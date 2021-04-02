美國康乃狄格州一條繁忙的道路，一隻熊媽媽帶四隻小熊們過馬路的直擊視頻在網上爆紅！也吸引眾多國家外媒相繼報導。(圖/翻攝網路)

美國康乃狄格州一條繁忙的道路，一隻熊媽媽帶四隻小熊們過馬路的直擊視頻在網上爆紅！也吸引眾多國家外媒相繼報導。

根據網路分享：羅賓·科維利女士（Robin Covelli）記錄該「母熊堅持與她四隻可愛但「不那麼合作」的小幼熊過馬路」的事件寫道：

“今天我很幸運地看到了。這隻可憐的母熊嘗試約15-20分鐘，讓她的幼熊穿過馬路。如您所見，幼熊並不是很合作，但是，哦，太可愛了！….

羅賓·科維利（Robin Covelli）感謝您分享這段精彩的視頻Covelli女士！

視頻攝於03/27/2021感謝您的收看！ 上帝保佑

根據視頻短片：熊媽媽一個個將幼熊叼到馬路對面，然而小熊們卻不受控來回跑跳，忙得不可開交，而道路上所有車輛則全部停駛，大排長龍「等候」母熊過馬路，警車也在場維護秩序。

熊媽媽叼起其中一隻幼熊往對向街道，另隻小熊則跟在媽媽身後過了馬路，另隻小熊也動身前進對向街道，惟另有一隻小熊則停留在原地，甚至爬到電線桿上玩耍

熊媽媽轉回原處，擬將電線桿上的小熊一同叼過馬路，未料另隻原已過了馬路的小熊卻跟著媽媽腳步回到原處，熊媽媽再把其中一隻小熊叼到道路中央，又轉頭叼起另隻小熊，惟每叼一隻小熊，另隻小熊就會不聽話的往回走，熊媽媽只能不斷交替叼著2隻小熊

網友留言甜蜜的媽媽熊！ 感謝ms coverlli的錄製和maruku jmu的分享！也有留言讚嘆受交通影響的美國的公民快樂配合讓熊通過道路；另有媒體報導後網友留言：「看到車子都在等熊熊一家過馬路好感動，不是動物闖進了馬路，而是馬路切碎了動物的棲息地」….