「中共國」對台灣及世界放出不堅持「武力併吞台灣」訊息後，台灣藍營一片哀號，有些假學者不久前還在大放闕詞，認為520之前，中共會以軍事懲罰台灣，致使台海不安，地動山搖，持續恐嚇台灣。

中國軍力排行世界第二，中國想拿下台灣，摧毀民主，就如同探囊取物，美國想救也來不及，這些吹牛話術，對台灣人民已經灌輸多年，如今突然改絃，當然有點意外，更好笑的是，幾位紅色名嘴還以「最後的統派」自居，明明不打仗，對台海安定當然是好消息，尤其是中華民國修憲後，已經結束武力反攻中國，這難道不是最大善意？只剩下中共沒日沒夜，整天喊殺喊打，為了土地而征戰，是全世界最愚笨的事，解放軍喬良只是說出實情。

把侵略台灣當作神聖之舉，是中共70年來洗腦中國人的結果，現在才知道愚昧失據，試想，中共國就算可以拿下台灣，對兩千萬討厭獨裁專制的人，要如何治理？難道真的全部幹掉嗎？或是創造另一個新疆勞改營？國際社會如果看待中共，會不會給你更嚴重的制裁？喬良一席話，一半是針對義和團小粉紅醒醒腦，不要沒腦子亂說話，自以為中共天下無敵，另一半是給國際社會透露信號，也可以平息中共兩會中反習聲浪，並給台灣一個安定的信號，如果這項訊息真的來自中南海，那麼台海將會進入「超穩定」狀態，所謂超穩定，就是中國要統一，台灣拒絕統一，美國要和平，三者進入恐怖平衡，這樣所謂超穩定狀態，並沒有不好，台灣也絕不會因為這句話就疏於國防。

但是，新黨，統促黨們卻反其道而行，可以看出這批人態度的矛盾，長期以來，身上背著武統台灣的神主牌，如今看到中共急轉彎，這批人又把中共不敢武統的箭頭，瞄準美國，好像打仗是一件快樂的事，把中共急轉彎怪罪於美國阻擋統一，說實在，台灣長期以來接受美國保護，存活下來是事實，相形之下，這一小撮人，也是最忘恩負義的一群。

親美或者反美，牽扯出更早的美國對華政策路線的調整，如今雙方各擁立場，反美者認為美國不會犧牲自己，保衛台灣，所以台灣最好快快投降，甚至認為台灣過度親美，最終會被美國拋棄，並以過去歷史上棄台論，以及美國民主黨的政策為例，但是，親美者認為不管居於自己利益或國家利益，甚至亞太周邊國家安定，美國絕不會拋棄台灣。

美台是民主價值同盟

從歷年來的民調來看，台灣的親國民黨，或所謂中華民國捍衛者，反美的比率高達45%，但是，親民進黨者反美只占13%，從整體來看，台灣65歲以上的人，反美高達45%，這種現象和歷史上的經驗有關，以及國民黨統治時代的洗腦，美國在戰後保護台灣，雖然一度討厭國民政府，而出現「棄台論」，甚至阻擋蔣介石反攻中國，但是，後來的退出聯合國事件和中美建交，都使當時台灣人傷心絕望，有被背叛的感覺，這些因素加總起來，就呈現親美又反美的態度，反而，大學以上程度以及年輕人，喜歡美國都超過70%。根據2018年國家好感度民調來看，美國並非台灣最喜歡的國家，從喜歡程度排名來看，第一名是新加坡，第二是日本，第三是加拿大，第四是歐盟國家，美國還落在歐盟以下；反過來看，台灣最討厭的國家，第一是北韓，第二是菲律賓，第三才是中國。值得注意的是，喜歡中國和討厭中國，雙方差距誤差不大，都落在45%左右，這件事也證明中台交往以來，台灣人對中國的敵意和喜歡個有一半，這種情況也可以證實，這幾年來，中共對台灣進行的滲透洗腦，野狼披上羊衣，搞大外宣或大內宣，已經發揮相當程度作用。

「武漢瘟疫」之後，美國討厭中國的民調飆升到70%，創下史上最高紀錄，日、韓及歐洲國家，也開始反對中國，甚至被視為中國鐵桿的巴基斯坦，也出現排華情況，被中國稱呼老大哥的俄羅斯，反中更厲害，本來已經被紅色滲透嚴重的拉丁美洲，最近也進入武漢瘟疫高峰期，尤其是厄瓜多、巴西、巴拿馬，疫情越來越嚴重，這幾個國家也有可能從親中變成反中。

從歷史來看，美國和中國從清朝以來，關係起起伏伏，但是，在歐洲列強把積弱的中國，視為待宰肥羊時候，美國是第一個和大清國簽署平等條約的國家，名為〈浦安臣條約〉，這項條約承認，中國是一個主權獨立、自主、平等的國家，清美兩國人民可以自由平等來往，從事貿易，這項條約當然使歐洲列強很感冒，但是，條約簽訂後，華工加快移民美國，使美國受到勞力不足停頓的太平洋鐵路，加快興建速度，有了勤勞華工當比較，原來的愛爾蘭勞工，喜歡酗酒又懶惰，很快被比下去，於是心生不滿，這也是美國社會後來發動排華，甚至通過排華法令的主要因素。

歷史已經遠飄，卻如鬼魅般又回到現代，武漢瘟疫製造了傷痕，需要時間才可能平復，但是，全球對台灣和中國傻傻分不清的年代，只有美國政府看著台灣和中國，眼睛雪亮，那麼，台灣基於民主防衛，表現親美，有何不可？