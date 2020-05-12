美國17個州的共和黨檢察長簽署公開信，要求國會就中國在新型冠狀病毒傳播中的作用召開聽證會。信中指控中國隱瞞了新冠病毒的嚴重性，對美國造成了破壞。

南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）在5月9日發出了這封信。他表示，必須通過國會和政府來調查新冠疫情的真相。

信中寫道：「國會聽證會對於我們國家了解新型冠狀病毒的起源以及中國政府欺騙國際社會的行為至關重要。」

這封信還對中國政府隱瞞新冠疫情的做法進行了猛烈抨擊，稱中國政府在新冠病毒爆發初期就知道其嚴重性，但對國際社會隱瞞了真相。

信中寫道：「最近的報告表明，中國共產黨政府在囤積個人防護裝備的同時，明知故犯地隱瞞了有關病毒嚴重程度的信息。」

這封信還列舉了新冠病毒對美國造成的人身財產損失。目前，美國有超過8萬人死於新冠病毒，超過130萬人感染。

簽署這封信的所有17位檢察長都是共和黨人。發起人威爾遜表示，他歡迎民主黨的州檢察長加入這個議題。

威爾遜說：「我們當然會邀請我們的民主黨同事加入我們，我相信他們當中的很多人都有和我們一樣的問題……我不希望這封信被視為黨派信，因為在信中我們沒有在黨派層面攻擊任何人。我們是美國人，我們想知道中國做了什麼導致了這場大流行。」

密蘇里州已經向中國政府提起訴訟，稱中國政府的作為導致該州承受巨大的經濟損失，多個州也在考慮採取類似行動。國會議員也醞釀推出法案，要求制裁中國隱瞞新冠疫情。

南卡羅來納州總檢察長辦公室通訊主任基特爾（Robert Kittle）告訴美國之音，這封信的訴求是通過舉行聽證會找出真相。目前還沒有收到國會的答覆。

基特爾說：「任何其他行動都將取決於國會通過調查得出的結論。我們只是要求國會履行其監督職能，找出這個問題的真相。」

威爾遜週日（5月10日）暗示，他正在考慮對中國採取潛在的法律行動，並表示各州將採取進一步行動，調查中國在疫情加劇方面扮演的角色。

他說：「司法部長正在研究州和聯邦層面的一些法律問題，並向國會提交其他信件。我相信，在不久的將來，各州還會採取其他行動。」