香港支聯會六四紀念館派發天安門母親運動悼念六四的LED小蠟燭。圖／擷自美國之音， 湯惠芸拍攝

香港警方連續第二年以新冠肺炎疫情及限聚令為理由，反對支聯會原定星期日（5月30日）發起的毋忘六四大遊行，以及星期五（6月4日）的維園六四燭光晚會。支聯會就警方的決定，向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，星期六（5月29日）召開聆訊後，委員會決定駁回上訴，維持警方決定。

重開六四紀念館設新展覽

支聯會隨即宣布，不能夠在合法情況下舉辦六四遊行及燭光集會，即時停止相關宣傳，六四當晚支聯會常委和志願人員不會以組織名義進入維園。今年可能是維園32年來首次沒有六四燭光如海的畫面。

因應今年維園六四燭光集會再次被禁止，支聯會星期天（5曰30日）重開六四紀念館，舉行新年度的主題展覽「八九民運與香港」圖片展，支聯會秘書蔡耀昌，聯同3名常委召開記者會，介紹展覽內容以及館內的新安排。

主題展負責人盧偉明表示，這次的圖片展透過展板，簡述八九民運歷程及香港人的支援角色，希望從不同面向回顧這一段歷史，以及反思今日的香港。

盧偉明表示，今年警方再次以疫情為由，禁止支聯會舉辦毋忘六四大遊行，以燭光悼念六四集會。因此，六四紀念館破天荒設立一個小場區，將八九民運北京場景，與歷年維園六四燭光如海的畫面結合起來，讓市民獻花悼念八九六四亡靈、拒絕遺忘。

盧偉明說：米蘭·昆德拉有講過，「人與政權的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」在今天的香港，我們感到特別的切膚之痛，守護記憶，我們每個人都是有責任的，魯訊曾經說過，「墨寫的謊言，掩蓋不了血寫的事實。」只要今日我們每人多走一步，再大、再廣的打壓，也亦都阻止不了我們將史實傳播出去。

展品全是史實沒法律風險

有記者問及，今年在國安法之下第一次六四紀念日，會否擔心展覽內容觸犯國安法﹖會否因為國安法而刪減展覽內容﹖

盧偉明回應表示，展品全部是史實，不擔心國安法下有法律風險，他又呼籲市民參觀六四紀念館，將八九民運這段歷史薪火相傳。

支聯會六四遊行及燭光集會上訴被駁回後，副主席鄒幸彤星期六（5月29日）下午帖文表示，在目前的法律環境下，對支聯會無法再以組織名義主辦維園的燭光悼念感到，「有負大家所託，愧疚萬分」。

鄒幸彤表示，在所有的組織身份之外，大家首先是有自主行動能力的個人。無法正式組織，便如水行動；沒有領袖牽頭，也能自動自發。鄒幸彤又表示，經歷了2019年洗禮的香港人，經歷了31年的燭光集會的香港人，早就知道6月4日該做什麼。

鄒幸彤表示，她以個人名義，6月4日晚8點鐘，她仍會去守這已有32年的約定，「在大家都能看到的地方，點起燭光。」