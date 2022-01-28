波海三國深刻理解，國家內部沒有砍斷歷史上的俄羅斯化，就沒有安全可言，所以，從母語開始發展自己的文化。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

國民黨經過公投與中二立委補選，以及罷佐失敗之後，根據台灣民意基金會調查：國民黨支持度也創下歷史最低紀錄，從20%降到15%，民眾黨卻追到13%，兩黨支持度總和，還不如民進黨一黨的30%，藍營名嘴坦承，今年年底的地方選舉，百里侯中只有不藍不綠的侯友宜，可以安然連任外，花東可以過關，台北呈現三黨角逐，氣氛詭異，此外，台中、宜蘭、雲林陷入危險，國民黨很可能有滅頂之災。

另外，台獨支持度已經超過92共識，證明親中派已經是社會少數，卻是國民黨內多數，這是國民黨危機，危機擺在眼前，朱立倫卻渾然不覺，還跟著國台辦傳聲筒高喊「台獨害台」，事實上，華獨也好，台獨也好，眼下的台灣人，內心有各種獨立樣貌，唯一共識就是拒絕被中共併吞。

我曾經在專欄說過，台灣結束212年的清帝國治理，正式脫離中國帝國宰制，已經120年，照理說，按照戰後的殖民地住民自決，台灣本來應該成為新而獨立國家，可惜因為國府軍隊來台短暫接管，變成流亡政府常駐狀態，終於形成七十年來與中國政權的糾葛不清，台灣人只能說：「時啊，命啊」。

台灣與中國糾纏，主要因素還是文化，1895年日本據台後，開始管制台灣人與中國各種往來，主要原因當然是要砍斷中國文化對台灣的影響，因為漢文化的守舊保守是阻礙社會進步主因，經過五十年的治理，日本尚且無法讓台灣脫離中國，進入日本，可以想見，已經脫離蘇聯30年的烏克蘭，至今仍然深受俄羅斯文化影響，烏克蘭丟掉克里米亞就是前車之鑑，烏克蘭內部親俄與親西方兩股勢力交戰，而這也是這場俄烏衝突瀕臨戰爭的起源。

同樣脫離蘇聯獨立的波海三國，就深刻理解：國家內部沒有砍斷歷史上的俄羅斯化，國家就沒有安全可言，所以，波海三國從自己的母語開始，發展自己的文化，砍斷俄羅斯語，內部降低親俄勢力鼓譟，終於可以免於俄羅斯壓迫，反過來看烏克蘭，放任俄羅斯文化，使用俄語成習，這也是烏克蘭陷入困境主因。

白俄情況在脫離蘇聯後，完全承接舊蘇聯獨裁體系，沒有半點改革環境，很自然與俄羅斯的進化版獨裁擁抱，普丁認為在烏克蘭本土化尚未開啟之前，兵鋒指向烏克蘭，逼迫烏克蘭承認頓巴斯兩個親俄聯邦的獨立公投，更顯示普丁志在併吞烏東的企圖。

從烏克蘭危機見證，本土化才是脫俄獨立的烏克蘭問題，反觀台灣，在李登輝寧靜革命之下，台灣從九Ｏ年開啟本土化運動，同樣遭遇親中勢力抵抗，至今仍然一樣。

台灣加強本土化的教育同時，也對中國採取開放政策，經過三十年對中國開放，多數台灣人也見識中國的治理體制，給台灣人在生活選擇上有了參考，中共的反人道管理方式，更加深台灣脫離中國的決心，因此出現親中勢力衰弱，保台聲浪崛起的態勢，所以，台獨本身並非問題，台灣邁向獨立，是台灣的本土化運動必然的結局。



作者指出，中共的反人道管理方式，更加深台灣脫離中國的決心。圖／擷自網路，民報合成