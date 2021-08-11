剛剛告別生命舞台的史學大師余英時，寫了標題這句話，我不敢完全認同，不管針對中國或世界，正確的感觸應該是「城郭難再人已非」，我們所面對的世界，正在分崩離析，至少我主觀如此認為，如果「城郭」指外在世界，這個世界其實已經改變，人類也在改變，而地球極端氣候對人類迎面而來，已經讓人類應接不暇。

中東歐剛經歷水災肆虐後，南歐森林，希臘島嶼又陷入大火，美國加州森林已經延燒兩週，惡火波及範圍如同紐約大的面積，入夏以來，中國過半省份，也在大水中沉淪，台灣一周的強降雨，累計逼近兩千毫米，橋斷路毀，惡水高溫相互循環肆虐，說實在，地球越來越不可愛，溫室效應使地球溫度持續上升，問題顯然與人類恣意破壞環境有關，為了拯救地球所謂「巴黎氣候協議」，如同廢紙。

大災後的大疫，再次攻擊中國，這次的印度變種病毒DELTA，很快擊破「中共製疫苗」編織的神話防線，疫情仍然被官方隱瞞，而習近平還誇下海口，要送給世界20億劑疫苗作外交禮物，問題是：使用過中國疫苗的國家已經給出「白打」的答案，包括巴西、智利、阿根廷、匈牙利、巴林、阿拉伯都決定購買歐美疫苗補強，伊朗、泰國、馬來、印尼使用中國疫苗，疫情更加慘烈，亞太地區多數國家，已經被變種病毒攻陷，美國衛生院說：「醫療面臨崩解」，美國雖然有過半人口接種疫苗，疫情仍然持續升溫，歐洲多數國家，包含俄羅斯，人民也注射疫苗過半，還是擋不住變種病毒突襲，各國呈現防疫疲勞，很多人甘脆卸下口罩，拒絕注射疫苗，向政府索取自由，走上街頭抗爭，這是生命和自由之間的選擇。

疫情外，還有無法擺脫的戰爭，中東以巴戰爭開始擴大，哈馬斯激進組織背後的伊朗和中國角色逐漸浮出，伊朗從中國拿到導彈，轉給哈馬斯組織，攻擊以色列。上周，以色列油輪遭到無人機攻擊，無人機來自伊朗製造，以色列是美國盟友，以伊兩國正面衝突，相當美伊衝突，也逐漸躍上台面。

鏡頭轉到內戰中阿富汗，從2001年911恐怖攻擊後，美國軍隊在阿富汗駐軍二十年，無法帶來和平，上月，美國武裝部隊撤離阿富汗，塔利班組織瞬間聲勢大振，如今，塔利班已經控制八成土地，並且得到中共支持，看來，阿富汗政府很快被恐怖組織顛覆。

位處三海之間 台灣淪戰爭熱點

人類總希望揮別戰爭，戰爭卻緊追不捨，如今戰爭火藥庫來到南海、台海、東海，三海之間的台灣，成為戰爭熱點，台灣更是中共爭霸世界的必經島嶼，這一切災難源自歷史殘留，也和習近平個人野心脫離不了關係。

城郭已變，指的這個世界，人已非，說的是在中共洗腦意識形態下中國人，已經不是歷史上儒教下中國人，中台兩國本來可以和平共處，如果中共對台灣沒有領土野心，中國人早可以過上中產階級生活，如今，中共為了確定自己政權合法，用洗腦術，驅使中國人為他的政權延續賣命，中台兩國卻被搞成你死我活，這是強者壓迫弱勢的最壞示範。

明天能否更好，無法存在歌聲，台灣人是否願意為自由而戰，取決於我們對家園土地的盼望。



人類總希望揮別戰爭，戰爭卻緊追不捨，如今戰爭火藥庫來到南海、台海、東海，三海之間的台灣，成為戰爭熱點，台灣人是否願意為自由而戰，取決於我們對家園土地的盼望。圖／擷自總統府flickr