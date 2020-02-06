中國國台辦負責人今（6）日痛批民進黨企圖利用疫情趁火打劫，「以疫謀獨」絕不會得逞。圖／取自中共國台辦網站（資料照）

中國國台辦今天以「國台辦負責人」名義發出新聞稿，痛批民進黨當局企圖利用疫情趁火打劫，「以疫謀獨」絕不會得逞；對此，陸委會今（6）日回嗆，中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上，所謂「以疫謀獨」乃推卸責任、轉移焦點上綱之舉，無助改善兩岸關係。

國台辦負責人表示，民進黨當局和台獨分裂勢力伺機鼓譟所謂台灣參與世衛組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，卑劣炒作「國際防疫缺口」等言論，暴露其愚弄民心，打悲情牌、借機謀求政治私利的險惡用心。「絕不允許藉機搞台獨，奉勸民進黨當局立即停止在WHO涉台問題上的政治算盤和政治操弄，『以疫謀獨」』是絕不會得逞的。」

對此，陸委會回應，針對中共國台辦負責人以片面政治主張排除台灣參與WHO並發表不實言論，表達嚴正抗議。台灣長期推動參與世界衛生組織，但屢遭中方無理打壓。武漢肺炎疫情嚴峻，今年召開的世衛執委會，中共仍以政治因素阻撓友邦對我參與的支持，更排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議。北京當局錯誤引述聯大及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，這些政治操作已明顯違反世衛憲章與國際關係原則。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權更不能代表臺灣。WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京的政治意志服務。北京當局在國際衛生條例（IHR）矮化我國，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊；WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益。其辯稱對台灣妥善安排與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

陸委會強調，健康安全是普世價值，兩岸雙邊在協議下的通報合作，不代表台灣就不需要參與WHO。中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上，所謂「以疫謀獨」乃推卸責任、轉移焦點上綱之舉，無助改善兩岸關係。

陸委會呼籲，立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題，台灣政府也將致力醫療衛生安全、積極爭取國際各方合作。