中國外交部發言人華春瑩大言不慚說，「歡迎到中國享受自由」，美國國務院發言人回以，「我可以見一見幾位被失蹤的人嗎？圖/取自中國外交部官網

美中兩國為了言論自由打嘴砲，實在是傳世經典，可以視為專制和民主的對話，尤其是兩位發言人爭鋒相對，華春瑩槓上歐加提斯，證明了一件事，「要當上共產黨首席化妝師，第一個條件就是要臉皮厚，要敢講，有沒有知識和學問是其次」，所以，當華春瑩大言不慚說，「歡迎到中國享受自由」的時候，美國國務院的發言人說，「我可以見一見幾位被失蹤的人嗎？例如，陳秋實，方斌，以及幾位吹哨醫師」，在美國這種國家，不會因為說話被關起來，就算你錯罵了川普，尤其是，這種社會教育，從小就鼓勵人們要說出真實的話，美國文化鼓勵老實話，或許和聖經有關，反過來，中國文化鼓勵說假話，沒想到華春瑩一聽歐加塔斯說真話，一點不臉紅，好像這些被中共政府失蹤的人，和中國特色自由沒有關係。

華春瑩剛剛展示中國特色自由的美好，4月17日，香港政府在中聯辦指揮下，大肆逮捕「反送中」代表人物，包括，泛民主派的李柱銘，梁國雄，黎智英等14人，這項大逮捕行動，被視為利用瘟疫期間的秋後算帳，因為，香港政府算準了，疫情期間，「反共團體」不敢發動群眾抗議，如今，香港媒體風聲鶴唳，如果，「中共國」可以毫不猶豫地撲殺「一國兩制」下的香港自由，那麼中國人的自由，是哪一種光景？用膝蓋想就知道了。

無須等美國官員打臉華春瑩，被驅逐出境的「紐約時報」駐上海科技記者孟建國，離開中國之前，刻意到合肥走一趟，享受所謂中國特色的自由，他說，「一路上被跟監，想和中國老百姓談話，立即被國安人員制止」，孟記者說，「他享受了一段如何擺脫跟監人員的日子」，有不少中國人看到他，還會說粗口罵人，「洋垃圾」，「武漢瘟疫」事件爆發後，中國人在中共洗腦之下，甩鍋美國，把瘟疫來源自美國，灌輸給中國老百姓，有大半中國人在資訊封鎖之下，持續相信，今天所有中國人災難死亡，全部是美國一手造成，這一股黑暗的新民族主義氣氛正在形成。

中國人無緣享受自由的滋味

談中國自由，很傷感，老蔣的政治對頭雷震，為了在台灣實踐「自由中國」，辦雜誌被關切，剛剛想要組織新政黨，就被老蔣抓去關了十年，中國旅美作家「李劼」在「百年風雨」一書中說，「中國5000年歷史，真正自由時代，只有春秋戰國的百家爭鳴，和民國建立後的北洋政府」，1926年，段祺瑞執政時代，發生了318慘案，北洋政府以武力鎮壓街頭示威學生，最後，連不讀書的武夫段祺瑞也必須出來道歉，李劼說，「民國初期，剛剛萌芽的政黨政治，雖不完美，至少已經出現憲政的雛形，沒想到不懂民主的孫中山，藉著宋教仁被暗殺事件，從南方發動二次革命，硬生生把已經建立的民主政治摧毀了，孫中山才是中國民主罪人，他先培養獨裁者蔣介石，後來給了另一位大獨裁魔王毛澤東發展溫床，前後兩位中國獨裁者，都是他一手栽培，稱為國父，剛好驗證孫中山的禍國殃民。

1927年，老蔣清黨，趕走國民黨內的共產黨後，搞一黨專政，中國自由就沒有了，以至於，國共鬥爭，中國人瞎了眼，選擇了共產黨，趕走國民黨，1949年，中國人所能品嘗的自由滋味，從很少自由變成完全沒有自由了，所以，現在被共產黨統治的中國人，70年來，根本已經忘了自由是甚麼，華春瑩不看歷史，居然還敢在國際場合談自由，實在太可笑。

自由是民主的前提，沒有自由的個人，當然不會有民主的政治，反過來看也一樣，沒有民主政治，就不會有個人自由，兩者相輔相成，這裡面，可以發聲的言論，是自由象徵，所以，無知如華春瑩者，以為當起了共產黨化妝師，拿起了傳聲筒，就自認擁有自由，根本就是坐井觀天，因為那只是一黨一私的自由，多數的中國人如李文亮醫師，他所享受的個人自由，通常是最後的自由，如同森林裡的「刺鳥」，必須用他的小小軀體，去撞擊樹上最尖銳的枝枒，在生命終結的時候，才能發出自由的聲音，你說，刺鳥的精神可貴也好，說他可悲，其實更貼切。

當你越理解中國，越發現，中國是一個人類歷史上最可悲的文化群體，阻礙社會進步不在江湖，也不是廟堂，而是知識份子的腦袋，多數讀書人的腦袋，所謂自由意志，早就被儒家灌輸的「論語」醬缸文化所淹沒，上焉者追求功名利益，下焉者努力扮演好的奴才，所以，歷史上的獨裁者全部是草莽崛起，視人命如賤草，用暴力奪取權力，然後用權利控制人民，大清帝國以前如此，大清帝國以後，從孫中山到毛澤東，甚至到習近平，也離不開這個惡性循環。

台灣人好不容易有機會，付出血汗拚搏，才能遠離這種中國奴性文化，剛剛享受到文明，自由，民主的初搾橄欖油，現在，要你回去中國，享受中國特色自由，請問，你願意嗎？

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