以及不同聲音，老任的文章中最後結論點出，這一切悲劇，完全是因為中央極權體制的毛病，若不改革，中共最後就是走到完蛋終結一途，老任語重心長，比清華大學的許章潤教授更直白，但是，看在習近平眼裡，「不聽黨的話，不跟著黨走」，就是叛逆分子，被掃到黑牢只是時間而已。

1933年，納粹同樣要求德國人民跟著黨走，實施納粹一體化，在偉大的納粹黨號令之下，進行所謂掃除「非納粹思想」的焚書行動，首當其衝者就是知識份子。

今天，柏林的洪堡大學，法學院貝貝爾廣場（Bebelplatz）還留著當年遺跡，一塊石碑放在不起眼角落，上面寫著海涅的詩：「那焚燒書籍之處，最終也將焚燒人類」，洪堡大學，並非唯一受到壓迫的大學，在德國享負盛名的法蘭克福大學，德國自由主義精神聖地，也無法逃脫災難。

中國紅色極權 更甚當年納粹黨

1933年5月10日，法蘭克福大學校長還特別把焚書地點安排在「羅馬山廣場」，讓所有人民親眼目睹，納粹如何掃除所有猶太作品，社會主義作品，完成納粹一體化政策，於是，一車一車的圖書被拉到這裡，焚燒的書籍持續三天三夜，可見數量的巨大，其中還有心理學大師佛洛以德的「文明及其不滿」，佛洛以德因為本身是猶太人，所以作品受到抨擊，但是，抨擊的理由不是猶太人身分被歧視，而是書籍內容只談慾望，不談心靈，在大規模納粹黨一體化運動之前，所有大學中的猶太人和猶太教授，已經遭到驅逐，而一代心理學大師佛洛以德，在奧地利被德國併吞後，也只剩下流亡異鄉一途。

焚書的結局相當可悲，戰後的德國失去領土，也失去圖書，變成十足的文化廢墟，這時候，出現了一個人，這個人就是邁涅克，邁涅克是史學大師迪爾泰的徒弟，後來任教法蘭克福大學，但是，希特勒掌權後，邁涅克決定不為獨裁者工作，毅然辭去教職，回歸田野，1945年，戰後，德國知識份子知道要讓德國從廢墟中重生，必須讓德國重新回到歌德時代的自由環境，這時候，邁涅克已經80高齡，雙眼全盲，手上連一本書籍也沒有，但是，邁涅克以驚人的記憶力，利用口述歷史的方法，完成了「德國的浩劫」這本曠世絕作，書中不斷提問，為何德國這樣的國家，會走向集權納粹的國度？造成德國人災難，這本書也是德國人在戰後的集體反省。

任志強喜當烏鴉，振筆急書，企圖扮演邁涅克，他已經搶先預見中國即將到來的悲劇，可惜先知總是寂寞，黑牢成為歸所，如同海涅的詩；「那焚燒書籍之處，最終也將焚燒人類」，其實，對「紅色納粹」來說，共產黨一體化之下，封嘴，焚書一直是進行式，從未停止，如今我們已經看到了，「人類正在瘟疫的地獄燃燒」。